Dù bận rộn đến mấy, trước khi con biết nói, bố mẹ hãy cố gắng làm việc này với con

Trong nhịp sống hiện đại, bố mẹ ngày nay luôn quay cuồng với công việc, áp lực tài chính và trách nhiệm xã hội. Việc bận rộn không có gì đáng trách, bởi ai cũng cần lao động để duy trì cuộc sống và mang lại sự đầy đủ cho gia đình.

Tuy nhiên, chính vì quá bận mà việc dành nhiều thời gian cho con trở thành một thách thức. Bố mẹ không phải siêu nhân để có thể chu toàn cả công việc, chăm sóc con cái và nghỉ ngơi cá nhân cùng lúc.

Thế nhưng, có một giai đoạn đặc biệt mà bố mẹ nên cố gắng sắp xếp và ưu tiên nhiều nhất có thể: đó là khi con còn chưa biết nói.

Trước khi con cất tiếng gọi đầu tiên, mọi sự phát triển về trí não, ngôn ngữ và cảm xúc đều đến từ việc giao tiếp, chơi đùa và gắn kết với bố mẹ. Khi bố mẹ trò chuyện, hát, đọc sách hay đơn giản là nhìn vào mắt và mỉm cười với con, trẻ học cách lắng nghe, phản hồi và cảm nhận tình yêu thương.

Khoảng thời gian này sẽ qua rất nhanh, và một khi con đã lớn, bố mẹ khó có thể quay lại bù đắp. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, hãy tranh thủ từng khoảnh khắc để chơi với con, để con có một tuổi thơ ấm áp và đầy kỷ niệm yêu thương.

Trước khi con biết nói, việc bố mẹ chơi và giao tiếp nhiều với con là rất quan trọng, bởi giai đoạn này chính là “thời kỳ vàng” trong phát triển não bộ và cảm xúc.

1. Kích thích phát triển ngôn ngữ

Dù chưa nói được, con vẫn đang “hấp thụ” âm thanh, giọng nói, biểu cảm từ bố mẹ. Khi bố mẹ trò chuyện, hát, đọc sách, chơi trò bắt chước với con, trẻ sẽ dần học cách lắng nghe, ghi nhớ từ ngữ và ngữ điệu.

Đây là nền tảng giúp con bật ra những từ đầu tiên nhanh và rõ ràng hơn.

2. Phát triển trí não và khả năng tư duy

Chơi cùng con chính là cách giúp con khám phá thế giới.

Ví dụ: lắc đồ chơi phát ra tiếng, chạm vào các đồ vật khác nhau, chơi ú òa… đều là trải nghiệm kích thích não bộ, giúp hình thành kết nối thần kinh mới, tăng khả năng quan sát, ghi nhớ và suy nghĩ logic sau này.

3. Gắn kết tình cảm bố mẹ và con cái

Qua những cái ôm, ánh mắt, nụ cười, giọng nói ấm áp khi chơi, con cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn. Điều này tạo nền tảng cho sự tự tin, tinh thần lạc quan và khả năng gắn bó bền chặt với bố mẹ khi lớn lên.

4. Giúp con học cách biểu đạt cảm xúc

Trước khi nói, trẻ giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ, tiếng ê a. Khi bố mẹ phản hồi, bắt chước hoặc chơi cùng, con sẽ học được rằng “cảm xúc và hành động của mình có ý nghĩa”, từ đó hình thành khả năng biểu đạt và thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Vì vậy, trước khi con cất tiếng nói, bố mẹ hãy trò chuyện, hát, đọc sách và chơi cùng con thật nhiều. Đó chính là món quà vô giá giúp con phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn tình cảm.