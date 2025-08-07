Fashion blogger sống ở Paris mách nàng công sở 5 chiêu mặc đẹp quên lối về

Felicia Akerstrom, một fashion blogger thời trang đến từ Thụy Điển, hiện sống tại Paris, có gần 700.000 người theo dõi trên Instagram, đã tạo nên dấu ấn với gu thời trang mang vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch của phụ nữ Pháp nói riêng và phụ nữ Bắc Âu nói chung. Trang phục của cô thường sử dụng các item cơ bản, gam màu trung tính, kết hợp cùng phụ kiện tinh tế, tạo nên vẻ ngoài vừa tối giản vừa cuốn hút. Phong cách này không chỉ dành cho những tín đồ của chủ nghĩa tối giản mà còn cực kỳ phù hợp cho các bộ trang phục đi làm hàng ngày. Dưới đây là 5 bí quyết phối đồ từ Felicia Akerstrom, giúp bạn dễ dàng áp dụng để có vẻ ngoài thời thượng mà không tốn nhiều công sức.

1. Phối đồ đồng màu tạo cảm giác sang trọng

Felicia thường chọn các bộ trang phục đồng màu, như toàn bộ trắng hoặc be, để tạo sự hài hòa và tinh tế. Ví dụ, cô kết hợp áo sơ mi trắng với quần dài trắng, hoặc set áo croptop + chân váy dài trắng cùng sandal tối giản. Cách phối này không hề đơn điệu mà mang lại cảm giác thanh lịch, đặc biệt phù hợp cho mùa hè, từ đi làm đến đi chơi.

Mẹo: Chọn các chất liệu khác nhau (như cotton, lụa, hoặc linen) trong cùng tông màu để tạo chiều sâu cho trang phục.

2. Nguyên set – Lựa chọn hoàn hảo cho ngày lười

Nguyên set là “vũ khí bí mật” của Felicia dành cho những ngày bận rộn. Cô thường chọn set áo vest không tay và quần dài, hay set áo sơ mi và chân váy... Kiểu đồ này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian phối đồ mà còn mang lại vẻ ngoài sành điệu, thời thượng.

Mẹo: Ưu tiên đồ có phom dáng thoải mái, chất liệu nhẹ để dễ dàng mặc trong nhiều hoàn cảnh.

3. Blazer là "cạ cứng"

Một chiếc blazer cắt may sắc nét là item không thể thiếu trong tủ đồ của Felicia. Cô kết hợp blazer với áo thun trắng và quần jeans để tạo phong cách thoải mái, hoặc phối cùng váy ngắn để thêm phần nữ tính. Chiếc blazer giúp tăng thêm khí chất, dù bạn chọn phong cách nào.

Mẹo: Chọn blazer dáng hơi oversized, màu trung tính như đen, xám hoặc be để dễ dàng phối với nhiều trang phục khác.

4. Quần dáng rộng luôn tự tin và thoải mái

Felicia yêu thích các item dáng rộng của quần tây, quần short... và mix cùng áo thun oversized (cho mùa hè) hoặc áo len mỏng (cho mùa thu đông). Phong cách này mang lại cảm giác tự do, không gò bó, phù hợp với môi trường công sở hiện đại.

Mẹo: Chọn quần ống rộng có độ dài vừa phải, kết hợp với giày mũi nhọn hoặc sandal để cân bằng tỷ lệ cơ thể.

5. Quần jeans đẹp "kinh điển" và không bao giờ hết mốt

Felicia thường chọn quần jeans là trang phục chủ đạo để diện đi làm. Cô dễ dàng kết hợp item này với đủ mọi loại trang phục từ áo sơ mi, áo khoác ngắn hoặc cardigan len... tạo nên vẻ ngoài vừa lịch sự vừa thoải mái. Cô chọn jeans phom dáng trung cao, không quá bó, giúp giữ được sự chỉn chu mà vẫn thời thượng.

Mẹo: Chọn jeans màu xanh đậm hoặc đen, kết hợp với phụ kiện như thắt lưng da hoặc túi xách nhỏ để tăng độ sang trọng.



