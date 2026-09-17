Túi xách hàng hiệu thành giỏ đựng đồ ăn: Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng

Những chiếc túi Hermès, Chanel trị giá hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ vốn luôn được xem là biểu tượng của sự xa xỉ. Chúng thường được chủ nhân nâng niu, bảo quản cẩn thận, tránh nước, tránh xước và gần như chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt. Thế nhưng, một trào lưu thời trang thú vị đang khiến hình ảnh những chiếc túi đắt đỏ này trở nên gần gũi hơn bao giờ hết: dùng túi xách hàng hiệu để đựng đồ ăn.

Từ những trái sung chín đỏ mọng, hạt dẻ vàng ươm cho tới hũ dưa muối chua giòn, các món ăn đời thường bỗng được đặt cạnh những chiếc túi xa xỉ. Sự tương phản giữa một bên là thời trang cao cấp, một bên là những món ăn dân dã tạo nên những khung hình vừa lạ mắt vừa thú vị. Tưởng như chẳng liên quan, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại tạo thành một cách kể chuyện thời trang đầy duyên dáng.

Nhắc đến những chiếc túi có giá trị cao, Hermès Birkin hay Kelly gần như luôn nằm trong nhóm những cái tên được săn đón nhất. Một chiếc túi với phom dáng cứng cáp, chất liệu da cao cấp và đường may thủ công vốn được sinh ra để đồng hành cùng những bộ cánh sang trọng. Thế nhưng trong những hình ảnh đang được các tín đồ thời trang chia sẻ, Birkin và Kelly lại đảm nhiệm một vai trò rất khác: trở thành chiếc giỏ đựng những món quà từ thiên nhiên.Những trái sung được xếp gọn trong lòng túi, màu đỏ tím nổi bật trên nền da sang trọng. Hạt dẻ với lớp vỏ nâu bóng tạo nên sự tương phản thú vị với những gam màu trang nhã của túi. Thậm chí, những hũ thực phẩm quen thuộc cũng được đặt cạnh các thiết kế xa xỉ, tạo nên cảm giác như một buổi picnic được nâng cấp thành phiên bản thời trang cao cấp. Điều thú vị nằm ở chính sự đối lập ấy. Không ai nghĩ một chiếc túi hàng hiệu có thể trở thành "giỏ đựng đồ ăn", nhưng khi được sắp đặt đúng cách, hình ảnh lại không hề phản cảm mà thậm chí còn rất đẹp mắt.

Không chỉ Hermès, những chiếc túi Chanel vốn gắn liền với vẻ nữ tính, sang trọng cũng được đưa vào những khung hình đời thường theo cách đặc biệt này. Một chiếc túi Chanel vốn thường được phối cùng váy tweed, giày cao gót hay trang sức ngọc trai, nay lại xuất hiện bên cạnh những món ăn giản dị. Sự tương phản ấy khiến chiếc túi trở nên gần gũi hơn, nhưng đồng thời những món ăn bình thường cũng được "nâng tầm" về mặt hình ảnh. Đây chính là điểm khiến xu hướng này thú vị. Nếu đặt một hũ dưa muối riêng lẻ, chúng ta có thể chỉ nhìn thấy một món ăn quen thuộc. Nhưng khi hũ dưa được đặt cạnh một chiếc túi Chanel đắt đỏ, khung hình lập tức có một câu chuyện khác: thời trang và đời sống cùng xuất hiện trong một không gian, không bên nào lấn át bên nào.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất của trào lưu này là khả năng biến những thứ rất bình thường thành hình ảnh có tính thẩm mỹ cao. Quả sung, hạt dẻ hay dưa muối vốn chẳng phải những món ăn thường được liên tưởng với thế giới xa xỉ. Chúng gợi nhắc tới những buổi đi chợ, bữa ăn gia đình hay những món quà quê giản dị. Nhưng khi xuất hiện trong một chiếc túi hàng hiệu, chúng lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Tất nhiên, đây không phải lời khuyên rằng chúng ta nên thực sự dùng túi da đắt tiền để đựng thực phẩm. Những chiếc túi xa xỉ vốn cần được bảo quản cẩn thận, đặc biệt khi tiếp xúc với đồ ăn có nước, dầu mỡ hoặc gia vị. Sức hấp dẫn của trào lưu chủ yếu nằm ở cách tạo hình và kể chuyện bằng hình ảnh. Nói cách khác, những chiếc túi hàng hiệu đang đóng vai trò như một đạo cụ thời trang. Chúng tạo ra bối cảnh sang trọng để những món ăn bình dị trở thành nhân vật chính theo một cách rất bất ngờ.

Trước đây, hình ảnh túi hiệu thường gắn với những bữa tiệc sang trọng, nhà hàng cao cấp hay những chuyến du lịch xa xỉ. Nhưng cách các fashionista đưa chúng vào những khoảnh khắc đời thường cho thấy thời trang ngày càng trở nên linh hoạt. Một chiếc túi Birkin không nhất thiết lúc nào cũng phải đứng cạnh một chiếc váy hàng hiệu. Một chiếc Chanel cũng không nhất thiết chỉ xuất hiện trong những set đồ được tính toán hoàn hảo. Đôi khi, chính sự tương phản với những điều giản dị lại giúp món đồ xa xỉ trở nên thú vị hơn. Đó cũng là tinh thần chơi thời trang rất đặc trưng: không nhất thiết phải tuân theo những quy tắc vốn có, mà có thể thử đặt những thứ tưởng như chẳng liên quan cạnh nhau để tạo ra một hình ảnh mới.

Và thế là, trái sung đỏ mọng, hạt dẻ vàng ươm hay hũ dưa muối chua giòn bỗng nhiên trở thành những "phụ kiện" bất đắc dĩ của thế giới thời trang. Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, bởi một bên mang vẻ dân dã, một bên đại diện cho sự xa xỉ, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một tổng thể vừa ngon mắt, vừa thú vị. Những chiếc túi hàng hiệu vẫn giữ nguyên vẻ kiêu sa, trong khi món ăn đời thường cũng được khoác lên một lớp hào nhoáng đầy bất ngờ.