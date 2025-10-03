Trang phục màu trắng - be mùa này đẹp khó cưỡng: Cứ mặc lên là thành nàng thơ dịu dàng, tinh tế

Trang phục màu trắng và be phủ sóng trong mùa hè vì mang tới cảm giác nhẹ nhàng, dịu mắt. Thế nhưng khi bước sang mùa thu, kiểu trang phục này vẫn rất được ưa chuộng. Khi diện những bộ cánh mang tông màu trắng và be làm chủ đạo, chị em sẽ có được vẻ ngoài nữ tính, tao nhã, rất phù hợp với không khí nhẹ nhàng của mùa thu. Kiểu trang phục này không hề kén người mặc, gần như ai cũng có thể chinh phục và ghi điểm phong cách:

Những chiếc áo cardigan mỏng rất cần thiết trong ngày se lạnh. Combo áo cardigan mỏng tông màu trắng và quần âu màu be ghi điểm ở sự nhã nhặn, tươi sáng. Các nàng có thể áp dụng combo này tới công sở hoặc dạo phố cuối tuần. Đôi sandal xỏ ngón, cao gót là một lựa chọn thú vị vì vừa phóng khoáng, vừa tôn dáng hiệu quả.

Chị em đừng bỏ qua áo kẻ ngang khi xây dựng phong cách mùa thu. Mẫu áo này sẽ tạo điểm nhấn nổi bật và tươi trẻ cho phong cách. Ngoài ra, áo kẻ ngang màu be còn rất tinh tế và dịu dàng. Sự kết hợp giữa áo kẻ ngang màu be, sơ mi dáng rộng và quần short trắng đã tạo nên bộ cánh năng động, phóng khoáng mà vẫn nữ tính.

Áo blouse tay bồng luôn được ưa chuộng vì nét nữ tính, yêu kiều. Sự kết hợp giữa item này và quần ống đứng, tông màu be đã tạo nên bộ cánh đẹp mắt. Chị em nên sơ vin để hack dáng hiệu quả, nâng tầm vẻ thanh lịch. Đôi giày loafer màu trắng ăn nhập hoàn hảo với tổng thể.

Bộ cánh trên mang tông màu trắng làm chủ đạo nhưng không hề nhạt nhòa. Từ áo blouse tay bồng dáng lửng cho đến quần hoa nhí đều tạo sự nổi bật, mà vẫn hài hòa tuyệt đối. Chiếc túi cói màu be rất phù hợp với bộ trang phục nữ tính.

Chỉ bao gồm những item hết sức đơn giản như áo sơ mi cộc tay và quần âu mang tông màu be, bộ cánh trên vẫn gây ấn tượng. Những điểm nhấn nhỏ như chi tiết nhấn eo, thiết kế quần ống loe giúp tăng sức hút cho bộ cánh, nhưng không làm giảm sự tinh tế.

Thiết kế váy sơ mi nhấn eo trên sẽ thích hợp để mặc từ thu sang đông. Đôi boots độc đáo tạo điểm nhấn cho outfit mang tông màu be làm chủ đạo. Set đồ trên không chỉ có sự trẻ trung mà còn tôn dáng rất hiệu quả.

Thay vì giới hạn style với những mẫu quần dài, chị em nên làm mới phong cách thường xuyên với các thiết kế dáng ngắn, như quần short là một ví dụ. Công thức áo blouse trắng và quần short màu be không chỉ có sự trẻ trung mà còn toát lên nét nữ tính, yêu kiều.

Áo len tăm và chân váy dài màu trắng kem có rất nhiều ưu điểm, đó là sự nữ tính, bay bổng nhưng không kém phần trẻ trung. Ngay cả khi không tô điểm phụ kiện quá cầu kỳ, chị em vẫn dễ dàng có được vẻ ngoài cuốn hút với bộ cánh trên.

Váy sơ mi dáng dài sẽ giúp chị em có được phong cách mùa lạnh nữ tính hơn. Thiết kế trên ghi điểm thanh lịch, chỉn chu và không hề cộng tuổi cho người mặc. Đôi giày cao gót mũi nhọn nâng tầm vẻ sang chảnh, đồng thời tôn dáng tối ưu hơn. Chị em có thể mặc bộ cánh trên từ công sở ra phố.

Các nàng nhất định nên ghim bộ cánh thời thượng trên cho mùa lạnh. Sự kết hợp giữa áo len mỏng cổ chữ V, chân váy mini màu be giúp người mặc có vẻ ngoài tươi xinh, hiện đại. Độ sang trọng của outfit được tăng lên gấp bội nhờ đôi boots cao cổ. Outfit trên còn mang tới hiệu quả tôn dáng tối ưu, nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn càng nên tham khảo.

Ảnh: Sưu tầm