10 set váy họa tiết giúp phong cách mùa thu của chị em lên tầm cao mới

Váy liền là món thời trang đậm chất nữ tính và có nhiều biến tấu đa dạng. Thay vì giới hạn style với váy trơn màu, chị em nên diện cả váy họa tiết. Lựa chọn này giúp vẻ ngoài trở nên hút mắt, trẻ trung hơn nhưng vẫn sang trọng nếu lựa chọn và tô điểm phụ kiện khéo léo.

Sau đây là 10 set váy họa tiết giúp phong cách của chị em lên một tầm cao mới trong mùa thu này:

Một chiếc váy họa tiết mang tông màu đỏ sẽ giúp chị em nổi bần bật giữa đám đông. Nhờ họa tiết mini, mẫu váy này mang đến sự tinh tế chứ không hề tạo cảm giác "sến" hay lòe loẹt. Bờm tóc màu đỏ và phụ kiện ngọc trai tăng vẻ long lanh, yêu kiều cho người diện. Đôi sandal quai mảnh là mảnh ghép hoàn hảo vì mang đến hiệu quả kéo chân, tôn dáng cao ráo, thanh thoát.

Chị em sẽ không lo vẻ ngoài bị "dừ" khi diện váy họa tiết dáng ngắn. Tông màu xanh pha xám của mẫu váy mang đến sự trẻ trung xen lẫn nét sang trọng cho người diện. Để vẻ ngoài thêm sang chảnh, đôi khuyên tai vàng là mảnh ghép hoàn hảo.

Mang tông màu trắng làm chủ đạo, set váy trên vẫn siêu nổi bật nhờ họa tiết hoa nhí và thiết kế tay bồng. Ngay cả khi tô điểm vòng cổ ngọc trai, chị em cũng không lo vẻ ngoài trở nên rối mắt. Thậm chí, sự xuất hiện của món phụ kiện này còn giúp tăng gấp bội vẻ cuốn hút cho người diện.

Mẫu váy trễ vai trên tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Tông màu xanh lá tạo cảm giác dịu mát, trẻ trung nhưng vẫn sang xịn mịn. Mẫu váy trên đặc biệt phù hợp với những ngày mùa thu se lạnh.

Họa tiết chấm bi đang rất "hot" ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, chị em không nên bỏ qua set váy trên. Họa tiết chấm bi bản mini, tông màu đen làm chủ đạo mang đến cho người diện nét sang trọng, trang nhã. Một đôi sandal màu đỏ rất phù hợp với bộ cánh vì giúp tăng độ quyến rũ, nổi bật mà vẫn đảm bảo sự hài hòa.

Mẫu váy trên có sự tươi trẻ, bắt mắt nhờ tông màu xanh. Vào những ngày thu, chị em có thể khoác một chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài. Item này sẽ giúp bộ cánh thêm dịu dàng, tao nhã, đồng thời tạo sự kín đáo cho tổng thể outfit.

Chị em đừng e ngại khi diện váy họa tiết tối màu. Thiết kế váy hoa trên toát lên nét trẻ trung, hiện đại chứ không hề cộng tuổi cho người mặc. Mẫu váy này còn tạo cảm giác vóc dáng thon thả hơn, ai cũng có thể mặc đẹp. Đôi giày mule là mảnh ghép hoàn hảo của bộ váy.

Váy hai dây len mỏng rất phù hợp với mùa thu. Muốn tiết chế độ quyến rũ, chị em có thể khoác ngoài một chiếc áo cardigan mỏng. Đôi sandal quai siêu mảnh là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt vì giúp tôn dáng tối ưu.

Váy hai dây kẻ ô, mang tông màu tối phảng phất nét cổ điển mà vẫn chuẩn sành điệu, trẻ trung. Áo sơ mi trắng không hề là mảnh ghép thừa vì tăng độ trẻ trung, phóng khoáng cho outfit. Chiếc túi cói giúp bộ đồ thêm bay bổng, phù hợp với phong cách nàng thơ.

Thiết kế váy hai dây hoa trên mang đến cho người diện nét nữ tính, yêu kiều. Để hoàn thiện bộ cánh đẹp không điểm trừ, chị em nên đeo túi cói, tô điểm khuyên tai ngọc trai và đi sandal.

Ảnh: Sưu tầm