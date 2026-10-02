Cách bổ sung collagen cho làn da mà phụ nữ tuổi U40 hay U70 đang chia sẻ rầm rộ trên MXH: Không ngờ đơn giản thế này!

Khi tuổi tác ập đến, lượng collagen trong da dần suy giảm, khiến làn da kém săn chắc, giảm độ đàn hồi và các nếp nhăn ngày càng rõ hơn. Vì thế, bên cạnh việc chăm sóc da bên ngoài, nhiều chị em cũng quan tâm đến chế độ ăn để nuôi dưỡng làn da từ bên trong, đặc biệt là tìm cách bổ sung collagen cho cơ thể.

Một món thực phẩm giúp bổ sung collagen tự nhiên mà không phải ai cũng biết

Có một thực phẩm quen thuộc chứa collagen tự nhiên mà không phải ai cũng nghĩ tới. Đó là chân gà, với collagen có trong phần da, gân và mô liên kết. Một bát chân gà hầm mềm, ăn khi còn ấm, vừa là món ăn đổi vị vừa gợi nét chăm sóc bản thân từ căn bếp.

Chân gà hầm hay nước hầm từ chân gà từ lâu đã là một món ăn "bổ huyết, dưỡng nhan" mà các bà, các mẹ tin dùng từ lâu. Từ U40 đến U70, nhiều người chia sẻ cách nấu chân gà ăn hàng tuần để bổ sung collagen, giúp làn da hồng hào tươi trẻ hơn.

Trên kênh "Bà ngoại skincare", bà ngoại U70 nhưng hàng ngày vẫn rất chăm chỉ dưỡng nhan bằng các phương pháp tự nhiên, nhờ vậy mà làn da tuổi U70 của bà vẫn trắng hồng, căng mịn, ai nhìn cũng ngưỡng mộ.

Ngoài chăm sóc da từ bên ngoài, nuôi dưỡng da từ bên trong cũng được bà đặc biệt quan tâm. Và món chân gà luộc là một trong những món ăn bà ăn hàng tuần để bổ sung collagen cho làn da của mình.

Là một người theo đuổi các phương pháp dưỡng da, bổ huyết từ nguyên liệu tự nhiên, Hoàng Vy (Vy Healthy) cũng hầm chân gà cùng táo đỏ, hành tây, cà rốt, gừng để tạo nên một nồi nước hầm bổ sung collagen cho làn da. Cô hầm một nồi nước và chia thành các khay nhỏ và cất tủ lạnh để uống dần trong vài ngày.

Vy chia sẻ: "Đây là một loại nước uống bổ sung collagen giúp da dẻ căng bóng, tóc cũng dày và khỏe hơn rất nhiều. Mọi người có thể hầm nước sau đó lọc lấy nước trong và cất tủ lạnh để dùng dần. Mỗi ngày uống thì hâm nóng lại".

Có rất nhiều cách chế biến chân gà thành món ăn bổ huyết, tăng sinh collagen cho làn da

Chân gà có nhiều cách chế biến hấp dẫn: Hầm cùng táo đỏ, kỷ tử để có vị ngọt dịu, hoặc ninh với đậu đen, đậu đỏ cho món canh bùi thơm. Một bát chân gà hầm mềm, dùng khi còn ấm, vừa là món ăn đổi vị vừa gợi nét chăm sóc bản thân từ căn bếp.

TikToker Yến Ngọc Phạm (@nikiorganic1991) chia sẻ công thức nấu chân gà với táo đỏ, kỳ tử và vài lát gừng. Mỗi tuần cô sẽ nấu 1-2 lần để ăn, làn da căng mịn hơn thấy rõ.

* Cách làm:

- Chuẩn bị 4 chiếc chân gà, vài quả táo đỏ, kỳ tử và vài lát gừng.

- Chân gà rửa sạch, chặt bỏ móng, có thể rửa với nước muối trước khi nấu.

- Cho chân gà vào nồi và hầm trong 20 phút, sau đó cho táo đỏ, kỳ tử và gừng vào nấu thêm 10 phút là xong.

Kênh "Dưỡng sinh cùng Én" lại chia sẻ một công thức nấu chân gà khác. Thay vì ninh cùng táo đỏ kỳ tử, cô nấu chân gà cùng đỗ đen.

* Cách thực hiện:

- Ngâm đỗ đen từ tối hôm trước, sau đó rửa sạch và cho vào nồi hầm.

- Cho chân gà và nước vào nồi, thêm một ít muối.

- Hầm khoảng 15 - 20 phút là được.

"Phụ nữ chúng mình rất nên ăn chân gà hầm thường xuyên. Đây là nguồn collagen tự nhiên giúp xương chắc khỏe, da căng mịn. Canh này chính là khắc tinh của bệnh xương khớp và cũng là người bạn đồng hành với sắc đẹp của chị em phụ nữ. Cách làm cực kỳ rẻ và ít tốn chi phí" - cô chia sẻ.

Tóm lại

Chăm sóc làn da khi có tuổi có thể bắt đầu từ những bữa ăn giản dị mỗi ngày. Chân gà hầm táo đỏ, kỷ tử hay các loại đậu là một lựa chọn để đổi vị, bổ sung vào thực đơn đa dạng. Bên cạnh đó, việc ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc và chống nắng đầy đủ cũng là những thói quen cần duy trì lâu dài để giữ làn da tươi trẻ, hồng hào theo năm tháng.