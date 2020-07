Vòng eo siêu thực của Seo Ye Ji chễm chệ đứng đầu top tìm kiếm, dân tình còn "sốc não" hơn khi biết cách mà cô giữ dáng

Vòng eo của Seo Ye Ji tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của các chị em trong mấy ngày gần đây. Nhờ set đồ áo crop-top và chân váy trong tập 6 phim Điên Thì Có Sao mà vòng eo của cô lại càng được tôn lên đáng kể.

Trong tập 6, Seo Ye Ji đã diện một bộ cánh vô cùng sang trọng, thanh lịch mà vẫn nữ tính, ngọt ngào đến từ thương hiệu MINJUKIM.

Top tìm kiếm trên Naver tại Hàn Quốc, thì loạt tìm kiếm về vòng eo của Seo Ye Ji chễm chệ đứng ngay vị trí đầu tiên. Mặc dù Seo Ye Ji không tiết lộ số đo vòng eo của mình, nhưng nhiều người cũng đoán già đoán non con số khoảng 50cm.

Nguồn ảnh: Seo Ye Ji - 서예지 Vietnam Fanpage.

Với chiều cao 1m70 và câng nặng khoảng 43kg, Nhiều người cho rằng Seo Ye Ji phải ăn uống kiêng khem cũng như tập luyện vất vả thì mới có thể giữ được vòng eo thắt chặt đến như vậy. Tuy nhiên, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Seo Ye Ji đã chia sẻ rằng cô có được vòng em nhỏ và dáng người cao như vậy là do gen chứ chẳng nhờ cậy bất kỳ chế độ ăn nào. “Chiều cao và thân hình tôi có được chính là nhờ vào gien từ gia đình. Tôi may mắn được thừa hưởng điều này từ cha mẹ chứ không phải do ăn kiêng hay tập luyện hà khắc” - Seo Ye Ji chia sẻ.

Chẳng phải nhờ cậy tới photoshop, vòng eo của Seo Ye Ji ngay cả khi quay qua camera thường cũng khiến netizen ngưỡng mộ bởi độ hoàn hảo.