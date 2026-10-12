Blazer mùa thu: Chạm ngưỡng thanh lịch, sang chảnh với những cách mix đồ đầy khí chất

Mùa thu luôn là thời điểm lý tưởng để blazer trở lại và chiếm trọn spotlight trong tủ đồ của phái đẹp. Không còn bó hẹp trong hình ảnh cứng nhắc của trang phục công sở, blazer mùa này được biến tấu mềm mại, nữ tính hơn với phom dáng vừa vặn, gam màu trầm ấm và cách phối đầy tinh tế.
Chỉ cần kết hợp cùng váy lụa, chân váy dài, quần suông hay một chiếc áo mỏng ôm nhẹ bên trong, bạn đã có thể tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không quá nghiêm túc, sang trọng mà vẫn rất tự nhiên. Đây cũng chính là sức hút của blazer mùa thu: một món đồ đủ chỉn chu để nâng tầm diện mạo, nhưng vẫn linh hoạt để đồng hành từ những buổi cà phê nhẹ nhàng đến những cuộc hẹn tối đầy phong cách.