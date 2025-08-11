Vẫn còn mặc 4 item công sở này, thời trang đi làm của chị em sẽ mãi già

Dù ăn mặc chỉnh tề nơi công sở là điều cần thiết, nhưng nếu không khéo chọn trang phục, chị em rất dễ khiến phong cách trở nên già dặn, lỗi thời. Có những món đồ từng được xem là "chuẩn mực" cho môi trường văn phòng, nhưng ngày nay lại khiến diện mạo thiếu sức sống, kém trẻ trung.

Sau đây là 4 item công sở đang âm thầm "dìm" style của bạn, nếu còn mặc thì phong cách đi làm sẽ mãi không thể trẻ trung, "lên hương".

Áo peplum

Áo peplum từng là biểu tượng của vẻ thanh lịch và chỉn chu nơi công sở. Tuy nhiên, kiểu dáng xòe ở phần eo, kết hợp với chất vải dày dặn và gam màu tối, lại chính là nguyên nhân khiến tổng thể trở nên "dừ" và thiếu năng động. Đặc biệt, khi mặc áo peplum với quần âu hay chân váy bút chì, bộ đồ càng dễ cộng tuổi cho người mặc.

Hãy thử chuyển sang áo blouse dáng suông, chất liệu nhẹ nhàng, mềm mại. Khi sơ vin gọn gàng với quần hoặc chân váy, bạn sẽ có ngay một vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại mà vẫn không kém phần thanh lịch.

Váy liền suông tối màu

Váy liền dáng suông gam màu tối là lựa chọn phổ biến của nhiều nàng công sở vì cảm giác thoải mái, dễ mặc. Tuy nhiên, kiểu váy này lại khiến thân hình trông "thùng thình", thiếu điểm nhấn, làm cho tổng thể trở nên nhàm chán, kém thu hút. Với những ai có vóc dáng nhỏ nhắn, kiểu váy này còn dễ làm mất tỉ lệ cơ thể, khiến bạn trông thấp hơn thực tế.

Hãy ưu tiên các mẫu váy có chi tiết nhấn eo hoặc dáng ôm nhẹ để tạo sự gọn gàng và tôn dáng. Những thiết kế này không chỉ giúp bạn trông thanh thoát hơn mà còn tăng điểm phong cách đáng kể.

Chân váy ren

Chân váy ren tưởng là điệu đà, nữ tính nhưng thực chất lại khá kén người mặc. Chất liệu ren dễ tạo cảm giác "dừ" nếu không được phối đồ khéo léo. Thêm vào đó, nếu chọn ren dày hoặc có hoa văn cầu kỳ, bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác nặng nề, thiếu thoải mái và lỗi thời.

Chân váy suông với chất liệu vải thô, vải lỳ hoặc kaki sẽ là lựa chọn lý tưởng. Kiểu chân váy này mang đến vẻ ngoài hiện đại, tối giản và phù hợp với mọi độ tuổi, dễ dàng kết hợp cùng các kiểu áo blouse hay sơ mi công sở.

Áo blouse diêm dúa

Những chiếc áo blouse "tầng tầng lớp lớp" bèo nhún, tay bồng hoặc chi tiết rườm rà từng được yêu thích vì vẻ nữ tính, điệu đà. Tuy nhiên, trong môi trường công sở hiện đại, kiểu áo này lại dễ khiến bạn trông "sến" và lỗi mốt. Các chi tiết bèo nhún quá tay còn khiến vóc dáng trở nên nặng nề, thiếu sự tinh tế.

Nàng công sở nên chọn những mẫu blouse tối giản, tập trung vào phom dáng chuẩn và chất liệu đẹp. Những thiết kế tinh giản luôn giữ được nét thanh lịch, thời thượng mà không bị "dừ", phù hợp với phong cách công sở hiện đại.

