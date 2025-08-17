Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi vàng của showbiz Việt không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như mơ và hôn lễ cổ tích năm 2019, mà còn bởi tổ ấm viên mãn với hai cô con gái nhỏ đáng yêu.

Năm 2020, con gái đầu lòng của họ chào đời và được đặt tên thân mật là Winnie . Ngay từ khi xuất hiện, bé đã trở thành “em bé quốc dân” nhờ gương mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh cùng những biểu cảm lém lỉnh, hài hước.

Mỗi hình ảnh hay đoạn clip về Winnie đều nhanh chóng “gây sốt” trên mạng xã hội, giúp cô bé sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo chẳng kém gì một ngôi sao nhí thực thụ.

Đến năm 2024, gia đình chào đón thêm công chúa thứ hai là bé Hannie , như một mảnh ghép hoàn hảo để tổ ấm thêm trọn vẹn. Dù còn nhỏ tuổi, Hannie đã được nhận xét là “bản sao” của mẹ Đông Nhi, hứa hẹn sẽ là tiểu mỹ nhân trong tương lai.

Những khoảnh khắc Winnie dịu dàng chăm sóc, chơi đùa cùng em càng khiến khán giả yêu mến hai chị em nhiều hơn.

Hiện tại, Winnie và Hannie không chỉ là công chúa nhỏ trong gia đình mà còn trở thành những biểu tượng nhí đáng yêu của Vbiz.

Sự nổi tiếng của hai bé đến một cách tự nhiên, nhờ tình yêu thương của bố mẹ và sự dõi theo từ đông đảo khán giả. Chính niềm hạnh phúc giản dị này đã giúp Đông Nhi và Ông Cao Thắng cân bằng giữa công việc bận rộn và cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười.