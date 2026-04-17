Thương tâm: Bé gái Nghệ An hơn 2 tuổi tử vong sau khi bị bố bỏ quên trên ô tô

Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Nghệ An khi một bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau khi bị chính người bố bỏ quên trên ô tô nhiều giờ liền.

Sáng 17/4, đại diện UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm. Nạn nhân là con gái thứ hai trong một gia đình tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. lái ô tô đưa con gái đi học như thường lệ. Tuy nhiên, do sơ suất, anh đã quên đưa con vào lớp mà tiếp tục lái xe thẳng đến cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe, anh rời khỏi xe và làm việc suốt nhiều giờ mà không hay biết con vẫn còn ở bên trong.

Đến khoảng 14h cùng ngày, một đồng nghiệp của anh Đ. đi ngang qua khu vực đỗ xe, phát hiện một bé gái nằm trong ô tô và thắc mắc vì sao cháu lại ở đó. Lúc này, người bố mới bàng hoàng nhận ra sự việc.

Anh Đ. cùng mọi người lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng do thời gian bị bỏ quên quá lâu trong không gian kín, cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bi kịch này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ khi để trẻ nhỏ một mình trong ô tô. Chỉ một phút lơ đãng cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình và xã hội.

Nguồn tổng hợp: Vietnamnet; VnExpress; Người đưa tin