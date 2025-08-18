Vì sao nhiều bố mẹ muốn "săn" em bé Bính Ngọ?

Năm Bính Ngọ 2026 (ngũ hành Thiên Hà Thủy – Nước trên trời) đúng là một năm được nhiều mẹ quan tâm và "săn" để sinh con, vì một số lý do sau:

1. Mệnh Thủy dễ dung hòa và phối hợp

Bính Ngọ 2026 có thiên can Bính (thuộc Hỏa) kết hợp với địa chi Ngọ (cũng thuộc Hỏa), nhưng mệnh lại là Thiên Hà Thủy – một loại Thủy mang ý nghĩa "nước mưa từ trời", rất đặc biệt.

Mệnh này tượng trưng cho sự mát lành, tưới mát vạn vật , dễ dung hòa với nhiều mệnh khác (Thổ – Mộc – Kim… tùy vào mối quan hệ cụ thể).

Do đó, nhiều cha mẹ mong muốn con sinh năm này để hợp mệnh với bố mẹ , dễ nuôi, dễ dạy, ít xung khắc.

2. Con giáp Ngọ (ngựa) thông minh, nhanh nhẹn

Trẻ sinh năm Ngọ thường được quan niệm là:

Hoạt bát, lanh lợi, dũng cảm

Thích sự tự do, khám phá, học hỏi

Có năng lượng tích cực, dễ thành công trong môi trường năng động

3. Tính toán thuận lợi tuổi con và bố mẹ

Rất nhiều bố mẹ tuổi Tý, Dần, Tuất, Mùi... tính toán để sinh con năm Ngọ nhằm:

Tam hợp , nhị hợp , tránh tứ hành xung

Sinh con hợp mệnh, hỗ trợ tài lộc, tình cảm gia đình hòa thuận

4. Phong thủy và tử vi năm 2026 được đánh giá tốt

Một số thầy tử vi/phong thủy đánh giá 2026 là năm sinh con "vượng" vì:

Không phải năm nhuận

Mệnh Thiên Hà Thủy thường đại diện cho trí tuệ và tài năng

Sinh con năm này, đặc biệt là vào các tháng vượng Thủy hoặc vượng Mộc, sẽ có vận số sáng.

Nhiều hội nhóm mẹ bầu đã rục rịch "lên kế hoạch"

Trên các diễn đàn, hội nhóm Facebook, Tiktok... đã có nhiều mẹ lên kế hoạch "săn Rồng hụt - chốt Ngựa vàng" vì:

2024 là năm Thìn, đông người sinh nên sợ cạnh tranh

2025 là Tỵ, nhiều mẹ e ngại tuổi con không hợp

Năm 2026 lại được đánh giá là "năm vàng" để sinh con vừa hợp mệnh, vừa thông minh.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm