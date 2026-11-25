Trước ngày sinh, điều khiến Linh lo nhất là những ngày sau khi đưa con về nhà. Mẹ ruột còn bận chăm bố bệnh ở quê, chồng vẫn phải đi làm, còn cô chưa từng biết chăm một em bé sơ sinh sẽ vất vả đến đâu. Bởi vậy, câu nói “Cứ yên tâm, mẹ sang phụ” của mẹ chồng khiến Linh nhẹ nhõm. Cô tin rằng những lúc đau, mệt hay lúng túng, mình sẽ có người để gọi. Hai vợ chồng cũng vì thế mà gác chuyện thuê người hỗ trợ. Khi ấy, chẳng ai ngồi lại bàn xem bà sẽ ở bao lâu, Huy đảm nhận việc gì, nếu kế hoạch thay đổi thì thu xếp ra sao. Mọi người đều nghĩ còn có nhau, chắc sẽ ổn thôi.