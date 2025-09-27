Không phải blazer hay váy hoa, “áo kẻ sọc” mới là item đáng sắm nhất mùa thu

Trong tiết trời đầu thu dịu mát, khi chúng ta dần cất đi những bộ cánh rực rỡ của mùa hè và khoác lên mình trang phục có độ dày vừa phải, một chiếc áo kẻ sọc kinh điển luôn là “bảo bối” trong tủ quần áo. Không chỉ mang thiết kế tối giản nhưng tinh tế, áo kẻ sọc còn dễ dàng ứng biến trong nhiều hoàn cảnh, giúp bạn trong những ngày thu đầy thi vị vừa thời thượng vừa sang trọng.

1. Kiểu dáng áo kẻ sọc: Nghệ thuật của màu sắc và phom dáng

Màu sắc – sự giao thoa giữa kinh điển và sáng tạo

Áo kẻ sọc hấp dẫn ở sự đa dạng phối màu. Trong đó, kinh điển nhất phải kể đến đen – trắng và xanh – trắng.

+ Đen – trắng: Bất hủ và sang trọng, phối với bất kỳ quần hoặc áo khoác nào cũng nổi bật.

+ Xanh – trắng: Tươi mới, mang hơi thở biển cả, rất hợp với sự thoáng đãng đầu thu.

Ngoài ra, có thể thử đỏ – trắng, xanh lá – trắng để tạo điểm nhấn, nhưng nên giữ sự hài hòa tổng thể để tránh rối mắt.

Phom dáng – cân bằng giữa ôm dáng và thoải mái

Dáng ôm: Tôn đường nét cơ thể, hợp với dáng gọn hoặc mảnh. Mix cùng quần cạp cao hoặc váy chữ A để toát lên vẻ chỉn chu, gọn gàng.

Dáng rộng: Che khuyết điểm vòng hai, bắp tay; đồng thời mang đến sự phóng khoáng, thoải mái – đúng chất mùa thu thư thái.

2. Áo kẻ sọc + quần: Đa dạng kiểu, biến hóa phong cách

Quần skinny (quần ôm): Thiết kế ôm sát tôn dáng chân. Kết hợp cùng áo kẻ sọc tạo hiệu ứng “trên rộng – dưới ôm”, giúp chân dài và dáng gọn. Quần cạp cao càng “hack” dáng triệt để.

Quần ống đứng (cigarette pants): Form thẳng giúp che khuyết điểm và giữ nét thanh lịch. Khi phối với áo kẻ sọc dáng rộng, tổng thể vừa tự nhiên vừa có khí chất, phù hợp cả công sở lẫn dạo phố đầu thu.

Quần ống rộng (wide-leg pants): Đậm chất retro, đang là xu hướng. Phối áo kẻ sọc ôm dáng + quần ống rộng cạp cao, công thức “trên ôm – dưới rộng” tạo khí chất mạnh mẽ, nổi bật trong phố thu.

3. Áo kẻ sọc + áo khoác: Vừa ấm áp vừa thời thượng

Blazer: Chiếc blazer vừa vặn chính là món đồ không thể thiếu cho đầu thu. Hãy chọn blazer cùng tông với áo kẻ sọc để giữ sự hài hòa, vừa tôn nét chuyên nghiệp, vừa mang lại sự tinh tế.

Trench coat (măng tô): Biểu tượng kinh điển của mùa thu. Khi phối cùng áo kẻ sọc, trench coat với phom đứng dáng, cắt may chuẩn giúp tổng thể thêm phần thanh lịch. Mix với jeans hay quần ống rộng đều hợp, đem lại vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng.

Tóm lại, áo kẻ sọc chính là vũ khí bí mật cho tủ đồ đầu thu. Với sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và cách phối, item kinh điển này có thể đáp ứng mọi phong cách, mọi hoàn cảnh. Chỉ cần mix & match khéo léo, bạn sẽ vừa thể hiện được cá tính riêng, vừa toát lên thần thái sang trọng trong tiết trời thu se lạnh.