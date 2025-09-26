4 kiểu giày đẹp khỏi nghĩ để phối cùng quần ống rộng: Tôn dáng tối ưu, nâng tầm vẻ sang trọng

Quần ống rộng là món thời trang siêu phổ biến trong tủ đồ của mọi chị em. Không chỉ thích hợp để mặc trong mùa hè nhờ độ thoải mái và chức năng giải nhiệt, quần ống rộng còn ăn nhập hoàn hảo với không khí nhẹ nhàng của mùa thu. Khi diện quần ống rộng, chị em dễ dàng có được vẻ ngoài thời thượng, sang xịn mịn một cách rất tự nhiên, thu hút.

Dẫu vậy, các nàng chỉ mặc đẹp xuất sắc khi mix & match quần ống rộng một cách khéo léo. Một trong những yếu tố quan trọng, cần lưu tâm lúc mặc quần ống rộng chính là kiểu giày dép kết hợp cùng. Tuy nhiên, các nàng cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, sau đây là 4 mẫu giày hoàn hảo nhất để lựa chọn khi mặc quần ống rộng.

Dép lê

Dép lê rất thoải mái, được chị em yêu thích từ hè sang thu. Chính độ phóng khoáng của dép lê biến mẫu giày dép này trở thành mảnh ghép hoàn hảo với set quần ống rộng. Các nàng có thể chọn dép lê to bản phảng phất nét thanh lịch, hay dép xỏ ngón bụi bặm.

Mẹo chọn dép lê giúp đảm bảo sự tinh tế, sang xịn mịn chính là ưu tiên dép lê mang tông màu trung tính như nâu, đen, be hay xám… Vì dép lê có phần đế bệt nên để tôn dáng hiệu quả, chị em nhất định nên sơ vin.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là một trong những mẫu giày kinh điển nhất mà chị em nên sắm cho tủ đồ. Lý do mẫu giày này đáng đầu tư là giày mũi nhọn không bao giờ lỗi mốt. Ngoài ra, giày cao gót mũi nhọn còn thích hợp để phối với mọi món thời trang, trong đó có quần ống rộng.

Giày cao gót mũi nhọn mang đến cho tổng thể trang phục sự sang trọng. Ngoài ra, giày cao gót mũi nhọn còn giúp kéo chân dài, tôn dáng thanh thoát hơn. Bên cạnh giày cao gót mũi nhọn trơn màu trung tính, chị em nên lưu tâm tới giày cao gót họa tiết da báo. Phiên bản giày cao gót này đang là mốt, giúp tạo điểm nhấn thú vị và ấn tượng cho tổng thể trang phục.

Giày mule cao gót

Dù không phải là item quá phổ biến như giày cao gót mũi nhọn, giày mule cao gót vẫn luôn hiện diện trong phong cách của các quý cô sành điệu. Mẫu giày này tạo hiệu ứng chân dài và tổng thể vóc dáng cao ráo.

Khi chọn giày mule cao gót, bộ cánh của chị em sẽ trở nên rất nổi bật. Mẫu giày này còn mang đến hiệu quả trẻ hóa style, và đặc biệt phù hợp với độ phóng khoáng của các set quần ống rộng. Các nàng có nhiều phiên bản giày mule cao gót để lựa chọn. Trong đó, giày mule cao gót ánh bạc rất lý tưởng với những ai muốn tạo điểm nhấn mới mẻ và long lanh cho style.

Giày sandal cao gót quai ngang

Sandal cao gót quai ngang cũng là một trong những mẫu giày không bao giờ lỗi mốt. Ưu điểm của sandal cao gót là sự trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn có nét thanh lịch, tinh tế. Do đó, chị em mix giày sandal cao gót với quần jeans bụi bặm để xuống phố, hay set quần âu ống suông công sở cũng đều phù hợp.

Nhờ phần quai ngang dáng mảnh, kiểu sandal cao gót này sẽ giúp tôn dáng tối ưu, đồng thời đảm bảo độ hài hòa, tinh tế cho cả tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm