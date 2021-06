Tuyển tập 6 lọ kem chống nắng sao Việt tin dùng: Loại giá bình dân nhất cũng rất chất lượng, dùng được thay kem nền

Để duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ lâu thì như tất cả chị em chúng ta, các sao nữ Vbiz cũng dùng kem chống nắng. Và cái hay ở đây là, các mỹ nhân nổi tiếng rất hay phải di chuyển, thi thoảng/thường xuyên phải quay phim, tham gia các hoạt động ngoài trời, nên việc tham khảo những lọ kem chống nắng họ tin dùng sẽ cung cấp cho chị em nhiều thông tin hữu ích, nhằm chọn được một (vài) sản phẩm chống nắng ưng ý. Dưới đây là những lọ kem chống nắng được các mỹ nhân Việt tin dùng, bạn nên tham khảo vì biết đâu, có thể nâng cấp được quy trình bảo vệ da.



An Japan: Transino Whitening UV Protector (Khoảng 900.000 VNĐ)

Nếu bạn đang cần một lọ kem chống nắng vừa bảo vệ, vừa dưỡng da luôn thể, lựa chọn của An Japan rất đáng để tham khảo. Đây là sản phẩm chứa những thành phần làm sáng da, hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang như là tranexamic acid, BC complex. Lọ kem có chỉ số chống nắng cao, chống được cả tia UVA lẫn UVB nên đặc biệt lý tưởng cho những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm. An Japan khi giới thiệu sản phẩm này thì nhấn mạnh đây là lọ kem chống nắng cô "yêu thích nhất trên đời". Lọ kem được An Japan đánh giá là "khô thoáng nhẹ da", "không gây bóng nhờn chút nào" dù cô nàng sở hữu làn da dầu. Đáng chú ý không kém, sản phẩm sẽ giúp làn da trở nên sáng mịn như thể thoa phấn nền.

Nơi mua: Japan Store

Lê Hà Trúc: Cosrx Shield Fit All Green Comfort Sun SPF50+ (Khoảng 429.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng được Hà Trúc khen ngợi là sản phẩm vật lý nên dễ dùng, hợp làn da nhạy cảm. Em này chống được cả tia UVA lẫn UVB, lại chứa chiết xuất rau má, hoa cúc để xoa dịu tình trạng da kích ứng, hack da thêm khỏe mạnh.

Là kem chống nắng vật lý nên ban đầu, em này sẽ để lại chút vệt trắng. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó tán đều, sản phẩm sẽ để lại lớp finish mịn màng, nâng tông da và còn tạo hiệu ứng da căng bóng. Với khả năng che phủ ổn áp như vậy, Hà Trúc thậm chí còn trưng dụng em này để thay cho CC Cream. Như thế, cô có thể bỏ qua việc trang điểm, tạo điều kiện để da được "thở", không bị bức bí.

Nơi mua: Lazada

Ngô Thanh Vân: SkinCeuticals Oil Shield UV Defense Sunscreen (Khoảng 1.750.000 VNĐ)

Ngô Thanh Vân được mệnh danh là "thánh hack tuổi" của Vbiz vì vẻ ngoài quá sức trẻ trung, làn da mịn màng tươi sáng dù đã 42 tuổi. Đây là lý do mà nhiều người tò mò về những sản phẩm skincare cô dùng. Mới đây, nữ diễn viên đã bật mí lọ kem chống nắng cô tin tưởng và đó là sản phẩm xịn sò của SkinCeuticals.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho làn da dầu, dễ lên mụn. Công thức của sản phẩm có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi cả tia UVA lẫn UVB. Với thành phần Silicia Silicate, lọ kem chống nắng sẽ để lại cho bạn một lớp nền ráo mịn, "vô hình", không một gợn trắng, cực kỳ phù hợp dùng trong những ngày nóng đỉnh điểm vì không khiến da bạn bị nhớp nháp, bóng dầu. Chưa hết, công thức của lọ kem chống nắng còn chứa vitamin E (Tocopherol) – chất chống oxy hóa có quyền năng bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do – nguyên nhân chính khiến da lão hóa sớm.

Nơi mua: Lazada

Á hậu Dương Tú Anh: Cell Fusion C Laser Sunscreen 100 SPF50+/PA+++ 50ml (Khoảng 600.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng yêu thích của Á hậu Dương Tú Anh là một sản phẩm khá nổi tiếng. Em này dễ dùng đến nỗi ngay cả làn da nhạy cảm nhất cũng có thể bôi được. Ngoài khả năng bảo vệ làn da khỏi những tia UV gây hại, kem chống nắng của Cell Fusion còn chứa phức hợp peptide để củng cố làn da thêm khỏe mạnh, tự chống lại được nhiều yếu tố gây hại. Lọ kem chống nắng này thấm nhanh, dễ tán đều trên da và không gây nhờn dính.

Nơi mua: Watsons

Á hậu Thanh Tú: Dr. Jart+ Every Sun Day UV Sun Fluid Broad (Khoảng 894.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng Á hậu Thanh Tú giới thiệu là sản phẩm của Dr. Jart+. Em này ghi điểm ở kết cấu lỏng nhẹ, tiệp vào da nhanh chóng, không hề để lại những vệt trắng hay khiến da trở nên loang lổ kém xinh. Những nàng sở hữu làn da khô hay xỉn màu sẽ rất hài lòng với lọ kem chống nắng này vì em nó chứa thành phần tảo biển, có tác dụng xoa dịu và dưỡng sáng da; song song với đó là công dụng dưỡng ẩm để da bạn có được độ mềm mại, căng khỏe.

Á hậu Huyền My: Elta MD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 (Khoảng 830.000 VNĐ)

Á hậu Huyền My khen ngợi lọ kem chống nắng Elta MD vì sản phẩm không hề khiến da cô bị lên mụn. Quan trọng không kém, lọ kem này sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi cả tia UVA lẫn UVB và đủ sức bảo vệ da với chỉ số SPF 46. Thêm điểm ấn tượng nữa là lọ kem chống nắng còn tích hợp công dụng dưỡng da với niacinamide (vitamin B3) giúp làm đều màu da, điều tiết bã nhờn, giảm mẩn đỏ; Tocopheryl Acetate (vitamin E) giữ ẩm và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Nơi mua: Elta MD

Ảnh: Instagram các nhân vật

Uniqlo và Vichy dành luôn 10 combo chống nắng trị giá lên tới 20 triệu dành cho những chị em có "bộ giáp" chống nắng đỉnh nhất hiện nay.

“Tắt nắng" sẽ dành hẳn một bài tổng hợp đặc biệt nhất từ hình ảnh dự thi của các chị em ngay trên trang afamily.vn. Thế nên chị em hãy nhấn nút theo dõi fanpage của afamily.vn để cập nhật thường xuyên mọi thông tin của cuộc thi này nhé.