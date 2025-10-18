3 trò chơi nguy hiểm ở trường mầm non mà cha mẹ nhất định phải dạy con tránh xa

Mới đây, Nhân Dân Nhật Báo đã chia sẻ một đoạn hội thoại cảm động giữa một người cha và con gái nhỏ trên đường đến trường mầm non. Trong cuộc trò chuyện, người cha ân cần nhắc con rằng:

“Ở trường có ba trò chơi tuyệt đối không được tham gia.”

Ba “trò chơi” tưởng chừng vô hại ấy, thực ra lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn, tâm lý của trẻ.

Ảnh minh họa

1. Trò chơi “giữ bí mật”

Đôi khi, ở trường có thể có bạn bè hoặc thậm chí là người lớn nói với trẻ:

“Đây là bí mật, con không được nói với ai nhé.”

Nhưng cha mẹ cần dạy con hiểu rằng — người bạn tốt nhất và đáng tin cậy nhất chính là bố mẹ.

Dù ai nói “đây là bí mật”, trẻ vẫn phải kể lại với bố mẹ.

Trò chơi “giữ bí mật” nghe thì đơn giản, nhưng lại là dấu hiệu nguy hiểm nếu đằng sau là hành vi bạo hành, quấy rối hay bắt nạt.

Trẻ mầm non còn non nớt, chưa đủ khả năng phân biệt đúng – sai. Vì vậy, điều quan trọng nhất là xây dựng thói quen kể hết mọi chuyện ở trường cho bố mẹ nghe.

Chỉ có bố mẹ mới đủ hiểu, đủ yêu thương và có thể nhận ra đâu là điều bất thường để kịp thời bảo vệ con.

Ảnh minh họa

2. Trò chơi “thử lòng dũng cảm”

Trẻ 3–5 tuổi thường rất hiếu động, tò mò, và thích “thể hiện bản lĩnh”. Một số trò chơi có thể vô tình trở nên nguy hiểm:

“Bạn có dám nhảy từ cầu trượt xuống không?”

“Không dám là đồ nhát gan đó nha!”

Những “thử thách” kiểu này nghe có vẻ vui, nhưng rất dễ gây ngã, chấn thương, bỏng, thậm chí tai nạn nặng.

Cha mẹ cần dặn con:

“Con rất dũng cảm, nhưng con không cần phải chứng minh điều đó bằng cách làm việc nguy hiểm.”

Ngoài ra, dù giáo viên luôn nhắc nhở, vẫn có trẻ mang bật lửa, dao nhỏ, vật nhọn đến trường.

Nếu có ai rủ rê:

“Bạn có dám dùng dao rạch tay không?”,

“Bạn có dám châm lửa đốt áo không?”

Thì đó không phải trò chơi, mà là tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Nhiều bé chỉ bắt chước theo video mạng, tò mò muốn thử, không ý thức được hậu quả.





3. Trò chơi “kiểm tra cơ thể”

Đây là lời nhắc nhở đặc biệt quan trọng với các bé, nhất là bé gái.

Người cha trong câu chuyện dặn con:

“Những chỗ mà áo lót hay quần lót che kín — tuyệt đối không được cho ai nhìn, không được cho ai chạm vào, và cũng không được nói chuyện về chúng.”

Những vùng cơ thể riêng tư, dù là bạn bè, thầy cô, anh chị lớn, hay bảo vệ, hiệu trưởng — đều không có quyền động chạm.

Đây chính là bài học tự bảo vệ đầu tiên mà cha mẹ phải dạy con từ sớm.

Ảnh minh họa

Lời khuyên dành cho cha mẹ

Người cha trong câu chuyện không chỉ dặn con tránh xa ba “trò chơi” trên, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc:

“Bảo vệ con không chỉ là chọn trường tốt, mà quan trọng hơn là dạy con biết cách tự bảo vệ chính mình.”

Cha mẹ nên:

Quan sát con kỹ sau mỗi ngày học: xem áo quần có bị rách, có vết trầy xước bất thường không.

Trao đổi thường xuyên với cô giáo: nắm bắt tình hình của con ở lớp.

Lắng nghe tâm lý con: nếu con đột nhiên sợ hãi, mất ngủ hoặc trầm lặng, hãy tìm hiểu nguyên nhân.

Kết luận

Dạy con nhận biết “3 trò chơi nguy hiểm” — giữ bí mật, thử dũng cảm, và kiểm tra cơ thể — là cách bố mẹ đặt nền móng cho sự an toàn của con.

Cha mẹ không thể luôn ở bên con 24/24, nhưng có thể truyền cho con nhận thức, kỹ năng và bản lĩnh để tự bảo vệ mình.

Bởi vì, không ai có thể bảo vệ con tốt hơn chính sự cảnh giác và yêu thương từ gia đình.

Mong rằng mọi đứa trẻ đến trường đều được an toàn, vui vẻ và lớn lên trong hạnh phúc.

Nguồn: Sohu