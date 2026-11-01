Không phải một thiết kế đến từ nhà mốt xa xỉ, chiếc túi đang được nhiều bạn trẻ Trung Quốc săn tìm lại là sản phẩm merchandise của Starbucks. Ra mắt trong bộ sưu tập giới hạn dịp cuối năm 2026, mẫu túi Laolao nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ kiểu dáng mềm mại, tông màu nâu caramel và phần miệng rút dây đặc trưng. Đáng chú ý, thiết kế này còn được nhiều người nhận xét có ngoại hình gợi nhớ đến dòng túi Flamenco đình đám của Loewe. Với mức giá chỉ 158 nhân dân tệ, tương đương khoảng 600.000 đồng, chiếc túi Starbucks đang tạo nên một cơn sốt mua sắm thú vị.

1. Chiếc túi 600.000 đồng khiến giới trẻ Trung Quốc săn lùng

Túi sở hữu tông nâu caramel ấm áp, phom dáng mềm và phần miệng dây rút tạo thành những nếp nhún tự nhiên. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn có điểm nhấn riêng, phù hợp với phong cách thời trang tối giản và dễ phối đồ thường ngày. Túi được làm từ chất liệu giả da PU, có thể sử dụng theo nhiều cách như xách tay, đeo vai hoặc đeo chéo nhờ phần dây quai đi kèm. Mức giá niêm yết là 158 nhân dân tệ, tương đương khoảng 600.000 đồng. Ngay sau khi xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, Laolao nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người chia sẻ hình ảnh sản phẩm, cách phối đồ và trải nghiệm tìm mua tại các cửa hàng. Không ít bài đăng cho biết túi đã hết hàng ở một số địa điểm, khiến người mua phải ghé qua nhiều chi nhánh mới có thể sở hữu.

2. Ngoại hình gợi nhớ đến túi Flamenco của Loewe

Lý do lớn nhất giúp chiếc túi Starbucks trở nên nổi tiếng chính là sự tương đồng về kiểu dáng với mẫu Flamenco của thương hiệu xa xỉ Loewe. Cả hai đều có phom túi mềm, phần miệng rút dây tạo nếp nhún và dây quai dài để người dùng linh hoạt thay đổi cách mang. Tông màu nâu caramel của Laolao cũng góp phần khiến nhiều người liên tưởng đến những phiên bản Flamenco mang sắc thái trầm ấm.

Túi Flamenco vốn là một trong những thiết kế nổi bật của Loewe, gây ấn tượng với kiểu dáng mềm mại, đường nét tinh giản nhưng vẫn có những chi tiết hoàn thiện đặc trưng. Khác với phiên bản Starbucks làm từ chất liệu giả da PU, Flamenco được chế tác từ da nappa cao cấp, mang lại cảm giác mềm mại và vẻ ngoài sang trọng. Sản phẩm có nhiều kích cỡ, màu sắc và cách biến tấu dây đeo, phù hợp với những phong cách khác nhau. Tại thị trường Trung Quốc đại lục, phiên bản Flamenco cỡ trung có giá niêm yết khoảng 95 triệu đồng. Như vậy, xét riêng về giá bán, hai sản phẩm nằm ở hai phân khúc hoàn toàn khác biệt. Sự giống nhau mà người tiêu dùng nhắc đến chủ yếu nằm ở phom dáng và cảm hứng thiết kế bên ngoài, chứ không đồng nghĩa chúng tương đương về chất liệu, kỹ thuật chế tác hay giá trị thương hiệu.

3. Khi túi bình dân trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn

Với mức giá gần trăm triệu đồng, Loewe Flamenco rõ ràng không phải món phụ kiện mà số đông có thể dễ dàng sở hữu. Trong khi đó, chiếc túi Starbucks chỉ có giá khoảng 600.000 đồng, lại sở hữu kiểu dáng đang được yêu thích. Khoảng cách giá quá lớn khiến Laolao nhanh chóng được xem như một lựa chọn bình dân dành cho những người thích phom túi dây rút nhưng chưa có ý định đầu tư vào hàng hiệu.

Hiện tượng này cũng gắn với xu hướng dupe culture - văn hóa tìm kiếm những sản phẩm có kiểu dáng hoặc cảm hứng tương tự hàng xa xỉ nhưng sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn. Người mua không nhất thiết phải sở hữu đúng món đồ hàng hiệu mới có thể thử nghiệm một phong cách thời trang mình yêu thích. Với một chiếc túi có thiết kế đẹp, màu sắc dễ phối và giá bán vừa túi tiền, họ vẫn có thể làm mới diện mạo thường ngày mà không cần chi khoản tiền quá lớn.

Tất nhiên, một sản phẩm giả da giá vài trăm nghìn đồng không thể thay thế hoàn toàn một chiếc túi da nappa cao cấp. Độ bền, chất liệu, kỹ thuật hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng là những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa hai phân khúc. Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến phom dáng và khả năng tạo điểm nhấn cho trang phục, Laolao vẫn có sức hấp dẫn riêng.

4. Cơn sốt săn túi và sức hút của những món đồ giới hạn

Sức nóng của Laolao còn được đẩy lên bởi số lượng sản phẩm có hạn tại một số cửa hàng. Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, có cửa hàng chỉ nhận được một hoặc hai chiếc, trong khi một số địa điểm đã bán hết hàng. Trên mạng xã hội, một người mua chia sẻ rằng mình phải ghé tới năm cửa hàng mới tìm được sản phẩm ưng ý. Đây cũng không phải lần đầu Starbucks Trung Quốc tạo được sức hút nhờ các món đồ lưu niệm và phụ kiện. Thương hiệu từng gây chú ý với nhiều sản phẩm như cốc, bình giữ nhiệt hay túi xách theo mùa. Những món đồ không trực tiếp phục vụ nhu cầu uống cà phê nhưng mang dấu ấn thương hiệu, có thiết kế bắt mắt và số lượng giới hạn vẫn có thể trở thành đối tượng được người tiêu dùng săn đón.

Nếu cũng yêu thích mẫu túi này, thì dưới đây là 1 số item tương tự mà bạn có thể tham khảo:

Nơi mua: PETLA

Nơi mua: MATE MADE

Nơi mua: EBI

Với Laolao, sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận, kiểu dáng đang được ưa chuộng và hiệu ứng khan hiếm đã tạo nên sức lan tỏa đáng kể. Thay vì bỏ gần trăm triệu đồng để sở hữu một chiếc túi hiệu, nhiều bạn trẻ có thêm lựa chọn thú vị với phiên bản Starbucks. Còn bạn, nếu có cơ hội mua được chiếc túi Laolao này với giá gốc, liệu bạn có muốn rinh ngay một em về tủ đồ của mình?