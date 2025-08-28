Đã thử nhiều phong cách, tôi thấy blazer + quần lửng mới là outfit hack dáng chuẩn nhất

Khác với hình ảnh cứng nhắc thường thấy của blazer, khi kết hợp cùng quần lửng vừa gọn gàng vừa năng động, outfit không chỉ giữ được nét chuyên nghiệp của môi trường công sở mà còn thêm chút thư thái, phóng khoáng. Từ set đồng bộ đến phối mix & match linh hoạt, đây là loạt gợi ý giúp bạn bắt trọn xu hướng công sở hot nhất mùa hè năm nay.

1. Set blazer + quần lửng: Cách nhanh nhất để có khí chất sang trọng

1. Quần lửng dáng côn (trên rộng dưới hẹp)

Quần carrot vốn được xem như "bộ lọc tự nhiên" để che khuyết điểm đôi chân. Với phần hông được ôm gọn, dáng trên rộng dưới nhỏ dần cùng độ dài lửng khoe mắt cá, khi đi cùng blazer đồng màu sẽ tạo hiệu ứng thị giác kéo dài người. Phối thêm áo phông hoặc sơ mi basic bên trong để phá vỡ sự nghiêm nghị, đi giày mũi nhọn khi đi làm, hoặc đổi sang sneaker trắng khi tan ca để có ngay phong cách casual thoải mái.

2. Quần tây lửng ống suông

Blazer cổ ve kinh điển mix cùng quần tây lửng ống suông là combo công sở "không bao giờ sai". Gợi ý bảng màu: xám nhạt, xanh khói, hay các tông Morandi vừa nâng tông da vừa toát lên sự thanh lịch. Trời đã bắt đầu nóng, bạn có thể mặc áo thun hoặc áo hai dây bên trong. Hoàn thiện bằng túi xách tay tối giản để khẳng định gu tinh tế.

2. Blazer + quần lửng bút chì: Cặp đôi hack dáng siêu lợi hại

1. Blazer xám + áo trong cùng tông + quần jean bút chì lửng

Layer cùng tông màu là công thức "tối thượng" để tạo cảm giác sang. Blazer xám nhạt + áo ba lỗ cùng màu, kết hợp quần jean xanh trung tính dáng bút chì. Chất liệu cứng cáp của denim khi đặt cạnh blazer tạo sự đối lập thú vị. Quần lửng mix giày mũi nhọn giúp chân dài hơn trông thấy, hiệu ứng chẳng khác gì "kéo chân bằng photoshop".

2. Blazer kaki + áo trắng + quần bút chì đen

Màu kaki mang đậm chất Pháp thanh lịch. Khi mix cùng áo trắng bên trong và quần bút chì đen, outfit vừa có sự nữ tính vừa sắc sảo. Chọn giày sneaker đế dày để cân bằng giữa sự thoải mái và hiện đại.

3. Blazer + quần jean lửng: Biểu đạt tinh thần "công sở nổi loạn"

1. Blazer kaki + áo thun trắng + quần jean lửng

Blazer phối áo thun trắng luôn là công thức cân bằng giữa chuyên nghiệp và thoải mái. Chọn blazer dáng oversize, kết hợp quần jean ống suông lửng cùng sneaker trắng. Muốn nhấn nhá thêm, bạn có thể thắt một chiếc belt mảnh ở eo để vừa tạo đường cong vừa thêm điểm nhấn tinh tế.

2. Blazer xám đậm + quần jean lửng

Màu xám đậm vốn có hiệu ứng thị giác giúp gọn dáng. Phối cùng áo thun hoặc áo hai dây trắng bên trong để tạo sự thoáng mắt. Kết hợp quần jean lửng cạp cao và sneaker, outfit vừa năng động vừa trẻ trung.

4. Blazer + quần cigarette: Combo hoàn hảo để che khuyết điểm chân

1. Blazer be + áo thun trắng + quần đen

Blazer màu be vừa sáng da vừa hợp xu hướng Xuân – Hè. Đi cùng áo thun trắng và quần cigarette đen, form quần trên rộng dưới hẹp giúp chân trông gọn hẳn. Hãy thử thêm đôi giày màu nổi để tổng thể không quá trầm.

2. Blazer xám + áo thun trắng + quần cigarette đen

Sự kết hợp kinh điển của xám – trắng – đen mang đến tinh thần tối giản mà đẳng cấp. Sơ vin áo thun trắng, phối cùng quần cigarette đen, giày loafer sáng màu → chính hiệu outfit "nữ chủ công sở".

5. Blazer + quần ống rộng: Luật chơi thời trang cho những ai muốn khí chất tràn ngập

1. Blazer be + quần ống rộng đen lửng

Màu be đi với đen chưa bao giờ sai. Chọn blazer be mix cùng quần ống rộng đen cạp cao, độ dài lửng khoe mắt cá chân thon gọn. Nên chọn quần có chất liệu rủ để khi bước đi tạo độ bay bổng, tự nhiên toát lên sự sang trọng mà vẫn thoải mái.

2. Blazer đen + áo trong đen + quần ống rộng kaki lửng

All black dễ gây nặng nề, nên phối quần kaki sáng màu để làm điểm sáng. Blazer đen oversize mix cùng áo đen ôm sát, khoe khéo phần xương quai xanh. Quần kaki ống rộng có đường may dọc giúp tạo hiệu ứng kéo dài và thon gọn đôi chân.

Kết

Set "blazer + quần lửng" vào cuối xuân đầu hè vừa giữ được sự chỉn chu của công sở, vừa biến hóa linh hoạt qua từng kiểu quần và cách phối.

Hãy nhớ quy tắc "trên ngắn dưới dài" hoặc "trên ôm dưới rộng" để cân bằng tỷ lệ cơ thể. Kết hợp thêm phụ kiện, giày dép tinh tế để outfit thêm điểm nhấn. Mùa hè này, chỉ cần công thức này, bạn đã có thể mặc đẹp theo cách vừa có thái độ, vừa có khí chất.