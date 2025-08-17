Hành trình "làm bò sữa" của Ngô Thanh Vân: Nhát cắn bé Gạo tặng mẹ và những "cái đầu tiên" đáng nhớ
Mẹ bỉm U50 Ngô Thanh Vân và những cái đầu tiên trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.
Sau những ngày tháng vất vả, khó khăn và cực kỳ cố gắng trong thai kỳ chẳng hề dễ dàng của mình, Ngô Thanh Vân chính thức bước những bước đầu tiên trên hành trình bỉm sữa. Từ đây, rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười nhưng chắc chắn sẽ khiến mẹ Vân mãi không thể nào quên chính thức bắt đầu.
Sau những quyết tâm trong thai kỳ đầy nguy cơ của mình, Ngô Thanh Vân quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ dù đã ở độ tuổi U50. Trên hành trình này, có lẽ cô đã tìm hiểu và biết được rằng sẽ dễ dàng hơn nếu có sự hỗ trợ của những người dày dặn kinh nghiệm về sữa mẹ, thế là hot mom 4 con Helen Nguyễn đã đồng hành cùng mẹ con bé Gạo trong những ngày đầu đầy bỡ ngỡ đó.
Mới đây, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về những "cái đầu tiên" trên hành trình làm "bò sữa" của mình.
"Ti mẹ:
Cú cắn đầu đời của con và là hồi chuông thức tĩnh cho mẹ biết là mẹ chính thức đã làm mẹ.
Với mong muốn được con ti sữa mẹ hoàn toàn là cả một sự phấn đấu. Cú cắn đầu đời của con thiệt thốn. Và liên tục 2 tuần sau đó, vừa đau vừa thốn cứ thế dồn dập, sưng tấy ti mẹ lên. Hứng từng giọt sữa để cho con bú. Có đôi lần mẹ đã suy sụp và khóc vì đau và vì thấy sao nó khó quá.
Nhiều đêm mẹ thức trắng ôm con, sợ sữa mẹ không về kịp cho con bú. Mắt mẹ thâm quần như gấu panda. Vậy mà cả sự cố gắng và kèm theo sự giúp đỡ của cô Helen Nguyễn nên mẹ đã vượt qua.
Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi. Mà thôi cứ từ từ thôi con nhé. Chỉ sợ chớp mắt con đã quá lớn khôn, không còn bé tí ôm ấp đòi sữa mẹ nữa…"
Nhát cắn đầu tiên của con. Những đêm thức trắng đầu tiên vì con. Những nỗi lo lắng, sợ hãi đầu tiên của mẹ. Và cả lần đầu mong con lớn từ từ thôi nhé... Tất cả những cảm xúc lần đầu trải qua đó chính là những điều tuyệt vời nhất với 1 người mẹ.
Sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời. Không chỉ đơn thuần là “thức ăn”, sữa mẹ còn là “liều vắc-xin tự nhiên” đầu tiên mà bé nhận được sau khi chào đời. Trong sữa mẹ có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết như đạm, chất béo, đường, vitamin và khoáng chất với tỷ lệ cân đối, phù hợp với khả năng tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Đặc biệt, sữa non trong những ngày đầu chứa hàm lượng kháng thể rất cao, giúp bé tăng sức đề kháng, phòng tránh nhiều bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm.
Ngoài ra, bú mẹ còn mang lại lợi ích về mặt tinh thần và cảm xúc. Khoảnh khắc bé nằm trong vòng tay mẹ, cảm nhận hơi ấm, nhịp tim và giọng nói quen thuộc giúp con hình thành sự gắn kết an toàn, tạo nền tảng cho sự phát triển tâm lý sau này. Về phía mẹ, cho con bú còn giúp tử cung co hồi nhanh, giảm nguy cơ băng huyết, đồng thời hỗ trợ giảm cân sau sinh một cách tự nhiên.
Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục duy trì đến 24 tháng hoặc lâu hơn nếu có thể. Đây là món quà quý giá nhất mà mẹ có thể trao cho con ngay từ những ngày đầu đời.