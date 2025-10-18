Bé Dọc Mùng - con gái nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến mới 8 tuổi đã thể hiện rất nhiều tài năng

Nhận lời mời của chương trình Cha con vạn dặm, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã cùng con gái Nguyễn Vĩnh Tâm An (Dọc Mùng – 8 tuổi) tham gia chuyến hành trình đến với Tam Đảo (Phú Thọ).

Với sự thiết kế của chương trình, anh Tiến và con gái đã có những trải nghiệm thú vị ví dụ như làm gốm tại làng gốm Hương Canh, hái và đi bán su su, trecking Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Dọc Mùng cũng có cơ hội thể hiện năng khiếu MC của mình khi được giao thử thách làm hướng dẫn viên du lịch riêng cho bố. Những trải nghiệm này đã giúp anh Tiến khám phá nhiều khía cạnh của con gái.

Hai bố con trải nghiệm làm gốm ở làng Hương Canh

Đặc biệt, hai bố con còn có dịp thể hiện những khía cạnh bay bổng nhất của một người nghệ sĩ, đó chính là trải nghiệm thử làm nghệ sĩ đường phố. Với hai bố con, đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình.

Chia sẻ về hành trình cùng con gái tại Cha con vạn dặm, anh Nguyễn Vĩnh Tiến cho biết: “Trong những trải nghiệm cùng chương trình. Tôi thích nhất là trải nghiệm được cùng con làm nghệ sĩ đường phố. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trở thành một nghệ sĩ đường phố và tôi cảm thấy rất thoải mái, tự do và Dọc Mùng cũng vậy. Khi thể hiện các vũ điệu thì tôi thấy con gần như tỏa sáng và trở thành chính mình”.

“Khi làm nghệ sĩ đường phố con thấy rất vui. Con được các quý khán giả đến xem, cổ vũ, động viên nên con rất thích”. Dọc Mùng cho biết.

Lần đầu khởi nghiệp bằng việc đi bán su su

Dọc Mùng thể hiện thiên hướng nghệ thuật từ khi còn nhỏ và đã được gia đình tạo điều kiện để trải nghiệm nhiều môn nghệ thuật khác nhau như dance sport, MC, hát... và đã đạt giải cao ở nhiều cuộc thi nghệ thuật. Anh Tiến lại là một nhạc sĩ với phong cách sáng tác rất riêng. Có lẽ sự đồng điệu của hai bố con ở nhiều mặt có lẽ xuất phát từ tình yêu và đam mê với nghệ thuật. Chính sự đồng điệu của hai tâm hồn nghệ thuật đã biến hành trình của hai bố con tại Cha con vạn dặm trở nên vô cùng đặc biệt với những lời ca, tiếng hát được vang lên ở mọi nơi.

Dọc Mùng trải nghiệm làm hướng dẫn viên trong tour du lịch đặc biệt dành riêng cho bố

Có lẽ ít hành trình nào của Cha con vạn dặm lại ghi được nhiều ca khúc đến như thế. Hai bố con có thể trình diễn ở đường phố, có thể trình diễn ở khung cảnh lãng mạn đến nao lòng trong hoàng hôn Tam Đảo. Hoặc màn trình diễn có thể đến bất chợt vì cảm hứng khi nhìn thấy những bông hoa bí mộc mạc khoe sắc trong màn sương sớm. Thậm chí ngay sau khi kết thúc cung đường trecking đầy thử thách, hai bố con cũng có thể ngồi lại và hát cùng nhau.

Chính những màn trình diễn bất chợt đó đã mang đến cho chương trình Cha con vạn dặm một màu sắc riêng biệt. Không chỉ là trải nghiệm cá nhân của hai bố con mà còn là hành trình của hai tâm hồn yêu nghệ thuật được thả hồn mình vào những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên hai bố con trải lòng về cá tính nghệ thuật của nhau. Anh Tiến cho biết: “Dọc Mùng là một cô bé có thiên hướng về nghệ thuật và cá tính đặc biệt. Ở hai thái cực khác nhau đều thể hiện rất rõ, lúc thì buồn quá, lúc thì vui quá. Thế nhưng điều đó lại rất phù hợp với nghệ thuật vì nghệ thuật luôn trải ra ở các cực, các biên độ khác nhau để người nghệ sĩ nhỏ tuổi ấy có thể suy nghĩ, chiêm nghiệm và sáng tạo”.

Còn đối với Dọc Mùng, bố Tiến không chỉ là một người bố mà còn là một nghệ sĩ rất tài năng và là một người bạn đồng hành cùng cô bé trên chặng đường nghệ thuật: “Mỗi lần con đi thi thì bố đều đưa con đi, và như thế con cảm thấy rất yên tâm và rất tự hào vì có một người bố luôn quan tâm mình. Con cảm thấy bố con rất giỏi, hát rất hay. Trong chuyến đi con còn được gặp những người con không quen biết là fan hâm mộ của bố nữa. Con rất tự hào về bố của con vì đã là một nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nổi tiếng trên thế giới”.

Cha con vạn dặm phát sóng trên VTV3, VTVGo và kênh YouTube Cha Con Vạn Dặm - VTV3.