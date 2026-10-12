Blazer mùa thu: Chạm ngưỡng thanh lịch, sang chảnh với những cách mix đồ đầy khí chất

Mùa thu luôn là thời điểm lý tưởng để blazer trở lại và chiếm trọn spotlight trong tủ đồ của phái đẹp. Không còn bó hẹp trong hình ảnh cứng nhắc của trang phục công sở, blazer mùa này được biến tấu mềm mại, nữ tính hơn với phom dáng vừa vặn, gam màu trầm ấm và cách phối đầy tinh tế.

Chỉ cần kết hợp cùng váy lụa, chân váy dài, quần suông hay một chiếc áo mỏng ôm nhẹ bên trong, bạn đã có thể tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không quá nghiêm túc, sang trọng mà vẫn rất tự nhiên. Đây cũng chính là sức hút của blazer mùa thu: một món đồ đủ chỉn chu để nâng tầm diện mạo, nhưng vẫn linh hoạt để đồng hành từ những buổi cà phê nhẹ nhàng đến những cuộc hẹn tối đầy phong cách.

Set đồ tông nâu trầm kết hợp cùng blazer phom cơ bản mang đến vẻ đẹp thanh lịch, ấm áp và đầy tinh tế, vừa đủ tối giản để dễ ứng dụng nhưng vẫn toát lên nét sang trọng rất riêng của mùa thu.

Blazer dáng oversized phối cùng quần short là công thức hoàn hảo cho những ngày thu muốn vừa năng động, cá tính lại thật “chất”, tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại mà vẫn giữ được nét thời thượng đầy cuốn hút.

Blazer kết hợp cùng chân váy ngắn là cặp đôi vừa trẻ trung, nữ tính vừa giúp “hack tuổi” cực khéo, mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn tươi mới, sành điệu và đầy sức sống.

Blazer cùng quần jeans là công thức mix đồ quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, bởi sự cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh lịch, chỉn chu và vẻ trẻ trung, phóng khoáng, giúp nàng dễ dàng ghi điểm phong cách trong mọi ngày thu.

Điệu đà và nữ tính hơn, blazer mix cùng váy liền mang đến vẻ ngoài mềm mại, duyên dáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch, thời thượng, rất hợp cho những ngày thu muốn lên đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cuốn hút.

Sang chảnh ngút ngàn với blazer khoác ngoài váy đen tối giản, combo tưởng chừng cơ bản nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ thanh lịch, sắc sảo và khí chất thời thượng đầy cuốn hút.

Blazer và váy điệu tưởng như chẳng liên quan nhưng lại là cặp đôi ăn ý bất ngờ, khi nét chỉn chu, thanh lịch của blazer cân bằng hoàn hảo với vẻ mềm mại, nữ tính của váy, tạo nên tổng thể vừa duyên dáng vừa thời thượng.

Mix đồ xuyệt tông luôn là ý tưởng ghi điểm bởi sự đồng điệu và tinh tế, giúp tổng thể trở nên liền mạch, sang trọng hơn mà không cần quá nhiều màu sắc đi kèm.

Đã quá quen với công thức sơ mi và blazer, mùa thu này các nàng hãy thử làm mới phong cách bằng một chiếc blouse cách điệu.

Blazer mix cùng quần âu là công thức kinh điển dành cho những cô nàng yêu vẻ đẹp thanh lịch, chỉn chu nhưng vẫn muốn giữ nét hiện đại, thời thượng.