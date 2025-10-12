Hot mom Trinh Phạm thẳng thắn chia sẻ: “Làm mẹ 2 con, mình không xấu hổ để thừa nhận rằng…”

Trong khi mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh của các bà mẹ trẻ trung, xinh đẹp, khéo léo và tràn đầy năng lượng, thì hot mom Trinh Phạm – một trong những gương mặt nổi bật trong cộng đồng làm đẹp và lifestyle tại Việt Nam – lại gây chú ý khi đăng tải bài chia sẻ chân thật về hành trình làm mẹ hai con của mình. Không “lấp lánh” như những video edit chỉn chu, Trinh Phạm nói về nỗi mệt mỏi, những lần khủng hoảng cảm xúc và cả áp lực mà nhiều bà mẹ trẻ ngày nay đều đang trải qua.

Không hoàn hảo – và điều đó không đáng xấu hổ

Mở đầu bài viết, Trinh Phạm thừa nhận tâm trạng của mình “không ổn định như mong muốn” . Dù đã là mẹ hai con, có kinh nghiệm chăm sóc bé đầu, cô vẫn có những ngày mệt mỏi, bực bội, thậm chí cảm thấy “xuống tinh thần” chỉ vì con quấy khóc hay không chịu ăn. Chia sẻ này khiến nhiều bà mẹ đồng cảm sâu sắc, bởi sự thật là dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, không ai có thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối trước những thử thách liên tiếp từ việc nuôi con nhỏ.

Dám đi tham vấn tâm lý – vì mẹ cũng cần được lắng nghe

Điều đáng chú ý là Trinh Phạm đã chủ động tìm đến chuyên gia tâm lý . Cô thẳng thắn cho biết mình cần được nói ra, được lắng nghe, được khóc thật lòng – những điều mà không phải lúc nào gia đình hay bạn bè cũng có thể giúp. Trong một xã hội nơi “mẹ mạnh mẽ” vẫn được coi là tiêu chuẩn, việc một người nổi tiếng như Trinh công khai chuyện đi tham vấn tâm lý phần nào xoá bỏ suy nghĩ mặc định rằng người làm mẹ phải luôn ổn. Ờ thì đầu mình không được ổn lắm, mình đi khám cái đầu thì có sao đâu!

Khi hôn nhân thay đổi sau khi có con

Trinh cũng thừa nhận rằng mối quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng đáng kể từ khi sinh con. Những tranh luận tưởng nhỏ như “có nên ép con ăn hết bát không” đôi khi cũng dẫn đến căng thẳng. Một bên thấy cần nghiêm khắc, bên kia lại muốn nhẹ nhàng – đó là thực tế mà gần như gia đình nào có con nhỏ cũng phải đối mặt. Chia sẻ của Trinh cho thấy dù là cặp đôi nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ, họ cũng không tránh khỏi những khác biệt rất đời thường.

“Mẹ không cần phải ăn đồ thừa của con để chứng minh tình yêu”

Một điểm thú vị trong bài viết là việc Trinh nói rõ: mình không thích ăn đồ thừa của con . Cô cho rằng quan niệm “mẹ phải ăn hết đồ con bỏ để con không biếng ăn” là điều đã lỗi thời. Theo Trinh, một người mẹ khoẻ mạnh và vui vẻ mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ hạnh phúc. Vì vậy, chăm sóc bản thân cũng là một phần của việc chăm con.

Sự chân thật tạo nên sức lan tỏa

Bài viết của Trinh Phạm nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, với hàng loạt bình luận đồng cảm từ các mẹ bỉm khác. Nhiều người cho rằng việc một hot mom nổi tiếng thừa nhận mình cũng có lúc yếu đuối, mất kiểm soát hay cần được giúp đỡ, đã phần nào giúp họ bớt cảm giác cô đơn trong hành trình làm mẹ.

Trong thời đại mà “hình mẫu người mẹ hoàn hảo” đang trở thành áp lực lớn cho nhiều phụ nữ, câu chuyện của Trinh Phạm là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Làm mẹ không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần trung thực với cảm xúc, dám yêu bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần, đó mới là cách nuôi con bền vững nhất.

"Còn các mom khác thì sao, có điều gì mọi người không ngần ngại thừa nhận không?"