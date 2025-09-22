Vào mùa thu, chị em cứ mặc 5 món thời trang này là trẻ trung nhất

Mùa thu luôn mang đến cho chúng ta một không khí dễ chịu và dịu mát, là thời điểm lý tưởng để diện những bộ đồ nhẹ nhàng mà vẫn giữ được sự ấm áp. Tuy nhiên, làm thế nào để vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tươi mới trong những ngày thu này? Câu trả lời chính là chọn lựa đúng những món đồ thời trang phù hợp.

Sau đây là 5 món đồ thời trang không thể thiếu giúp chị em trông trẻ trung và sành điệu nhất trong mùa thu năm nay.

Áo len cộc tay

Áo len cộc tay chính là món đồ lý tưởng để diện trong những ngày giao mùa. Áo len cộc tay không chỉ giữ ấm cơ thể mà còn mang lại sự nữ tính và thanh lịch cho người mặc. Khác với những chiếc áo len dài tay, áo len cộc tay giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày thu se lạnh, đồng thời vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và nhẹ nhàng.

Kiểu áo len mỏng này có thể dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Nếu bạn muốn có một bộ đồ thật năng động, hãy kết hợp áo len cộc tay với quần jeans hoặc quần vải thô ống suông. Còn nếu muốn một vẻ ngoài thanh lịch hơn, bạn có thể phối áo len với một chiếc quần âu hoặc chân váy midi. Đặc biệt, với chất liệu len mềm mại và kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, áo len cộc tay là một lựa chọn tuyệt vời giúp bạn hack tuổi hiệu quả, khiến bạn trông trẻ trung và tươi mới trong suốt mùa thu.

Áo blazer cộc tay

Nếu các nàng muốn một vẻ ngoài đứng dáng nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung và năng động, áo blazer cộc tay chính là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu. Áo blazer luôn là biểu tượng của sự thanh lịch và chín chắn, nhưng khi có kiểu dáng cộc tay, item này trở nên trẻ trung và hiện đại hơn rất nhiều. Áo blazer cộc tay giúp người diện có một vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng vẫn không kém phần năng động, đặc biệt là trong những ngày thu.

Blazer cộc tay rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp chúng với quần jeans ống rộng, chân váy ngắn hoặc váy liền để tạo ra một phong cách vừa trẻ trung lại vừa thanh lịch. Không chỉ vậy, áo blazer còn giúp bạn hack tuổi vô cùng hiệu quả, giúp bạn trông vừa đứng đắn lại vừa không bị "dừ" trong những cuộc gặp gỡ hay công việc.

Đồ denim

Denim luôn là chất liệu không thể thiếu trong mùa thu. Từ những chiếc áo sơ mi denim đến những chiếc chân váy denim, đồ denim mang lại sự cá tính, phóng khoáng nhưng lại không kém phần retro đầy cuốn hút. Những trang phục denim rất dễ mix & match và cực kỳ phù hợp với tiết trời thu mát mẻ.

Một chiếc áo sơ mi denim mặc với quần jeans ống đứng hoặc một chiếc chân váy denim ngắn/dáng suông là sự kết hợp hoàn hảo trong mùa thu. Chất liệu denim không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn rất bền, vì vậy bạn có thể diện chúng quanh năm mà không lo lỗi mốt.

Áo sơ mi kẻ sọc

Áo sơ mi kẻ sọc là một món đồ không bao giờ lỗi mốt, và chúng luôn là sự lựa chọn lý tưởng giúp nàng trông trẻ trung mà vẫn thanh lịch trong mùa thu. Họa tiết kẻ tinh tế không chỉ giúp bạn hack tuổi hiệu quả mà còn mang lại sự nhẹ nhàng, thanh thoát cho trang phục. Dù bạn diện áo sơ mi kẻ sọc trong những ngày đi làm hay đi chơi, chúng đều phù hợp và dễ dàng phối hợp với các món đồ khác.

Một chiếc áo sơ mi kẻ sọc có thể kết hợp với chân váy dài, quần jeans hoặc thậm chí là quần culottes, giúp bạn tạo ra vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Hơn nữa, chất liệu vải mềm mại và thoải mái của áo sơ mi kẻ sọc cũng là điểm cộng lớn, khiến bạn luôn cảm thấy dễ chịu trong suốt cả ngày dài.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu của bất kỳ tín đồ thời trang nào. Được yêu thích bởi tính linh hoạt và dễ phối đồ, quần jeans ống rộng giúp bạn tạo ra vẻ ngoài thời thượng và phóng khoáng, đặc biệt là trong những ngày thu dễ chịu. Với thiết kế ống rộng thoải mái, item này không kén dáng và dễ dàng giúp bạn tạo ra những bộ trang phục không cần quá cầu kỳ mà vẫn rất sành điệu.

Bạn có thể kết hợp quần jeans ống rộng với áo thun đơn giản, áo sơ mi kẻ sọc hay blazer cộc tay để tạo ra vẻ ngoài năng động mà vẫn thanh lịch. Món đồ này không chỉ tôn lên dáng vẻ thời thượng mà còn giúp bạn tạo sự thoải mái tuyệt đối.

Ảnh: Sưu tầm