Bé Lisa - con gái Khánh Thi: Mới hơn 2 tuổi đã “bật mood mợ chảnh”, mẹ Thi ngỡ ngàng còn 4 triệu người xem mê mệt

Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của con gái út Lisa. Chỉ vỏn vẹn khoảng 1 phút, nhưng đoạn video nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội với thần thái "mợ chảnh" cực kỳ cuốn hút của cô bé.

Thần thái "mợ chảnh" của con gái út nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt MXH, thu hút 4 triệu lượt yêu thích.

Trong clip, Lisa xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và biểu cảm vô cùng đáng yêu. Bé Lisa thơm vào má mẹ Thy một cái nhưng đến khi mẹ bảo "thả tim nào", thì cô bé quay ngoắt đi, gạt tay mẹ ra để đi chỗ khác với thần thái cực kỳ sang chảnh. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài đáng yêu và biểu cảm "cool ngầu" này đã tạo nên sức hút đặc biệt cho đoạn video ngắn này.

Đoạn clip đã thu hút 4 triệu lượt thích và hơn 1,6 nghìn bình luận trên TikTok của Khánh Thi. Nhiều người không khỏi bật cười và thích thú trước thần thái "sang chảnh từ trong trứng" của cô bé, thậm chí còn nhận xét Lisa có tố chất "ngôi sao giải trí tương lai".

Lisa là con gái út của cặp đôi nổi tiếng trong làng dancesport Việt Nam là Khánh Thi và Phan Hiển. Cô bé tên thật là Thùy Linh, sinh năm 2023 và thường được gia đình gọi thân mật bằng cái tên Lisa.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Lisa đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng những biểu cảm vô cùng tự nhiên. Đặc biệt, thần thái "mợ chảnh" trong một số khoảnh khắc đời thường đã giúp cô bé nhanh chóng trở thành một trong những "hot kid" được yêu thích.

Lisa sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và thể thao. Bố mẹ Lisa - Khánh Thi và Phan Hiển, đều là những kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam, vì vậy các con của họ cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Gia đình hiện có ba người con. Anh cả là Kubi (tên thật Phan Gia Kỳ), một gương mặt quen thuộc với khán giả từ khi còn nhỏ nhờ sự đáng yêu và thông minh. Tiếp theo là chị gái Anna, cô bé cũng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn và tính cách hoạt bát. Lisa là em út trong nhà, được mọi người đặc biệt yêu chiều.

Dù là con út, Lisa không hề "lép vế" trước các anh chị mà ngược lại, cô bé thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Những khoảnh khắc đời thường của Lisa bên gia đình luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, góp phần giúp hình ảnh gia đình Khánh Thi - Phan Hiển ngày càng được yêu mến.