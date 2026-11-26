“Xi… xi…” là âm thanh quen thuộc trong nhiều gia đình có con nhỏ. Ông bà muốn cháu bớt phải đóng bỉm, cha mẹ mong con sớm biết báo khi buồn tiểu. Mỗi lần xi thành công, cả nhà lại vui vì nghĩ bé đã biết phối hợp.

Nhưng cũng có những em bé cứ được bế xi là khóc, ưỡn người hoặc quay mặt phản đối. Có trẻ lúc nhỏ được xi khá thuận lợi, đến khi lớn hơn vẫn cần người lớn nhắc mới đi vệ sinh.

Điều cần quan tâm không phải là hôm nay tiết kiệm được bao nhiêu chiếc bỉm, mà là trẻ đã sẵn sàng học cách nhận biết và làm chủ nhu cầu của cơ thể hay chưa.

Được xi thì tiểu chưa có nghĩa là đã biết tự đi vệ sinh

Tự đi vệ sinh là một kỹ năng cần sự phối hợp giữa cơ thể và nhận thức. Trẻ phải nhận ra cảm giác buồn tiểu, buồn đi ngoài, biết báo cho người chăm sóc và dần thực hiện những việc như đến nhà vệ sinh, kéo quần, ngồi bô.

Trong khi đó, một em bé đi tiểu đúng lúc được bế xi vẫn có thể chưa hiểu mình đang có nhu cầu gì, càng chưa thể chủ động báo trước hoặc chờ đến nơi phù hợp.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho biết trẻ thường bắt đầu thể hiện dấu hiệu kiểm soát bàng quang và đường ruột trong khoảng 18-24 tháng tuổi. Tuy nhiên, khả năng nhận biết tín hiệu cơ thể mới là một phần; trẻ còn cần hiểu hướng dẫn, thực hiện các thao tác và sẵn lòng sử dụng bô hoặc bồn cầu.

Vì vậy, cha mẹ không nên lấy việc một em bé khác “đã bỏ bỉm” làm mốc bắt buộc cho con mình. Quan sát sự tiến bộ của trẻ sẽ hữu ích hơn việc so sánh tuổi hoặc số lần xi thành công.

Càng thúc ép, việc tập luyện càng dễ căng thẳng

Điều đáng tránh là biến mỗi lần đi vệ sinh thành một nhiệm vụ trẻ phải hoàn thành: Liên tục bế con lên dù chưa có nhu cầu, giữ con lại khi đang phản đối hoặc mất kiên nhẫn vì chờ mãi vẫn chưa đi được.

Theo MedlinePlus, thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, áp lực tập đi vệ sinh trước khi sẵn sàng có thể khiến trẻ mất nhiều thời gian hơn để học. Nếu con chống đối, người chăm sóc nên lùi lại và thử vào thời điểm khác.

Những câu như “ngồi thêm chút nữa”, “sao mãi không đi”, “lại tè ra quần rồi” có thể xuất phát từ sự sốt ruột, nhưng dễ khiến không khí trở nên nặng nề. Trẻ cần được hướng dẫn bình tĩnh, thay vì cảm thấy mình làm người lớn thất vọng.

Áp lực trong quá trình tập đi vệ sinh cũng là một trong những yếu tố có thể góp phần gây táo bón. Khi đại tiện đau, trẻ có thể càng muốn nhịn; càng nhịn, tình trạng táo bón càng dễ nặng thêm.

Bởi vậy, nếu con khóc, căng người hoặc liên tục từ chối, cha mẹ nên dừng việc thúc ép, tìm hiểu điều khiến trẻ khó chịu.

Khi nào có thể bắt đầu tập cho con?

Không có một ngày sinh nhật nào là hạn chót để mọi đứa trẻ phải bỏ bỉm.

Thay vì chỉ nhìn vào tuổi, cha mẹ có thể quan sát một số dấu hiệu: Con giữ bỉm khô khoảng hai giờ vào ban ngày; biết dùng lời nói hoặc cử chỉ để báo nhu cầu; hiểu chỉ dẫn đơn giản; có thể tham gia kéo quần xuống, mặc lại; quan tâm đến bô hoặc nhà vệ sinh. Đây là những biểu hiện thường được dùng để đánh giá mức độ sẵn sàng.

Chẳng hạn, bé bắt đầu chỉ vào chiếc bỉm ướt để nhờ thay, nói “tè” trước khi đi hoặc tò mò khi thấy anh chị dùng bô. Những tình huống ấy có thể trở thành cơ hội để cha mẹ giải thích bằng những từ đơn giản, dễ hiểu.

Việc làm quen không cần diễn ra dồn dập. Hôm nay con chịu đến gần chiếc bô, ngày mai sẵn lòng ngồi thử cũng đã là một bước tiến.

Tập nhẹ nhàng, tránh biến chiếc bô thành nơi trẻ sợ

Khi con bắt đầu sẵn sàng, cha mẹ có thể chuẩn bị bô phù hợp, đặt ở vị trí thuận tiện và cho trẻ làm quen từng bước. Ban đầu, con có thể ngồi thử khi vẫn mặc quần áo; khi thoải mái hơn mới chuyển sang thực hành. Không nên giữ trẻ ngồi bằng được khi con muốn đứng dậy.

Trong sinh hoạt hằng ngày, người lớn có thể dùng cách nói gần gũi như “buồn tè thì con nói với mẹ nhé”, đồng thời hỗ trợ những thao tác trẻ chưa làm được.

Nếu con tè ra quần, hãy bình tĩnh thay đồ, lau dọn và nhắc lại cách báo nhu cầu. Tránh chê “bẩn”, “hư” hoặc kể chuyện con tè dầm trước mặt nhiều người.

Các thành viên trong gia đình cũng nên thống nhất cách hướng dẫn. Khi một người nhẹ nhàng còn người khác liên tục giục giã, việc tập luyện dễ trở nên căng thẳng. Thay vì tranh luận ai nuôi con đúng hơn, cả nhà có thể cùng quan sát: Con có thoải mái không, có chủ động hơn không và đang cần được hỗ trợ ở bước nào?

Tập đi vệ sinh còn là dịp hướng dẫn trẻ về sự riêng tư: Đi ở nơi phù hợp, đóng cửa khi cần và được người lớn hỗ trợ một cách tôn trọng.

Đừng quy mọi khó khăn thành “con không chịu học”

Nếu trẻ thường xuyên đi ngoài đau, phân khô cứng, có máu hoặc có biểu hiện nhịn đại tiện, cha mẹ nên đưa con đi khám. NHS khuyến nghị tìm sự hỗ trợ sớm khi nghi ngờ trẻ táo bón, bởi tình trạng kéo dài sẽ khó điều chỉnh hơn.

Việc tập đi vệ sinh cần được điều chỉnh theo từng trẻ. Có lúc con tiến bộ nhanh, có lúc cần thêm thời gian để làm quen. Sự sốt ruột của người lớn không giúp cơ thể trẻ trưởng thành nhanh hơn.

Bỏ bỉm là một cột mốc đáng mừng, nhưng không cần trở thành cuộc đua. Điều cha mẹ nên hướng đến là con dần biết lắng nghe cơ thể, chủ động báo nhu cầu và cảm thấy thoải mái khi đi vệ sinh.

Nguồn: Sohu