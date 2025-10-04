3 mẫu quần ống rộng nhất định phải có: Đẹp và sang ngay cả khi phối đồ tối giản

Mùa thu luôn là dịp lý tưởng để thay đổi phong cách thời trang, từ những chiếc áo khoác nhẹ nhàng đến những món phụ kiện tinh tế, và không thể thiếu những mẫu quần ống rộng đầy cuốn hút. Năm nay, xu hướng quần ống rộng đang lên ngôi, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thoải mái và phong cách.

Dù bạn yêu thích sự tối giản hay muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ, 3 mẫu quần ống rộng dưới đây chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời trong mùa thu này:

Quần jeans ống suông

Quần jeans ống suông không còn xa lạ với các tín đồ thời trang, nhưng vào mùa thu năm nay, chúng lại trở thành một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai yêu thích phong cách thời trang bụi bặm, cá tính. Với thiết kế ống suông rộng rãi, chiếc quần này mang đến cảm giác thoải mái nhưng không kém phần sành điệu.

Một trong những điểm mạnh của quần jeans ống suông là khả năng dễ dàng kết hợp với hầu hết các kiểu áo khác nhau. Chỉ cần phối với áo thun basic trắng hoặc áo sơ mi đơn giản, bạn đã có một set đồ thời thượng. Với sự linh hoạt trong việc phối đồ, quần jeans ống suông là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thu se lạnh, khi bạn không muốn quá cầu kỳ nhưng vẫn muốn giữ được sự nổi bật. Dù là đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè, quần jeans ống suông sẽ giúp bạn trở nên phong cách và thời thượng ngay cả khi không phải cố gắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, quần jeans ống suông cũng dễ dàng mix cùng giày thể thao, giày bệt hay thậm chí là boots cổ ngắn, tạo nên một tổng thể hài hòa, năng động mà không kém phần cá tính.

Quần màu be

Màu be là một trong những gam màu "hot" trong mùa thu này, mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính nhưng cũng vô cùng thanh lịch. Quần ống rộng màu be không chỉ dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục mà còn toát lên sự tinh tế và sang trọng tự nhiên. Dù bạn chọn quần vải, denim hay len, màu be luôn mang lại một vẻ ngoài thanh thoát, trang nhã, thích hợp cho những cô nàng yêu thích sự giản dị nhưng vẫn muốn giữ được nét nữ tính.

Với kiểu quần này, bạn có thể mix & match theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sành điệu. Một chiếc áo sơ mi trắng hoặc áo len dáng dài đơn giản cũng đủ làm bạn nổi bật. Đặc biệt, khi phối quần ống rộng màu be với các phụ kiện như túi xách hoặc giày cao gót màu trung tính, bạn sẽ có ngay một bộ trang phục vừa trẻ trung lại vừa đầy sang trọng.

Đây là mẫu quần lý tưởng cho những cô nàng yêu thích sự thanh lịch nhưng không muốn quá cứng nhắc hay già dặn. Với quần ống rộng màu be, bạn dễ dàng thể hiện cá tính và vẻ đẹp nữ tính trong mọi hoàn cảnh.

Quần ống rộng màu xám

Màu xám, với vẻ thanh lịch và tinh tế, luôn là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có một bộ trang phục vừa trẻ trung lại vừa sang trọng. Quần ống rộng màu xám mang đến sự cân bằng giữa sự trẻ trung, năng động và nét sang trọng, tinh tế, làm cho người mặc luôn nổi bật dù không phải cố gắng quá nhiều.

Một trong những điểm thu hút của quần ống rộng màu xám là khả năng dễ dàng phối hợp với nhiều kiểu dáng áo và màu sắc khác nhau. Bạn có thể kết hợp nó với áo phông đơn giản, áo len mỏng hay những chiếc áo sơ mi ôm dáng để tạo nên một phong cách thời trang đơn giản nhưng đầy cá tính. Không chỉ phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè, quần xám còn có thể diện khi đi làm, kết hợp với những đôi giày cao gót hoặc giày thể thao để tạo nên một diện mạo vừa chuyên nghiệp, vừa thoải mái.

Điểm cộng lớn của mẫu quần này còn là sự dễ dàng trong việc kết hợp phụ kiện. Bạn có thể lựa chọn một chiếc túi xách nhỏ xinh, hay thậm chí là một chiếc khăn quàng cổ để làm điểm nhấn, tạo nên một bộ trang phục hài hòa, thanh thoát mà không thiếu phần nổi bật.

Ảnh: Sưu tầm