Tung ảnh hiện thực trần trụi sau sinh, các bà mẹ nổi tiếng cho thấy bản thân cũng có lúc "xập xệ" như ai

Không phải là những bức ảnh được chỉnh sửa cẩn thận hay những vóc dáng được che lấp cẩn thận, ngày càng có nhiều người nổi tiếng sẵn sàng chia sẻ những bức hình thật, những câu chuyện thật của bản thân họ sau khi sinh, dù những sự thật đó có thể hơi "trần trụi" quá và không được đẹp đẽ như hình tượng mà họ vẫn xây dựng bao lâu nay như những người của công chúng.

Tuy nhiên, đây lại là điều vô cùng đáng được khen ngợi và hưởng ứng vì nó giúp những bà mẹ sau sinh biết chấp nhận và yêu lấy phiên bản mới của họ, cho dù không còn được như trước đây. Đồng thời, nó cũng giúp những người sẽ hay sắp làm mẹ sẽ không còn hiểu lầm rằng bụng sẽ trở lại hình dáng bình thường sau khi sinh vài ngày và hiểu rõ rằng bụng bị chảy xệ, không còn thon gọn hay có những vết rạn, vết sẹo có thể sẽ mãi ở đó.

Dưới đây là những người nổi tiếng đã dũng cảm và thành thật chia sẻ về trải nghiệm sau khi sinh của riêng họ, từ đó phần nào giúp giảm áp lực cũng như tăng sự tự tin cho những bà mẹ khác:

Jamie Otis

Jamie Otis là một ngôi sao truyền hình thực tế đã từng xuất hiện như một thí sinh trong chương trình The Bachelor Mỹ và chương trình Married at First Sight mùa đầu tiên, cũng là nơi cô gặp chồng mình là Doug Hehner.

Trong một bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân, Jamie đã đăng tải một bức ảnh cho thấy hiện thực bụng bầu sau khi sinh và cách một chiếc quần legging cạp cao có thể che đi chiếc bụng kì diệu đến như thế nào cùng với chú thích vô cùng thành thật: "Sẽ rất dễ nếu như tôi chỉ chia sẻ bức ảnh bên trái trong đó tôi trông thon gọn hơn nhưng cũng rất bình thường nếu như có chiếc bụng như thế này sau sinh!".

Ashley Graham

Người mẫu Ashley Graham là một trong những người nổi tiếng cởi mở và thoải mái nhất về cơ thể sau sinh của mình. Cô chia sẻ rất nhiều bức ảnh của bản thân sau khi sinh và bức ảnh chiếc bụng với đầy những vết rạn này là một trong số đó với lời chú thích đáng yêu: "Vẫn là tôi. Nhưng thêm một vài câu chuyện mới".

Daphne Oz

Daphne Oz là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. Cô đăng tải bức ảnh trong phòng tập không chút chỉnh sửa này lên tài khoản Instagram cá nhân 10 tuần sau khi sinh: "Tôi không vội vàng gì mà chỉ muốn cảm nhận được bản thân cũng như sức mạnh của mình một lần nữa".

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Daphne chia sẻ về câu chuyện sau sinh của mình. Sau khi sinh bé thứ 3 vào tháng 1 năm 2018, cô cũng đã đăng tải một tấm selfie trước gương thể hiện nỗi lòng của nhiều bà mẹ: "7 tuần sau sinh và vẫn nhìn như mang bầu 3 tháng. Không có chuyện quay lại vóc dáng cũ đâu…".

Katrina Scott

Người đồng sáng lập Tone It Up Katrina Scott có bằng đại học trong lĩnh vực Tăng cường Sức khỏe và Thể hình. Với nền tảng kiến thức chắc chắn về thể hình và sức khỏe, cô sử dụng nền tảng của mình để dạy cho các bà mẹ khác sự thật về việc tập thể dục sau sinh: cơ thể chúng ta cần có thời gian để quay trở lại và lấy lại được sức mạnh trước khi sinh.

Ayesha Curry

Ayesha Curry là một nữ diễn viên Canada - Mỹ, tác giả của một số sách dạy nấu ăn và cũng là ngôi sao trong các chương trình nấu ăn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Work Mother Curry, bà mẹ ba con cho biết kể từ khi trở thành một bà mẹ, cô ấy chán nản về cơ thể của mình, và phải vật lộn với cơ thể của mình, và hối hận về quyết định "làm ngực" của mình sau khi con gái thứ hai của cô ấy cai sữa.

"Ý định chỉ là nâng chúng lên, nhưng cuối cùng tôi lại có một bộ ngực lớn hơn mà tôi không hề muốn", cô giải thích thêm rằng giờ đây cô đang cố gắng yêu thương cơ thể mình nhiều hơn và dạy những đứa trẻ của mình biết yêu những gì mà chúng thấy trong gương.

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen là nữ người mẫu, tác giả viết sách người Mỹ và là bà xã của nam ca sĩ John Legend. Cô cũng là người luôn chia sẻ thành thật về trải nghiệm sau sinh của bản thân và không ngại nói về cân nặng dù trước đây là một người mẫu áo tắm với thân hình quyến rũ. Có lần cô từng chia sẻ trên Twitter: "Tôi bây giờ nặng hơn 9 cân so với hồi chưa có bé Miles. Miles giờ đã được 10 tháng tuổi. Tôi vẫn chưa giảm được cân nào vì tôi yêu đồ ăn quá chừng. Tôi giờ đã chấp nhận với phiên bản mới này của bản thân khi mà con số này đã gắn bó với tôi quá lâu rồi!".

Kate Hudson

Kể từ khi sinh con gái vào năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng đã luôn rất cởi mở về hành trình sau sinh của bản thân với những hình ảnh và những lời chia sẻ chân thành. Cô không ngần ngại thừa nhận rằng cơ thể của một người mẹ không thể thay đổi chỉ vài ngày sau sinh được.

Tia Mowry

Nữ diễn viên Tia Mowry đã chia sẻ hình ảnh cơ thể thật của bản thân để giúp những bà mẹ khác (và cả những bà mẹ tương lai) hiểu rằng cái được gọi là lấy lại được vóc dáng sau sinh chỉ là ảo tưởng mà thôi: "Tôi nhớ là sau khi sinh bé Cree, bụng tôi không hề phẳng lại ngay. Tôi đẻ mổ và tôi nghĩ là chắc mình có vấn đề rồi. Tôi đã thấy trong các tạp chí hình ảnh những người phụ nữ mặc bikini 2 mảnh đi biển chỉ một vài tuần sau sinh. Thành thật mà nói, tôi cũng đã ất rất nhiều thời gian để chấp nhận cơ thể mới của bản thân. Với lần mang thai thứ 2 này, tôi giờ đã hiểu rằng mình đã mang trong mình một sinh mệnh. Một phép màu. Một sự sống. Nếu phải mất thời gian để trở lại bình thường như trước kia thì cứ thế đi. Đây là tôi. Và tôi yêu bản thân mình".

Ali Manno

Nữ nhà báo đồng thời là ngôi sao truyền hình thực tế The Bachelor đã dũng cảm chia sẻ bức ảnh chiếc bụng nhăn nheo chảy xệ của bản thân cùng lời tâm sự: "Suy cho cùng thì tôi biết rằng quan trọng là tôi cần phải cởi mở và thành thật về cơ thể sau khi sinh của bản thân, với hy vọng là điều đó có thể giúp một người nào đó ngoài kia, người đang vật lộn với hình ảnh cơ thể của chính họ".

Desiree Siegfried

Một bà mẹ khác bước ra từ chương trình The Bachelor, Desiree Siegfried cũng đã đăng tải bức selfie trước gương 4 ngày sau khi sinh với chia sẻ: "Đây là tôi 4 ngày sau sinh trông như vẫn đang mang bầu nhưng cảm thấy như mình là một siêu mẫu/chiến binh".

Jessie James Decker

Ca sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế, nhà thiết kế và nữ doanh nhân Jessie James Decker cũng cho chúng ta thấy rằng chiếc bụng to sẽ ở lại với chúng ta khá lâu sau sinh và điều đó là hoàn toàn bình thường: "Hãy thực tế nào! 3 tuần sau sinh và tôi trông vẫn rất sưng và nặng nề. Lần sinh thứ 3 này là lần hồi phục khó khăn nhất nhưng tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày".

Jenny Mollen

Nữ diễn viên và tác giả viết sách Jenny Mollen đã luôn được biết đến là người luôn chia sẻ hầu như mọi thứ lên Instagram nên cũng không mấy bất ngờ khi những người theo dõi cô được thấy hình ảnh vết sẹo đẻ mổ được đăng tải 2 tuần sau khi Jenny sinh với chú thích: "Tôi ước gì 9 tháng trước ai đó cho tôi xem một bức ảnh như thế này".