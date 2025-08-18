Giật mình với visual của bé Su - con gái lớn nhà hot mom Hằng Túi: 2 mẹ con đứng chung khung hình là dân tình muốn "lú" ngang

Hằng Túi – hot mom đời đầu của mạng xã hội Việt từ lâu đã được nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, tài năng kinh doanh và cách nuôi dạy con khéo léo. Tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987, cô không chỉ là nữ doanh nhân thành đạt mà còn nổi tiếng với cuộc sống gia đình đông con hạnh phúc. Sở hữu nhiều bất động sản giá trị, Hằng Túi còn được mệnh danh là “phú bà” trong giới hot mom.

Năm 2008, Hằng Túi kết hôn với Đăng Nguyên – em trai ca sĩ Đăng Khôi, và có hai con chung là Su và Sóc. Tuy nhiên, sau 6 năm gắn bó, cả hai quyết định “đường ai nấy đi”. Thời điểm đó, vụ ly hôn từng gây xôn xao dư luận khi Hằng Túi công khai chuyện chồng ngoại tình, khiến cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc.

Su và mẹ Hằng đứng chung khung hình mới thấy cô bé lớn lên giống mẹ đến mức nào.

Trong số các con, bé Su (Nguyễn Trà My) – con gái lớn của Hằng Túi, nhận được nhiều sự chú ý. Nếu ngày bé Su từng ghi dấu ấn với vẻ bụ bẫm, đáng yêu thì nay cô bé đã trở thành thiếu nữ tuổi dậy thì xinh xắn, sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ.

Chuyến du lịch trời Âu của Su cùng với gia đình

Gần đây, khi xuất hiện trong chuyến du lịch châu Âu cùng gia đình, Su khiến cộng đồng mạng bất ngờ với nhan sắc ngày càng nổi bật, vóc dáng nhỏ nhắn và làn da trắng mịn.

Cách đây ít lâu, hot mom cũng chia sẻ "trải nghiệm" khi có cô con gái bước vào tuổi dậy thì

Trên trang cá nhân, Hằng Túi cũng không giấu được cảm xúc khi con gái bước vào tuổi dậy thì với nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn tâm lý. Hot mom thừa nhận đôi khi chính mình cũng chưa kịp thích nghi với sự trưởng thành nhanh chóng của “công chúa lớn”.