Mẹ bất ngờ lên cơn động kinh, con gái hoảng loạn bật khóc: "Mẹ ơi, xin mẹ đừng chết"

Trong tập mới phát sóng ngày 16/10 của chương trình thực tế “Trại cân nhắc ly hôn” (JTBC, Hàn Quốc), một người mẹ tham gia chương trình đã lên cơn động kinh ngay trong lúc ghi hình, khiến ê-kíp phải gọi cấp cứu 119 khẩn cấp.

Câu chuyện đầy ám ảnh giữa lúc ghi hình

Người phụ nữ này kết hôn khi mới 19 tuổi, mang thai chỉ 11 ngày sau khi quen chồng, và hiện là mẹ của 4 đứa con – lần lượt 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi và một bé mới 6 tháng tuổi.

Cô chia sẻ cuộc hôn nhân đã rơi vào vòng lặp căng thẳng và bạo lực suốt nhiều năm:

“Bên ngoài, chồng tôi luôn tỏ ra là người đàn ông tử tế. Nhưng khi về nhà, anh ấy hoàn toàn khác. Tôi từng bị anh ta đánh ngay vào vết mổ sinh mổ. Một tháng, tôi bị bạo hành 4-5 lần.”

Không chỉ thế, cô còn tiết lộ mình mắc bệnh động kinh mãn tính – căn bệnh khiến cô thường xuyên mệt mỏi và có những cơn co giật đột ngột.

Trong lúc ghi hình, cô cảm thấy dấu hiệu cơn bệnh sắp tái phát nên nhờ ê-kíp trông con giúp, rồi vội vàng uống thuốc. Dù cố gọi điện cho chồng đang làm ca đêm để cầu cứu – “Em thấy người mình xoắn lại, mồ hôi lạnh toát ra, em không ổn” – nhưng tình trạng của cô nhanh chóng trở nên nguy kịch.

Camera trong nhà ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cô đổ gục, toàn thân co giật. Cảnh tượng khiến cô con gái lớn bật khóc thét lên:

“Mẹ ơi, mẹ có sao không? Đừng chết, mẹ ơi! Xin mẹ đừng chết!”

Ê-kíp lập tức gọi cấp cứu, và nhân viên 119 đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu ngay tại chỗ, trong khi cố gắng trấn an các con:

“Mẹ không sao đâu, đừng lo. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.”

Người chồng gây phẫn nộ vì thái độ lạnh lùng

Khi biết tin, người chồng không hề lo lắng mà còn tức giận:

“Tại sao cô lại làm phiền người khác? Tôi đã xin phép sếp để về mà còn phải xin lỗi vì chuyện này. Dù cô có chết tôi cũng chẳng quan tâm.”

Anh ta thậm chí còn chế giễu bệnh của vợ, nói:

“Bị co giật thì có chết đâu. Cô chỉ hơi thần kinh thôi.”

Lời nói vô cảm này khiến khán giả Hàn Quốc phẫn nộ, nhiều người kêu gọi bảo vệ người mẹ và các con khỏi môi trường độc hại.

Động kinh – Căn bệnh có thể kiểm soát nếu được điều trị đúng cách

Theo các chuyên gia, động kinh là tình trạng các tế bào thần kinh trong não phóng điện bất thường, gây ra co giật, mất ý thức hoặc rối loạn hành vi tạm thời.

Nguyên nhân có thể đến từ di truyền, chấn thương não, u não, viêm màng não hoặc tổn thương khi sinh. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp có thể kiểm soát bằng thuốc, thậm chí một số người có thể hồi phục hoàn toàn.

Hội Thần kinh học Hàn Quốc khuyến cáo:

Khi gặp người bị co giật, không cố gắng mở miệng hoặc nhét vật gì vào miệng họ.

Hãy nghiêng đầu bệnh nhân sang một bên, giữ đường thở thông thoáng và dọn dẹp các vật nguy hiểm xung quanh.

Gọi cấp cứu nếu cơn co giật kéo dài quá 5 phút hoặc bệnh nhân không tỉnh lại.

Câu chuyện người mẹ trong chương trình “Trại cân nhắc ly hôn” không chỉ là một tình huống truyền hình gây sốc, mà còn là lời cảnh tỉnh về bạo lực gia đình, sức khỏe tâm thần của phụ nữ sau sinh và sự thờ ơ tàn nhẫn có thể giết chết lòng tin và tình yêu trong hôn nhân.

