U40 mà nhìn trẻ xinh như mới đôi mươi: Bí quyết nằm ở thói quen tốt cho làn da cô đã duy trì hơn 20 năm

Phái đẹp thường mải miết tìm kiếm những loại mỹ phẩm đắt tiền hay các liệu trình spa để níu giữ tuổi xuân. Thế nhưng, đôi khi bí quyết giúp làm chậm dấu hiệu lão hóa và duy trì vẻ ngoài tươi trẻ lại bắt đầu từ những thói quen rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Lê Thục Anh (TikTok @tadaydreamer, sinh năm 1990, hiện đang là người dạy cắm hoa và tư vấn tâm lý) là một ví dụ. Ở tuổi 36, cô vẫn gây ấn tượng với làn da mịn màng, vẻ ngoài trẻ trung cùng phong thái nhẹ nhàng, nữ tính. Mới đây, Thục Anh chia sẻ những thói quen đã duy trì suốt nhiều năm để chăm sóc làn da, vóc dáng và tinh thần, trong đó phần lớn đều là những điều gần gũi, không quá cầu kỳ.

"36 tuổi và đây là những cách mà khiến cho mình có thể trông trẻ hơn tuổi. Cách đây 7 năm thì mình có một cái clip chia sẻ về cách làm thế nào để chậm lão hóa đã đạt gần 1 triệu view. Và đến ngày hôm nay khi mà mình đã 36 tuổi, mình vẫn muốn tiếp tục duy trì và muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Chúng ta sẽ đi từ bên ngoài vào bên trong nhé" - Thục Anh chia sẻ.

Hơn chục năm nhưng nhan sắc của Thục Anh vẫn không hề thay đổi. Ở tuổi 36, cô chia sẻ lại những cách giúp làm chậm lão hóa, để có được vẻ ngoài trẻ lâu hơn so với tuổi.

Hạn chế trang điểm để làm da được nghỉ ngơi

Một trong những điều đầu tiên Thục Anh nhắc tới là việc hạn chế trang điểm. Cô nhận ra từ thời đại học rằng mình cảm thấy làn da dễ chịu hơn khi không phải thường xuyên sử dụng quá nhiều lớp mỹ phẩm. Vì vậy, ngoài những sự kiện cần xuất hiện chỉn chu, cô thường để gương mặt tự nhiên hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ.

"Chúng ta càng hạn chế và đơn giản hóa việc trang điểm bao nhiêu thì làn da của chúng ta sẽ chậm lão hóa bấy nhiêu. Đấy cũng là một trong những lý do mà mình rất là ít khi trang điểm".

Hơn 20 năm không uống các loại nước ngọt đóng lon, đóng chai

"Một điều mà mình luôn luôn khuyên nhủ tất cả các bạn của mình, cũng như là con của mình đó là phải uống nước đầy đủ và ưu tiên những cái thực phẩm tự nhiên. Một ngày thì mình sẽ uống trung bình khoảng 1 - 1,5lit nước".

Cô đặc biệt chú ý đến những gì cơ thể tiếp nhận mỗi ngày. Cô duy trì uống khoảng 1-1,5 lít nước và ưu tiên thực phẩm tự nhiên. Theo Thục Anh, việc ăn uống điều độ và uống đủ nước giúp cơ thể duy trì trạng thái tốt hơn, giúp da dẻ mịn màng căng bóng, và hỗ trợ detox thải độc bên trong cơ thể của các bạn.

"Và có một điều mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân, đó là từ năm lớp 9 tức là cách đây hơn 20 năm, mình đã không uống một giọt nước ngọt nào cả. Không những cái đồ đóng lon tức là "No soft drink". Các bạn có thể thấy là cơ thể chính là cái sự phản chiếu của những gì mà chúng ta nạp vào".

Không nhất thiết phải ngủ nhiều, nhưng nên cải thiện chất lượng giấc ngủ, và cố gắng đi ngủ sớm

Giấc ngủ cũng là yếu tố được cô xem trọng. Thục Anh thường cố gắng đi ngủ sớm, duy trì thời gian nghỉ ngơi đều đặn để cơ thể có cơ hội phục hồi sau một ngày dài.

"Chúng ta không cần thiết phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày nhưng mà chúng ta chỉ cần ngủ đủ một cái giấc như là 5-6 tiếng đều và ngủ sớm để cơ thể chúng ta được tái tạo lại những cái tế bào mới cũng như là sẽ giữ cho cái sự lão hóa được chậm lại".

Không chỉ vậy, cô còn lựa chọn trang phục thoải mái thay vì cố ép mình trong những món đồ quá bó sát. Với cô, khi cơ thể dễ chịu, tinh thần cũng trở nên thư thái và vẻ ngoài tự nhiên hơn.

Duy trì thói quen tập thể dụng mỗi ngày

Tập thể dục hoặc thực hiện những vận động nhỏ mỗi ngày là thói quen tiếp theo mà Thục Anh luôn duy trì. Đây không chỉ là cách hỗ trợ giữ vóc dáng mà còn giúp cơ thể linh hoạt, tạo cảm giác tràn đầy năng lượng.

Buông bỏ giận dữ, tinh thần thoải mái cũng góp phần giúp vẻ ngoài trẻ lâu hơn tuổi

Nếu những thói quen trên chăm sóc vẻ ngoài, phần quan trọng hơn với Thục Anh lại nằm ở bên trong. Cô cho rằng việc học cách buông bỏ giận dữ, giảm tiếp nhận thông tin tiêu cực và bớt để bản thân chìm trong áp lực có ý nghĩa lớn đối với trạng thái tinh thần.

"Những lúc chúng ta suy sụp tinh thần, mang quá nhiều gánh nặng và áp lực cũng là những thời điểm chúng ta cảm thấy mình già đi rất nhanh" - cô chia sẻ.

Vì vậy, Thục Anh học cách đón nhận những điều xảy đến bằng thái độ bình tĩnh và bao dung hơn. Với cô, một tâm hồn thanh thản cũng giống như một "loại kem dưỡng" đặc biệt giúp gương mặt giữ được sự nhẹ nhõm.

Một cách khác để nạp lại năng lượng của Thục Anh là kết nối với thiên nhiên. Không nhất thiết phải thực hiện những chuyến đi xa, mỗi người có thể chăm một vài chậu cây, trồng hoa hoặc dành thời gian ở những không gian xanh quanh mình. Những khoảng lặng như vậy giúp cô cảm thấy thư giãn và cân bằng hơn.

Bớt so sánh bản thân với người khác

Điều Thục Anh muốn duy trì nhất chính là lòng biết ơn và ngừng so sánh cuộc sống của mình với người khác. Biết trân trọng một mái nhà, công việc, gia đình hay những niềm vui rất nhỏ trong ngày giúp cô xây dựng cảm giác bình an từ bên trong.

"Bí quyết ở đây là hãy cố gắng nhìn nhận và đón nhận những cái việc mà đến với cuộc sống và cuộc đời của chúng ta bằng cái sự bao dung nhất có thể. Một cái tâm hồn thanh thản ấy nó chính là cái kem dưỡng da tốt nhất".

Tự chủ tài chính của bản thân

Đặc biệt, Thục Anh còn nhắc đến một yếu tố ít được nói tới khi bàn về chuyện "chống già": sự chủ động về tài chính. Theo cô, áp lực cơm áo, những biến cố bất ngờ hay cảm giác bất an về tiền bạc có thể khiến con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Bởi vậy, từ khi còn trẻ, mỗi người nên tích lũy, trau dồi kỹ năng kiếm sống và xây dựng một khoản dự phòng phù hợp với khả năng của mình.

Tóm lại

Ở tuổi 36, những điều Thục Anh chia sẻ không phải là công thức khiến thời gian ngừng lại. Đó đơn giản là một lối sống được duy trì đủ lâu: ăn uống điều độ, vận động, nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực và học cách sống hài lòng hơn với hiện tại. Có lẽ chính sự đều đặn ấy mới là yếu tố góp phần tạo nên vẻ trẻ trung và nguồn năng lượng nhẹ nhàng mà cô đang có.