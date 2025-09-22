Đây rồi, em Pam đã gia nhập đường đua pickleball: Outfit xinh xẻo, vợt hello kitty hồng hẳn hoi nhưng mà lối đánh này nó lạ lắm!

Pam Yêu Ơi - “thế lực nhí” gây bão trong hội các cô các dì. Em bé Pam tên thật là Nguyễn An Hải Đường , sinh năm 2022, là con gái đầu lòng của hotgirl Salim (Hoàng Kim Ngân) và doanh nhân Hải Long.

Ngay từ khi mới chào đời, cô bé đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ gương mặt tròn đầy với đường nét “mặt vuông” đặc trưng, đôi má phính dễ thương và những biểu cảm vừa ngộ nghĩnh vừa tinh nghịch. Chính sự hồn nhiên và lém lỉnh ấy đã nhanh chóng biến Pam thành một trong những em bé nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở sức hút nhờ ngoại hình đáng yêu, Pam còn được người hâm mộ gọi vui là “chúa tể meme” bởi những khoảnh khắc biểu cảm khó đỡ, khi thì lườm yêu, khi lại múa nghịch ngợm, đều dễ dàng trở thành trào lưu lan tỏa khắp các nền tảng. Nhờ vậy, tài khoản TikTok và Instagram của Pam đã thu hút hàng triệu lượt theo dõi, tạo nên một cộng đồng fan hùng hậu hiếm có đối với một em bé.

Sức ảnh hưởng của Pam còn vượt ra ngoài thế giới mạng. Cô bé từng xuất hiện trong nhiều dự án giải trí và quảng cáo, từ MV của thương hiệu Comfort, MV ca nhạc Nắng ngoài sân cho đến chương trình truyền hình thực tế Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân . Mỗi lần xuất hiện, Pam đều khiến khán giả ấn tượng bởi phong thái tự nhiên, biểu cảm sinh động và sự gần gũi.

Điểm đặc biệt của Pam còn nằm ở gu thời trang đa dạng, thời thượng, khi thì đáng yêu trong những bộ váy bồng bềnh, lúc lại năng động với phong cách street style hiện đại. Cùng với cá tính hiếu động, sự lém lỉnh và cách đối đáp dí dỏm với bố mẹ, Pam đã khẳng định sức hút riêng biệt, trở thành “em bé quốc dân” trong lòng nhiều người.

Mới đây, trên trang cá nhân của hot girl - hot mom Salim đã đăng tải hình ảnh cả gia đình Hạt Nhài có mặt trên sân pickleball. Cuối cùng thì hội các cô dì cũng đã thỏa ước mong được ngắm em Pam trên sân pickleball rồi!

Em Pam có outfit "tông xoẹt tông" với bố mẹ, trang phục tone xanh trắng nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Năm nay tóc bé Pam đã dài hơn nhiều nên để tiện cho việc hoạt động thể thao, Pam được mẹ tết tóc 2 bên vừa xinh xắn vừa gọn gàng.

Không chỉ vậy, cô bé được sắm cho vượt màu hồng hình hello kitty tuyệt đối dễ thương. Nói chung về "đường hình" này thì đủ để khiến hội các cô các dì mê tít!

Thế nhưng, về phần lối chơi thì đúng như dòng trạng thái mà mẹ Salim đã đăng tải: "Trung bình lối chơi pick của nhà Hạt Nhài. Ưu điểm: dáng dẹp. Nhược điểm: đánh không nhìn vào bóng".

Dân tình được dịp cười nghiêng ngả với bố Long và em Pam khi đánh mãi chẳng thấy trúng bóng, chắc lại 2 bố con sợ bóng với vợt nó bị đau!

Hội các dì "u mê" em Pam thì ra sức bênh em: Không sao, mới chơi từ từ sẽ giỏi thôi. Miễn em được ngắm em Pam xinh xắn đáng yêu, chạy lon ton trên sân pick là được rồi.