Dùng retinol mùa thu đông, da bị khô hơn bình thường: Đấy là bạn chưa biết đến hũ kem khóa ẩm chỉ vài chục nghìn này

Retinol là dẫn xuất vitamin A được sử dụng phổ biến trong chăm sóc da chống lão hóa. Hoạt chất này giúp cải thiện nếp nhăn, vết nám, tàn nhang... mang lại vẻ mịn màng hơn khi được dùng phù hợp và đều đặn.

Một điều cần chú ý khi dùng retinol là bảo vệ da trước ánh nắng. Vì vậy, retinol thường được dùng vào buổi tối; và sáng hôm sau cần thoa kem chống nắng đầy đủ, kết hợp che chắn cẩn thận ở ngoài trời. Thời tiết dịu mát không phải lý do để bỏ qua bước chống nắng bảo vệ da.

Cách dùng retinol mùa hanh khô để làn da luôn ẩm mượt, mềm mại

Bên cạnh đó, retinol còn có thể gây khô căng nhất là khi mới bắt đầu. Nhất là mùa hanh khô, khi độ ẩm không khí xuống thấy, làn da càng dễ bị khô khi dùng retinol. Nếu như mùa hè, nắng nóng gay gắt, retinol khiến làn da nhạy cảm hơn với ánh nắng thì vào mùa thu đông, da dẻ sẽ bị khô hơn bình thường khi dùng retinol. Vậy nên các chị em càng cần chú trọng bước dưỡng ẩm khi dùng retinol ở thời điểm này.

Giữa vô vàn dòng kem dưỡng ẩm trên thị trường, có một sản phẩm quen thuộc, từ lâu đã được ví như "hũ kem quốc dân" của mọi gia đình: Vaseline, khi kết hợp cùng retinol không chỉ tăng hiệu quả chống lão hóa, còn hỗ trợ cấp ẩm, giữ ẩm cho làn da trong mùa hanh khô.

Vaselin chứa thành phần cấp ẩm, khóa ẩm, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da

Bác sĩ da liễu Hàn Quốc Gangdong khẳng định: "Vaselin chứa thành phần petroleum jelly, một loại sáp dầu khoáng được tinh chế từ dầu mỏ, nổi tiếng với công dụng dưỡng ẩm, làm mềm và bảo vệ da bằng cách tạo một lớp màng ngăn ngừa mất nước. Vaseline có thể sử dụng để dưỡng môi khô nẻ, làm dịu da bị kích ứng, và hỗ trợ phục hồi da hư tổn, tuy nhiên, cần cẩn trọng khi sử dụng cho da dầu vì có thể gây bít tắc lỗ chân lông".

Bác sĩ da liễu Kang Min-jeong.

Bác sĩ Kang chỉ ra rằng, vaselin chứa petroleum jelly - một thành phần dưỡng ẩm và khóa ẩm thường xuyên xuất hiện trong các loại kem dưỡng ẩm, chính vì vậy bạn hoàn toàn có thể tận dụng vaselin để cấp ẩm, làm dịu da hư tổn cho mình.

Bác sĩ da liễu Kang Min-jeong - Bệnh viện Đại học Gangdong Kyung Hee, Hàn Quốc - Bác sĩ nội trú hàng đầu về da liễu tại Bệnh viện Đại học Gangdong Kyung Hee. - Thạc sĩ Y khoa tại Bệnh viện Đại học Gangdong Kyung Hee - Giám đốc điều hành Yonsei The Cell Dermatology và The Skin Dermatology.

Petroleum jelly, còn gọi là petrolatum có trong Vaseline có khả năng khóa ẩm. Khi được sử dụng phù hợp, lớp màng này giúp da giữ lại độ ẩm và tạo điều kiện để hàng rào bảo vệ phục hồi. Lợi ích ấy đặc biệt đáng chú ý trong mùa hanh khô, khi da dễ căng và thiếu nước.

Nhờ giữ ẩm tốt hơn, bề mặt da có thể mềm mại, bớt khô ráp, giúp bước dùng retinol trong mùa hanh khô trở nên dễ chịu và êm ái hơn. Vaselin sẽ giúp cấp ẩm và khóa ẩm trên da sau khi dùng retinol, còn retinol có thể khả năng tối đa công dụng chống lão hóa, trị nám tàn nhang.

Cách dùng vaselin và retinol:

- Lấy retinol và vaselin theo tỷ lệ 1:3, rồi trộn đền với nhau.

- Xoa đều lên lòng bàn tay và dùng lên da.

- Chú ý tập trung nhiều vào vùng da trán, khóe miệng - nơi có nhiều nếp nhăn in hằn.

Để dùng retinol hiệu quả trong mùa hanh khô, hãy chú trọng dưỡng ẩm, chống nắng và điều chỉnh tần suất sử dụng (2-3 lần/tuần).

Vaseline có thể hỗ trợ giữ ẩm khi dùng đúng cách, nhưng không nên tùy tiện trộn với retinol hay phủ một lớp dày lên trên. Chăm da bền bỉ, vừa sức sẽ giúp bạn theo đuổi mục tiêu chống lão hóa mà vẫn giữ làn da mềm mại, mịn màng.

Nguồn: @Derskinlab