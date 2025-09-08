Vì sao con nhõng nhẽo, khó tính khó chiều hơn khi ở gần mẹ?

Các mẹ có bao giờ thắc mắc tại sao con mình lúc ở trường hay ở cùng ông bà thì ngoan ngoãn, lễ phép, mà cứ về bên mẹ lại trở nên nhõng nhẽo, mè nheo đủ kiểu không? Thật ra đây là chuyện hoàn toàn bình thường và có lý do hết đó.

Đối với trẻ nhỏ, mẹ chính là nơi an toàn nhất, là vòng tay ấm áp mà con tin tưởng tuyệt đối. Ở bên mẹ, con không cần “gồng mình” ngoan ngoãn như khi ở lớp hay ở trước mặt người khác, mà có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc: vui thì cười khanh khách, mệt thì mè nheo, thậm chí giận dỗi, khóc òa. Nói cách khác, mẹ chính là “nơi xả stress” lý tưởng nhất của con.

Hơn nữa, trẻ con cũng rất tinh ý. Con hiểu rằng mẹ thương và chiều mình nhất, nên dễ dàng nhõng nhẽo để được mẹ ôm ấp, vỗ về hay đáp ứng nhu cầu nào đó. Đây cũng là cách con khẳng định tình cảm: “Mẹ ơi, con muốn được mẹ chú ý thêm một chút nữa cơ!”.

Thế nên, nếu con có khó chiều hơn khi ở bên mẹ thì cũng đừng quá lo lắng. Điều này không có nghĩa là con hư, mà là con cảm thấy được yêu thương, an toàn và gắn bó với mẹ nhiều hơn.

Tuy nhiên, để con không ỷ lại, mẹ vẫn cần đặt ra những giới hạn nhất định. Vừa dành tình cảm, ôm ấp khi con cần, vừa nhẹ nhàng hướng dẫn để con học cách tự lập dần. Khi mẹ biết cân bằng giữa yêu thương và rèn luyện, con sẽ vừa tình cảm, vừa ngoan ngoãn hơn.

Đây là một hiện tượng rất thường gặp ở trẻ nhỏ và cũng là thắc mắc của rất nhiều mẹ: tại sao con lại nhõng nhẽo, khó chiều hơn khi ở bên cạnh mẹ, trong khi ở với người khác thì lại ngoan ngoãn hơn. Có mấy lý do chính:

1. Mẹ là nơi an toàn nhất của con

Trẻ cảm thấy mẹ chính là “vùng an toàn” tuyệt đối. Khi ở bên mẹ, con có thể thoải mái bộc lộ mọi cảm xúc – từ vui, buồn, mệt mỏi cho đến giận dỗi – mà không sợ bị từ chối. Điều này khiến con có xu hướng nhõng nhẽo nhiều hơn với mẹ.

2. Nhu cầu gắn bó và khẳng định tình cảm

Sự nhõng nhẽo thực chất là cách trẻ “khẳng định chủ quyền” với mẹ, rằng con muốn được mẹ quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Đó là bản năng tự nhiên để duy trì sự gắn kết tình cảm mẹ – con.

3. Mẹ hiểu và chiều con nhất

Trẻ nhận ra rằng khi ở với mẹ, con dễ được đáp ứng nhu cầu hơn, từ ăn uống, vui chơi đến ôm ấp. Vì vậy, trẻ có xu hướng “khó tính” hơn, để được mẹ dành thêm sự chú ý.

4. Giải tỏa cảm xúc bị dồn nén

Khi ở trường hoặc ở cùng người khác, trẻ thường phải “kiềm chế” và tỏ ra ngoan. Khi về bên mẹ, con sẽ xả hết cảm xúc bị dồn nén, dẫn đến việc hay mè nheo hoặc bướng bỉnh hơn.

Như vậy, việc con nhõng nhẽo bên mẹ không phải là “xấu” hay “hư”, mà ngược lại, là dấu hiệu cho thấy con tin tưởng và gắn bó sâu sắc với mẹ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng con ỷ lại, mẹ nên:

Vừa đáp ứng tình cảm, vừa rèn tính tự lập cho con.

Đặt ra giới hạn rõ ràng, không phải nhõng nhẽo gì mẹ cũng chiều.

Dành cho con sự quan tâm tích cực: ôm ấp, trò chuyện, chơi cùng để con thấy mình được yêu thương, thay vì phải dùng nhõng nhẽo để “đòi hỏi”.