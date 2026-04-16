Lần thứ hai vào khoa sản… nhưng không được làm mẹ: Chia sẻ nghẹn lòng của một mẹ bầu mất con ở tuần thứ 9

Lần thứ hai bước vào khoa sản… nhưng không được làm mẹ: Chia sẻ nghẹn lòng của mẹ 1 con

Mạng xã hội những ngày qua không khỏi lặng đi trước câu chuyện đầy xúc động được chia sẻ bởi Tiktoker Fansie Family. Không phải là niềm vui đón con chào đời, cũng không phải khoảnh khắc thiêng liêng lần đầu làm mẹ, mà là một ký ức buồn, khi cô lần thứ hai bước vào khoa sản… nhưng lại ra về với cảm giác trống rỗng.

Sống đủ lâu để hiểu rằng không phải cứ nằm khoa sản là đang đi đẻ, không phải được gọi hai tiếng 'sản phụ' nghĩa là sẽ được ẵm con trong tay - dòng chia sẻ mở đầu khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Bức ảnh cô đăng tải là khoảnh khắc trước khi xuất viện. Một chi tiết nhỏ nhưng ám ảnh: mái tóc bết lại sau ngày nằm viện. Khi đăng ký dịch vụ gội đầu, chị nhận được câu hỏi vô tình từ nhân viên: "Chị đẻ thường hay đẻ mổ mà đi lại khỏe thế?"

Cô chỉ cười nhẹ và trả lời: "Chị hút thai lưu".

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng chất chứa nỗi đau không thể gọi thành tên. Người nghe sững lại vài giây. Còn cô, dù đau đớn đến tột cùng, vẫn phải mỉm cười để "cho qua chuyện".

Hai lần cùng một chiếc xe lăn vào khoa sản, nhưng hai số phận khác nhau

Trong đoạn video chia sẻ sau đó, Tiktoker Fansie kể lại ký ức khiến nhiều người rơi nước mắt: "4 năm trước cũng trên chiếc xe lăn này, mẹ được đẩy vào phòng sinh. Bây giờ vẫn chiếc xe lăn đó, vẫn đẩy vào phòng sinh nhưng để lấy ra một mầm sống không còn nhịp đập. 4 năm trước háo hức trước giờ mổ, để về phòng được bế con trên tay. Bây giờ mẹ vẫn chuẩn bị không thiếu bước nào, nhưng về phòng cảm giác thật trống rỗng, ai từng bị lưu thi có thể hiểu những hình ảnh này.

Ba chờ ở bên ngoài, nhưng không phải để đón một niềm vui trọn vẹn như năm nào. Cảm ơn con đã đến, dù kết quả ra sao thì ba mẹ vẫn biết ơn và chào đón sự hiện diện của con" - Tiktoker Fansie tâm sự.

Cú sốc mang tên "thai ngừng phát triển"

Theo chia sẻ, thai nhi của cô được chẩn đoán ngừng phát triển ở tuần thứ 9. Đây là tình trạng không hiếm gặp, nhưng khi xảy ra với chính mình, nỗi đau ấy không gì có thể so sánh.

Chị thừa nhận: "Đó là một cú sốc lớn. Mình cũng buồn, cũng khóc, cũng tự trách bản thân…".

Nhưng sau tất cả, chị chọn cách đối diện: "Mình không thể để bản thân suy sụp, bởi cơ thể của mình phải khỏe mạnh thì đứa trẻ mới có thể đến với mình. Có lẽ sứ mệnh của con là đến để nhận một chút hơi ấm từ mẹ rồi rời đi. Mình tin sẽ có một cánh cửa khác mở ra".

Cuối lời chia sẻ, cô gửi đến những người mẹ từng hoặc đang trải qua hành trình khó khăn: "Nếu bạn đang có một thai kỳ không suôn sẻ, cho mình ôm bạn một cái".

Gia đình Fansie (thường được biết đến với tên gọi Fansie Family trên TikTok) là một nhà sáng tạo nội dung được nhiều người yêu mến nhờ những video đời sống gia đình gần gũi, tích cực.

Hiện tại, cô và chồng đã có một bé gái khoảng 4 tuổi. Nội dung kênh của cô chủ yếu xoay quanh cuộc sống hôn nhân, nuôi dạy con và những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp.

Chính vì vậy, câu chuyện lần này càng khiến cộng đồng mạng đồng cảm sâu sắc bởi có những mất mát diễn ra trong im lặng, nhưng lại để lại vết hằn rất sâu trong tâm trí của mỗi thành viên trong gia đình.