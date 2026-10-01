Sau tuổi 35, muốn giảm cân bền vững cần tránh 3 "bẫy" này

Nhiều người nhận ra rằng sau tuổi 35, cân nặng không còn giảm nhanh như trước. Chỉ cần vài ngày ăn uống thất thường, thiếu ngủ hoặc bận rộn không tập luyện, vòng eo đã dễ "quay về vạch xuất phát". Nhưng thay vì ép mình nhịn ăn hay lao vào các bài tập quá nặng, chìa khóa ở giai đoạn này là hiểu cơ thể và xây dựng thói quen có thể duy trì lâu dài.

Bác sĩ y học cổ truyền Lâm Đỉnh Hoa (Kyoto Tang) cho rằng từ sau tuổi 35, nhiều người khó giảm cân không chỉ vì "ăn nhiều hơn", mà còn do cơ thể thường xuyên trong trạng thái căng thẳng hoặc kiệt sức. Theo quan điểm Đông y, hai nhóm thường gặp là người dễ căng thẳng, rối loạn giấc ngủ; và người hay mệt, tay chân lạnh, ít vận động hoặc từng ăn kiêng kéo dài. Tuy nhiên, đây không phải chẩn đoán y khoa; nếu tăng cân nhanh, rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi kéo dài hoặc khó kiểm soát cân nặng, nên đi khám để loại trừ các vấn đề về tuyến giáp, đường huyết hay nội tiết.

1. Dùng cà phê để "gồng" qua ngày

Cà phê không xấu, nhưng dùng quá nhiều để chống lại tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi có thể khiến cơ thể thêm căng thẳng. Với người nhạy cảm caffeine, cà phê vào buổi chiều muộn dễ làm giấc ngủ chập chờn, tim đập nhanh hoặc bồn chồn. Khi ngủ không đủ, cơ thể thường thèm đồ ngọt và tinh bột hơn vào ngày hôm sau, khiến kế hoạch ăn uống dễ đổ vỡ.

Thay vì uống liên tục nhiều ly cà phê, hãy ưu tiên ngủ đủ, ăn bữa sáng có protein và uống đủ nước. Nếu cần cà phê, nên giới hạn ở buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tránh dùng như một cách thay thế cho nghỉ ngơi.

2. Càng ăn ít càng nhanh gọn bụng

Nhịn ăn cực đoan thường mang lại hiệu quả rất nhanh trong vài ngày đầu, nhưng cũng là lý do khiến cân nặng dễ tăng trở lại. Khi lượng ăn giảm quá sâu, cơ thể dễ mệt, mất cơ, giảm mức vận động tự nhiên trong ngày; đến lúc ăn lại bình thường, cân nặng rất dễ bật lên.

Muốn giảm cân bền vững, hãy giữ đủ ba nhóm chính trong bữa ăn: protein chất lượng như cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ; rau và chất xơ; tinh bột nguyên cám với lượng phù hợp như gạo lứt, khoai, yến mạch hoặc gạo trắng vừa phải. Ăn chậm, đúng bữa và không để quá đói là cách đơn giản giúp hạn chế cơn thèm ăn vào buổi tối.

3. Tập quá nặng để vượt qua giai đoạn chững cân

Nhiều người tăng cường HIIT hoặc cardio kéo dài khi cân nặng đứng yên, nhưng cách này không phải lúc nào cũng phù hợp. Nếu cơ thể vốn đang thiếu ngủ, stress, đau nhức hoặc kiệt sức, tập quá sức chỉ khiến quá trình hồi phục kém hơn và khó duy trì.

Người mới tập hoặc thường xuyên mệt có thể bắt đầu bằng đi bộ nhanh, đạp xe nhẹ, yoga, pilates hay chạy chậm. Mục tiêu quan trọng là đều đặn: vận động hằng ngày, kết hợp 2–3 buổi tập sức mạnh mỗi tuần để duy trì khối cơ. Với những người chịu áp lực công việc lớn, các hình thức vận động có nhịp điệu như nhảy, đi bộ ngoài trời hoặc chạy chậm cũng hữu ích cho tinh thần.

Ăn gì để giảm cân mà không kiệt sức?

Nếu bạn hay ăn theo cảm xúc, căng thẳng và thèm đồ ngọt, có thể chuẩn bị sẵn các lựa chọn nhẹ nhàng hơn như trái cây, sữa chua không đường, hạt với khẩu phần nhỏ hoặc trà thảo mộc không đường. Rau xanh, cá, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn để tăng chất xơ và cảm giác no.

Với người thường mệt, ăn kém hoặc dễ đầy bụng, các món ấm, mềm và dễ tiêu như cháo yến mạch, canh rau củ, cá hấp, trứng, khoai hoặc cơm với lượng vừa phải có thể dễ duy trì hơn. Các loại thảo dược như hoàng kỳ, táo đỏ, phục linh… không nên tự ý dùng như "thuốc giảm cân", đặc biệt nếu đang mang thai, có bệnh nền hoặc dùng thuốc điều trị.

Giảm cân sau tuổi 35 không phải cuộc đua để ép cân nhanh, mà là hành trình đưa cơ thể trở lại nhịp sống ổn định: ngủ tốt hơn, ăn đủ hơn, vận động vừa sức hơn. Khi làm được điều đó, vòng eo sẽ dần thay đổi và quan trọng hơn, cân nặng cũng ít có nguy cơ quay trở lại.