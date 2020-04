Vừa sinh con được 26 ngày, bà mẹ lại bị chảy nước ối, các bác sĩ choáng váng khi tiếp tục đón thêm một cặp song sinh nữa chào đời

Vừa mới sinh con được 26 ngày, thế nên, bà mẹ trẻ Arifa Sultana (20 tuổi), đến từ Bangladesh, đã bị sốc khi đột nhiên "vùng kín" ồ ạt chảy nước như kiểu vỡ ối. Quá lo lắng, chị vội vã đến Bệnh viện Đại học Y dược Khulna để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ choáng váng khi tiếp tục đỡ đẻ cho bà mẹ này sinh thêm 2 em bé nữa vào ngày 21/3.

Bác sĩ sản phụ khoa Sheila Poddar – người trực tiếp hỗ trợ cho chị Arifa trong cả 2 lần sinh nở cho biết: "Bà mẹ này không hề nhận ra mình đang mang một cặp song sinh. Nước ối của chị Arifa vỡ ra khi chị ấy mới sinh con được gần 1 tháng. Vì vậy, chị ấy đã đến nhờ chúng tôi khám lại.

Chúng tôi đã rất choáng váng khi nhận ra bà mẹ này chuyển dạ thêm một lần nữa. Thế là mọi người lại vội vàng chuyển chị vào một ca sinh mổ khẩn cấp. Hai đứa trẻ, một trai và một gái, chào đời khỏe mạnh và không hề gặp biến chứng gì mặc dù không được theo dõi trong suốt thai kỳ".

Chị Arifa đang bế đứa con 26 ngày tuổi và ngắm nhìn cặp song sinh mới chào đời của mình.

Theo như lời bác sĩ Sheila chia sẻ thì đây là trường hợp người phụ nữ có tử cung đôi hiếm gặp. Nhưng có một điều khiến vị bác sĩ này thắc mắc là làm sao mà lúc siêu âm thai cho sản phụ, họ lại không phát hiện ra chuyện này. Thậm chí là không phát hiện ra có 2 nhịp tim đang phát triển.

Bác sĩ Sheila nói: "Đây là một trường hợp lạ lùng mà lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Tôi cũng chưa bao giờ được nghe kể chuyện tương tự như vậy xảy ra trước đây. Em bé đầu tiên được sinh ra, rồi gần 1 tháng sau, hai em bé khác tiếp tục chào đời. Tất cả đều từ một người mẹ".

Ba đứa trẻ trong ca sinh nở hiếm gặp.

Theo BBC, Arifa sống tại mộtngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn huyện Khulna ở Bangladesh. Bác sĩ Christopher Ng của Phòng khám GynaeMD ở Singapore chia sẻ với BBC rằng tình trạng này thực sự không phải là khó hiểu. "Nếu người mẹ đi siêu âm trước đó, bác sĩ sẽ phát hiện ra cô ấy có tử cung đôi. Nhưng rõ ràng người mẹ này đến từ một vùng nông thôn và có thể cô ấy đã không được siêu âm cũng như thăm khám đầy đủ. Và có khả năng là ba quả trứng đã rụng trứng và thụ tinh cùng một lúc trong cơ thể cô ấy dẫn đến hình thành ba phôi".

Không quan tâm đến các thắc mắc của giới chuyên gia, bà mẹ Arifa chia sẻ rằng chị hạnh phúc với việc làm mẹ của 3 đứa trẻ, dù chị cũng rất lo lắng không biết phải nuôi dạy các con làm sao với đồng lương ít ỏi của chồng. Song, hai vợ chồng chị sẽ cố gắng để mang đến những điều tốt nhất cho con.

Tử cung đôi là gì?

Bên trái là tử cung đôi, còn bên phải là tử cung bình thường (Ảnh minh họa).

Theo Mayo Clinic - một tổ chức y tế phi lợi nhuận của Mỹ thì tử cung đôi là hiện tượng người phụ nữ có hai tử cung trong cơ thể. Đây là một tình trạng hiếm gặp, nó chiếm tỷ lệ 1/30.000 phụ nữ.

Tử cung đôi thường không gây đau đớn gì cho các bà mẹ và nó có thể đã có mặt từ khi họ mới được sinh ra. Những người phụ nữ có tử cung đôi vẫn có thể sinh con bình thường, nhưng khả năng sảy thai và sinh non là rất cao. Đặc biệt, tỷ lệ để hai tử cung cùng mang em bé một lúc lên đến 1/5 triệu ca.

Bác sĩ Leila Hanna – chuyên khoa sản phụ khoa làm việc tại Bệnh viện BMI Sloane cho biết: "Có người biết họ có hai tử cung, có người thì không. Và việc mang thai cùng lúc trên hai tử cung thường gây đau cho người mẹ vì mọi thứ đều bị chèn ép. Do đó, nếu cần thiết chúng tôi sẽ nối chúng lại với nhau. Phụ nữ có tử cung đôi có nguy cơ sảy thai, sinh non, chảy máu khi mang thai cao hơn so với những phụ nữ có 1 tử cung. Và họ sẽ được khuyến cáo sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé".

Nguồn: D.M, BBC