10 set đồ tối giản giúp chị em chạm đỉnh cao của sự sang trọng, thanh lịch

Mặc dù có rất nhiều xu hướng thời trang được ưa chuộng, thế nhưng phong cách tối giản vẫn luôn được lòng các chị em. Một bộ cánh tối giản thường bao gồm những item không quá cầu kỳ, nhưng vẫn tạo nên tổng thể thanh lịch, tinh tế. Dẫu vậy, trang phục tối giản vẫn cần được kết hợp khéo léo để vẻ ngoài trở nên cuốn hút, chứ không bị nhạt nhòa.

Sau đây là 10 cách mặc trang phục tối giản đáng để chị em tham khảo, từ đó ghi điểm phong cách trong suốt mùa thu:

Áo gile len tăm có sự nổi bật vì toát lên vẻ phóng khoáng, hiện đại. Mẫu áo này kết hợp vô cùng ăn ý với chân váy dài, giúp tăng thêm vẻ nữ tính, bay bổng. Bằng cách đi sandal cao gót quai mảnh, độ tinh tế, sang xịn mịn của cả outfit được nâng tầm. Ngoài ra, mẫu giày này còn tôn dáng tối ưu, tạo cảm giác chân thon dài.

Mẫu áo thun trễ vai trông khá đơn giản, nhưng vẫn tạo điểm nhấn nổi bật cho người mặc. Mẫu áo này kết hợp rất ăn ý với quần denim trắng, giúp chị em ngay lập tức có được bộ đồ hack tuổi tối ưu nhưng không kém phần nữ tính.

Chị em nên sáng tạo một chút khi diện chân váy lụa màu đen. Khi kết hợp mẫu chân váy này với áo len gile, các nàng có ngay bộ đồ cá tính, nhưng vẫn dịu dàng và sang chảnh. Bộ cánh trở nên thời thượng hơn nữa nhờ một mẫu giày quen thuộc của mùa lạnh, đó là boots màu đen.

Quần ống đứng, dáng lửng khá được ưa chuộng ở hiện tại. Mẫu quần này có sự trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo độ thanh lịch, đồng thời tôn dáng cao ráo hơn. Để có được bộ cánh phù hợp diện đi làm lẫn dạo phố, chị em chỉ cần kết hợp mẫu quần này với áo sơ mi màu nâu. Đôi sandal quai mảnh rất phù hợp với set đồ nữ tính.

Áo sơ mi chấm bi mini có sự đan xen giữa nét trẻ trung và tinh tế. Chưa cần mix & match phức tạp, chị em hãy kết hợp item này với quần denim màu đen để hoàn thiện bộ đồ chỉn chu, thanh lịch trong tích tắc. Chiếc túi xách màu nâu, kiểu tóc kẹp nửa đều góp phần tăng sức hút cho người diện.

Chị em không nên bỏ qua bộ đồ đậm chất công sở trên. Bằng cách kết hợp áo blouse màu be với chân váy đen dáng suông, chị em sẽ có được vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch. Thao tác sơ vin là không thể thiếu vì giúp nâng tầm sự chỉn chu, đồng thời tôn dáng hiệu quả. Đôi giày cao gót mũi nhọn là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Áo sơ mi trắng và quần đen là công thức quen thuộc, nhưng không bao giờ lỗi mốt. Chị em có thể tạo sự phá cách mà không làm mất đi tinh thần tối giản. Bí kíp ở đây chính là tô điểm chi tiết nhấn eo. Đôi giày màu đen sẽ hoàn thiện vẻ tinh tế cho tổng thể trang phục.

Mẫu áo sơ mi kẻ nhấn eo vừa toát lên nét hiện đại, vừa nữ tính, yêu kiều. Bằng cách kết hợp áo sơ mi kẻ với chân váy suông, chị em sẽ có được bộ cánh mềm mại, duyên dáng hơn. Bộ cánh trên mang đến hiệu quả tôn dáng cao ráo và thon gọn.

Set đồ trên mang tông màu trầm nhưng không hề cộng tuổi cho người mặc. Chiếc áo cổ đổ mang đến nét nữ tính và yêu kiều. Trong khi đó, quần âu ống suông, kẻ sọc là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Outfit càng ăn nhập với môi trường công sở hơn nhờ đôi giày cao gót mũi nhọn.

Mẫu áo sơ mi họa tiết tạo điểm nhấn nổi bật cho người diện. Bên cạnh đó, set đồ còn có sự hài hòa, trang nhã nhờ tông màu trầm làm chủ đạo. Các nàng có thể tăng vẻ long lanh cho diện mạo bằng cách đơn giản, đó là tô điểm khuyên tai và dây chuyền vàng dáng mảnh.

