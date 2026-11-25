Đến ngày thứ mười, lời báo đi du lịch của mẹ chồng khiến Linh sững lại. Cô hiểu chuyến đi đã đặt trước, hiểu bà cũng có bạn bè và những niềm vui riêng. Nhưng nhìn xuống đứa con còn đỏ hỏn trong tay, rồi nghĩ đến vết mổ vẫn đau mỗi lần trở mình, cô không biết bốn ngày sắp tới sẽ thế nào. Huy nói rất nhanh: “Mẹ cứ đi, ở nhà có con”. Linh chờ anh quay sang hỏi vợ cần gì, chờ một lời giải thích rằng anh đã xin nghỉ hay tìm được người phụ. Nhưng không có. Cuộc trò chuyện kết thúc trong khi những câu hỏi của cô vẫn còn nguyên. Cô im lặng, một phần vì ngại giữ chân bà, một phần vì nghĩ chồng đã nói vậy thì hẳn anh có cách.