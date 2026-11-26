Trong khuôn khổ sự kiện Tuần Văn hóa diễn ra tại Công viên Dương Tử Giang (Đồng Nai) hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vừa qua, sự xuất hiện của một vũ công nhí đặc biệt đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Màn trình diễn của cô bé 3 tuổi khiến hàng nghìn người yêu thích.

Giữa dàn vũ công trên sân khấu, một cô bé nhỏ xíu nhưng lại "quẩy cực sung" cùng các anh chị lớn khiến người xem dõi theo không rời mắt. Đó chính là Sumi Diệu Anh, cô bé mới 3 tuổi đã có cơ hội thể hiện niềm đam mê vũ đạo trên sân khấu.

Vũ công nhí 3 tuổi "đóng bỉm" đi diễn, tự tin tỏa sáng trên sân khấu

Ở độ tuổi mà nhiều em nhỏ vẫn còn rụt rè khi xuất hiện trước đám đông, Sumi lại cho thấy bản lĩnh sân khấu đáng kinh ngạc. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, cô bé không hề lép vế khi đứng cạnh các anh chị lớn, thậm chí còn trở thành điểm nhấn đáng yêu trong màn trình diễn.

Xuyên suốt tiết mục, Sumi thực hiện những động tác vũ đạo ăn khớp với các thành viên trong đội hình. Từ cách đánh tay, chuyển động cơ thể đến biểu cảm gương mặt đều toát lên sự tự tin, dứt khoát và tràn đầy năng lượng.

Điều khiến người xem thích thú là dù còn rất nhỏ, bé Sumi không chỉ thuộc bài mà còn có khả năng cảm nhạc ấn tượng. Cô bé bắt nhịp chuẩn xác, gần như không có động tác thừa, thoải mái phiêu theo từng giai điệu. Gương mặt non nớt cùng thần thái biểu diễn đầy cuốn hút tạo nên sự tương phản vô cùng đáng yêu.

Không hề tỏ ra e dè trước hàng chục nghìn khán giả, cô bé càng biểu diễn sung sức khi nhận được những tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình từ phía dưới sân khấu.

Nhiều người phát hiện ra cô bé 3 tuổi đóng bỉm đi diễn cho "yên tâm".

Ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con gái, mẹ bé Sumi xúc động chia sẻ: "Bản lĩnh quá em bé của mẹ ơi, cột mốc 3 tuổi đáng nhớ của con, mẹ quay mà run tay xúc động quá. Tối qua con được cô chú yêu thương gọi tên quá trời, nhờ vậy mà con mới sung được như vậy đó, cám ơn cô chú nhiều lắm".

Lời chia sẻ mộc mạc của người mẹ phần nào cho thấy niềm hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến cô con gái bé bỏng tự tin thể hiện niềm đam mê của mình trước đông đảo khán giả.





"Thánh bắt beat" tí hon sở hữu loạt video triệu view trên MXH

Trước khi gây chú ý với màn trình diễn tại sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Sumi Diệu Anh đã là gương mặt nhí nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội.

Cô bé thường xuyên xuất hiện trong những video thực hiện các điệu nhảy thịnh hành trên TikTok cùng mẹ. Với khả năng cảm nhạc, bắt beat chuẩn xác cùng phong cách biểu diễn đầy cuốn hút, nhiều video của Sumi đã đạt hàng triệu lượt xem.

Không chỉ thuộc bài, cô bé còn đốn tim cộng đồng mạng bởi loạt biểu cảm nhí nhảnh, những khoảnh khắc phiêu theo điệu nhạc cực kỳ tự nhiên. Khi thì gương mặt nghiêm túc, thần thái chẳng kém các vũ công chuyên nghiệp, lúc lại vô cùng tinh nghịch, hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Nhìn cách Sumi thực hiện những động tác nhanh, dứt khoát và khớp nhịp, không ít người phải thán phục bởi ngay cả người lớn tập đi tập lại cả chục lần chưa chắc đã theo kịp cô bé.

Không biết đây là "gen trội" được thừa hưởng từ mẹ hay niềm đam mê âm nhạc vốn đã chảy sẵn trong người cô vũ công nhí, nhưng mỗi lần Sumi xuất hiện đều mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem.

Ở tuổi lên 3, điều đáng quý nhất ở Sumi không chỉ là khả năng vũ đạo hay bản lĩnh sân khấu mà còn là niềm vui, sự hồn nhiên khi được làm điều mình yêu thích. Màn trình diễn tại Công viên Dương Tử Giang chắc chắn sẽ trở thành một dấu mốc đặc biệt trong hành trình tuổi thơ của cô bé.

Nguồn: Sumi Bây Bi