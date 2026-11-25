Hai lần ghi dấu ấn trước 50.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình, cô bé Gen Alpha Đặng Kim Thiên Kim không chỉ chinh phục công chúng bằng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập, nghệ thuật ấn tượng ở tuổi 14.

Giọng ca Gen Alpha khiến hàng vạn khán giả thổn thức tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" và "Muôn sắc Việt Nam"

Cùng với những gương mặt nhí tài năng như Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Nguyễn Ngọc Kim Cương..., Đặng Kim Thiên Kim (sinh năm 2012, Hà Nội) cũng là một đại diện Gen Alpha nổi bật, ghi dấu ấn trên sân khấu concert quốc gia "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tối 24/11 trước 50.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình.

Ngay khi tiếng hát của cô bé Thiên Kim cất lên trong ca khúc Hạt gạo làng ta, cảm xúc của hàng vạn khán giả như vỡ òa trước chất giọng trong trẻo, mộc mạc của cô bé Gen Alpha tài năng.

Trong màn hòa giọng cùng ca sĩ Sao Mai Thu Hằng, Ali Thục Phương và Nguyễn Ngọc Kim Cương, Thiên Kim góp phần đưa khán giả trở về với những ký ức tuổi thơ, với hình ảnh làng quê, tình mẫu tử và vẻ đẹp bình dị của con người Việt Nam.

Đây không phải lần đầu tiên Đặng Kim Thiên Kim xuất hiện trên sân khấu concert quốc gia. Dù tuổi đời còn rất trẻ, cô bé đã có cơ hội góp mặt tại nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Đáng nhớ nhất là concert quốc gia Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8/2025 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cô bé Đặng Kim Thiên Kim chính là ca sĩ nhí nhỏ tuổi nhất trình diễn tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Khi ấy, mới 13 tuổi, Thiên Kim đã là giọng ca nhỏ tuổi nhất của chương trình. Trong bộ trang phục học sinh với áo trắng, váy xanh và khăn quàng đỏ, cô bé tự tin cất cao tiếng hát trước 50.000 khán giả, cùng ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện bản mashup "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và "Bác Hồ - Người cho em tất cả".

Tiếng hát của cô bé 13 tuổi khi ấy dường như đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, kết nối mọi người bằng tình yêu quê hương, đất nước và những giai điệu đi cùng năm tháng.

Cô bé đa tài với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ

Đằng sau phong thái tự tin trên những sân khấu hàng vạn khán giả là hành trình nhiều năm miệt mài học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật của Thiên Kim.

Bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ, Thiên Kim bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật từ năm 7 tuổi. Không xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô bé vẫn được cha mẹ tạo điều kiện thử sức ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, trình diễn thời trang và hội họa.

Ở tuổi 13, Thiên Kim đã sở hữu bảng thành tích nghệ thuật đáng nể.

- Giải Nhất cuộc thi Sao Việt tỏa sáng năm 2022

- Giải Nhất Giọng hát Họa Mi Hà Nội năm 2023

- Hai huy chương Vàng ở hạng mục đơn ca và song ca tại Liên hoan châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) năm 2023

- Giải Nhất Hội thi Tài năng thiếu nhi Thủ đô năm 2024

Không chỉ có năng khiếu thanh nhạc, nữ sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội) còn thi đỗ hệ trung cấp 6 năm, chuyên ngành đàn tranh, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Song song với việc học văn hóa và âm nhạc chuyên nghiệp, Thiên Kim tích cực tham gia công tác Đội, từng là đại biểu tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II năm 2024, được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X và nhận Giải thưởng Kim Đồng năm 2025. Cô bé cũng từng đại diện thiếu nhi Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế.

Năm 2025, Thiên Kim ra mắt MV đầu tay "Con yêu mẹ nhất trên đời", sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, như một món quà tri ân người mẹ luôn đồng hành cùng em trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Đoạn clip Thiên Kim trình diễn tiết mục hát chầu văn "Cô Đôi Thượng Ngàn" nhận về 2,5 triệu lượt xem trên trang cá nhân.

Đặc biệt, giữa một thế hệ Gen Alpha lớn lên cùng công nghệ và những xu hướng âm nhạc hiện đại, Thiên Kim lại dành tình yêu sâu sắc cho dòng nhạc cách mạng, những ca khúc về quê hương, đất nước và âm nhạc truyền thống. Cô bé từng chia sẻ ước mơ trở thành người nghệ sĩ - chiến sĩ, mang tiếng hát phục vụ nhân dân.

Từ concert "Tổ quốc trong tim" đến "Muôn sắc Việt Nam", Đặng Kim Thiên Kim đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng của mình. Không chỉ là một giọng ca nhí giàu triển vọng, cô bé còn mang đến hình ảnh đẹp về thế hệ Gen Alpha Việt Nam: tài năng, tự tin, ham học hỏi, giàu tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.