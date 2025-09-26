10 set đồ mùa thu màu trung tính dành cho những ai thích sự đơn giản, tinh tế

Vào những lúc chị em không biết làm gì, một set đồ màu trung tính chính là lựa chọn vô cùng lý tưởng. Kiểu trang phục này có sự dịu dàng, nhã nhặn, giúp chị em có thể ghi điểm thanh lịch trong tích tắc. Không khó để phối đồ với những item màu trung tính. Tuy nhiên, các nàng vẫn cần sự khéo léo để vẻ ngoài chạm ngưỡng sang trọng tối đa.

Sau đây là 10 cách mặc đồ màu trung tính giúp các nàng sành điệu suốt mùa thu này:

Công thức trên thích hợp để áp dụng vào ngày thu vẫn còn nóng bức như mùa hè. Mẫu áo lửng dây buộc khá quyến rũ, nhưng vẫn đủ độ tinh tế. Sự kết hợp giữa mẫu áo và quần ống đứng họa tiết kẻ giúp vẻ ngoài của người mặc thêm nổi bật. Outfit trên có nét phóng khoáng nên đôi giày họa tiết và chiếc túi cói khá phù hợp.

Set đồ gồm áo nhấn eo và chân váy mini mang đậm nét nữ tính. Ngoài ra, bộ cánh trên còn toát lên nét thanh lịch, sang trọng, thích hợp để chị em áp dụng khi dự các sự kiện đòi hỏi sự chỉn chu, tinh tế. Đôi giày mule cao gót mang đến hiệu quả kéo chân thon dài. Bên cạnh mẫu giày này, chị em có thể đi giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh.

Mẫu váy hai dây kẻ mang đến cho người diện sự trẻ trung, ngọt ngào. Kiểu váy này cũng mang đậm nét nữ tính và bay bổng. Chiếc áo khoác màu nâu đem đến chất thu cho set đồ, và còn giúp vẻ ngoài của người diện trông trẻ trung, năng động. Cuối cùng, một đôi sandal quai chữ T sẽ giúp chị em hoàn thiện outfit đi dạo phố thật thời thượng.

Tiếp tục là một set chân váy ngắn thanh lịch mà chị em nên ghim trong mùa thu này. Trong khi chiếc áo màu trắng mang tới nét yêu kiều, thì chân váy mini lại rất ngọt ngào, trẻ trung. Đôi giày búp bê rất hài hòa với bộ cánh nhã nhặn.

Mùa thu cũng là khoảng thời gian rất phù hợp để diện các set áo gile đồng bộ. Combo áo gile và quần ống suông, tông màu xanh navy mang đến cho người diện sự sang trọng, nhưng cũng không kém phần hiện đại, thời thượng. Các món đồ như khuyên tai hay túi xách và giày màu nhã nhặn đều thích hợp để tô điểm cho bộ cánh.

Bộ cánh trên mang tông màu trắng làm chủ đạo nhưng vẫn rất đột phá, thú vị. Tâm điểm của cả set đồ là chiếc áo dáng dài, xẻ tà, tạo độ phóng khoáng và nổi bật cho tổng thể. Muốn giữ nguyên nét trang nhã của outfit, túi lưới và sandal màu nâu là những điểm nhấn cực kỳ phù hợp.

Set áo len tăm và quần ống rộng màu trắng đơn giản bỗng trở nên nổi bật hơn rất nhiều nhờ chiếc tạp dề nhấn ngang hông. Món phụ kiện này còn tạo hiệu ứng chân dài hơn, từ đó tôn dáng cao ráo và thanh thoát. Độ tao nhã của bộ cánh sẽ không thuyên giảm nhờ chiếc túi xách màu trắng và đôi giày màu đen, mũi nhọn.

Với những item màu trung tính như áo thun màu xám, quần ống suông và áo sơ mi trắng, chị em sẽ tạo nên được bộ cánh mùa thu rất trẻ trung, thời thượng. Vì bộ cánh trên có nhiều item dáng rộng nên để tránh bị dìm chiều cao, chị em nên sơ vin. Thao tác đơn giản này còn giúp tăng độ chỉn chu, thanh lịch cho tổng thể. Túi xách hay sandal màu trầm đã đảm bảo sự trang nhã cho bộ đồ.

Muốn có vẻ ngoài nổi bật với các bộ cánh màu trung tính, chị em hãy chọn những item điệu đà và outfit trên là ví dụ. Áo blouse tay bồng hay quần short bèo nhún đều mang đến nét yêu kiều, hút mắt cho người diện. Bộ cánh trên còn tôn dáng và từ đó, chiều cao được cải thiện ngay cả khi người mặc đi giày bệt.

Áo sơ mi chấm bi nhỏ không chỉ toát lên sự trẻ trung mà còn phảng phất nét cổ điển. Chị em không cần phối đồ cầu kỳ với mẫu áo này. Chỉ cần kết hợp item này với quần denim tối màu, sơ vin gọn gàng và đeo túi xách màu nâu, chị em sẽ có ngay tổng thể trang phục sang xịn mịn, đúng chất thu.

Ảnh: Sưu tầm