7 thứ bố mẹ thông thái không bao giờ để gần bàn học của con

Ông bà ta từ xưa vốn rất coi trọng phong thủy trong đời sống, và bàn học của trẻ cũng không ngoại lệ. Mặc dù đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh trực tiếp rằng phong thủy bàn học sẽ quyết định việc học giỏi hay thành tài, nhưng những lời dặn dò của các cụ lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa thực tế. Các cụ quan niệm, bàn học cần sáng sủa, thoáng đãng, đặt ở nơi có “tựa sơn hướng thủy”, tức lưng tựa chắc chắn và phía trước rộng mở, thì con cái mới dễ tập trung, trí tuệ thông suốt, thi cử hanh thông. Bàn học mà bừa bộn, nhiều đồ chơi, gương soi hay các vật gây tán khí thì chẳng khác nào năng lượng bị phân tán, con khó ngồi yên và khó đạt kết quả cao.

Thực tế, dù tin hay không vào phong thủy, một bàn học gọn gàng, đủ ánh sáng, được bố trí hợp lý chắc chắn sẽ mang lại cho trẻ tinh thần thoải mái hơn khi học tập. Chính vì vậy, nhiều bố mẹ ngày nay vẫn giữ thói quen tham khảo những nguyên tắc phong thủy xưa để sắp xếp góc học tập cho con. Vừa là sự gửi gắm niềm tin, vừa tạo ra môi trường tích cực, giúp con có thêm động lực phấn đấu và phát huy tốt khả năng học hành.

Bàn học của con không chỉ đơn giản là nơi để viết bài, làm bài tập, mà trong phong thủy, đây còn là không gian hội tụ năng lượng trí tuệ, sự tập trung và thành công học tập. Nếu bố mẹ biết cách sắp xếp hợp phong thủy, con sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức, học hành hanh thông, điểm số cải thiện rõ rệt. Ngược lại, một vài vật đặt sai vị trí hoặc mang năng lượng xấu có thể vô tình “cản trở” con trên con đường học tập.

Những thứ cần tuyệt đối tránh trên bàn học của trẻ

1. Gương soi

Gương là vật tán khí mạnh, phản chiếu làm phân tán năng lượng, khiến con khó tập trung, học trước quên sau.

Ngoài ra, nhìn thấy bóng mình trong gương lúc học dễ tạo tâm lý phân tâm, ảnh hưởng đến sự ổn định tinh thần.

2. Đồ chơi, thú nhồi bông

Trong phong thủy, đồ chơi mang năng lượng “vui chơi – tiêu khiển”, không phù hợp với không gian học tập.

Về thực tế, chúng khiến trẻ dễ cầm nghịch, mất sự nghiêm túc trong học hành.

3. Thiết bị điện tử

Các thiết bị này phát ra sóng điện từ, vừa gây xao nhãng vừa ảnh hưởng sức khỏe mắt.

Trong phong thủy, chúng mang tính Hỏa, dễ làm trẻ nóng nảy, khó kiểm soát cảm xúc, giảm khả năng tập trung.

4. Đồ ăn vặt, nước ngọt

Ăn vặt tại bàn học tạo năng lượng tạp, không thanh khiết.

Về lâu dài, hình thành thói quen xấu: vừa học vừa ăn → giảm sự tập trung, dễ buồn ngủ.

5. Ánh sáng đỏ hoặc vàng quá gắt

Ánh sáng đỏ thuộc hành Hỏa, gây bức bối, căng thẳng.

Ánh sáng vàng quá đậm lại tạo cảm giác uể oải, dễ buồn ngủ, không tốt cho việc học.

6. Tranh ảnh bạo lực, gam màu tối

Những hình ảnh này mang năng lượng tiêu cực, khiến tinh thần nặng nề, u ám, con dễ cảm thấy áp lực khi ngồi vào bàn học.

7. Sách vở bừa bộn, giấy tờ chồng chất

Trong phong thủy, sự lộn xộn tạo ra “tạp khí”, khiến dòng chảy năng lượng bị tắc nghẽn.

Về thực tế, bàn học bừa bộn khiến con dễ chán nản, khó bắt đầu học tập.

Kết luận

Một chiếc bàn học hợp phong thủy sẽ trở thành “trạm năng lượng” hỗ trợ con đường học hành của trẻ. Khi bố mẹ chú ý loại bỏ những vật cản năng lượng xấu và thay bằng những yếu tố tích cực, con không chỉ học giỏi, tập trung, mà còn cảm thấy thoải mái, yêu thích việc học hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm