Hành trình "làm bò sữa" của Ngô Thanh Vân: Nhát cắn bé Gạo tặng mẹ và những "cái đầu tiên" đáng nhớ

Sau những ngày tháng vất vả, khó khăn và cực kỳ cố gắng trong thai kỳ chẳng hề dễ dàng của mình, Ngô Thanh Vân chính thức bước những bước đầu tiên trên hành trình bỉm sữa. Từ đây, rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười nhưng chắc chắn sẽ khiến mẹ Vân mãi không thể nào quên chính thức bắt đầu.

Những giọt sữa đầu tiên

Sau những quyết tâm trong thai kỳ đầy nguy cơ của mình, Ngô Thanh Vân quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ dù đã ở độ tuổi U50. Trên hành trình này, có lẽ cô đã tìm hiểu và biết được rằng sẽ dễ dàng hơn nếu có sự hỗ trợ của những người dày dặn kinh nghiệm về sữa mẹ, thế là hot mom 4 con Helen Nguyễn đã đồng hành cùng mẹ con bé Gạo trong những ngày đầu đầy bỡ ngỡ đó.

Đêm trắng Mẹ và Em

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về những "cái đầu tiên" trên hành trình làm "bò sữa" của mình.

"Ti mẹ:

Cú cắn đầu đời của con và là hồi chuông thức tĩnh cho mẹ biết là mẹ chính thức đã làm mẹ.

Với mong muốn được con ti sữa mẹ hoàn toàn là cả một sự phấn đấu. Cú cắn đầu đời của con thiệt thốn. Và liên tục 2 tuần sau đó, vừa đau vừa thốn cứ thế dồn dập, sưng tấy ti mẹ lên. Hứng từng giọt sữa để cho con bú. Có đôi lần mẹ đã suy sụp và khóc vì đau và vì thấy sao nó khó quá.

Đôi mắt gấu trúc mẹ ngủ vội sau khi con say giấc !

Nhiều đêm mẹ thức trắng ôm con, sợ sữa mẹ không về kịp cho con bú. Mắt mẹ thâm quần như gấu panda. Vậy mà cả sự cố gắng và kèm theo sự giúp đỡ của cô Helen Nguyễn nên mẹ đã vượt qua.

Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi. Mà thôi cứ từ từ thôi con nhé. Chỉ sợ chớp mắt con đã quá lớn khôn, không còn bé tí ôm ấp đòi sữa mẹ nữa…"

Sau 2 tuần, mẹ bé Gạo đã có thế trữ sữa cho em rồi!

Nhát cắn đầu tiên của con. Những đêm thức trắng đầu tiên vì con. Những nỗi lo lắng, sợ hãi đầu tiên của mẹ. Và cả lần đầu mong con lớn từ từ thôi nhé... Tất cả những cảm xúc lần đầu trải qua đó chính là những điều tuyệt vời nhất với 1 người mẹ.

Cú cắn đầu đời…