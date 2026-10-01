Thu đông 2026, xu hướng này tiếp tục nối dài cảm hứng Maillard – thẩm mỹ lấy sắc độ ấm áp, trầm ổn của caramel, cà phê, chocolate và các gam nâu làm trung tâm. Điểm thú vị là màu đất mùa này không chỉ dừng ở nâu cơ bản mà được mở rộng thành nhiều lớp màu: be yến mạch, trà sữa, nâu hạt dẻ, nâu thông, mocha, chocolate đậm hay xanh olive sâu.

Bên cạnh màu sắc, chất liệu cũng góp phần quyết định độ sang của tổng thể. Da lộn lì, da thuộc có hiệu ứng cũ tự nhiên, vải nhung mờ hay bề mặt dạ len đều rất được ưa chuộng. Một bộ đồ tối giản như áo khoác dáng dài, áo len cổ tròn hay sơ mi trắng sẽ lập tức có thêm điểm nhấn khi đi cùng một chiếc túi da lộn màu chocolate hoặc túi da nâu mocha.

1. Phối ton-sur-ton Maillard: Đẹp nhất khi có nhiều sắc độ nâu

Đây là công thức dành cho những ai yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo ấn tượng. Thay vì mặc cả cây cùng một màu nâu, hãy phối những gam tông đất có độ đậm nhạt khác nhau để trang phục có chiều sâu hơn.

Ví dụ, áo len màu be yến mạch đi cùng quần kaki màu nâu nhạt và một chiếc túi da lộn chocolate. Các sắc độ cùng thuộc bảng màu ấm nên không tạo cảm giác rối mắt, trong khi sự khác biệt về chất liệu – len mềm, kaki đứng dáng, da lộn lì – giúp tổng thể trông có lớp lang hơn.

Với công thức này, phụ kiện nên tiết chế: một đôi boots nâu sẫm, khuyên tai vàng nhỏ hoặc kính gọng mảnh là đủ. Đừng thêm quá nhiều màu sắc nổi bật, bởi chính sự hài hòa của các tông nâu mới là điều làm nên vẻ sang trọng.

2. Túi tông đất kết hợp đen, trắng, xám: Cách đơn giản nhất để bộ đồ bớt đơn điệu

Đen, trắng và xám là những màu dễ mặc nhưng đôi khi khiến trang phục thiếu cảm giác ấm áp vào mùa lạnh. Một chiếc túi tông đất sẽ là điểm chuyển màu vừa đủ, giúp tổng thể có sức sống mà không phá vỡ vẻ thanh lịch vốn có.

Với trang phục đen toàn bộ, hãy thử túi màu hạt dẻ, nâu chocolate hoặc xanh olive đậm. Các màu này không chói nhưng vẫn đủ nổi bật trên nền đen, tạo cảm giác chỉn chu và có gu hơn. Nếu mặc sơ mi trắng với quần jeans hoặc suit xám, túi màu ivory, caramel hay mocha sẽ giúp diện mạo mềm mại, nữ tính hơn.

Công thức này đặc biệt phù hợp với trang phục đi làm. Chỉ cần thay chiếc túi đen quen thuộc bằng túi nâu cà phê, bạn đã có ngay một thay đổi nhỏ nhưng khiến cả set đồ trông mới mẻ hơn.

3. Nâu đất đi cùng denim xanh hoặc đỏ rượu: Công thức cổ điển không bao giờ lỗi mốt

Denim xanh và tông đất là một cặp bài trùng của mùa thu. Quần jeans xanh cổ điển, sơ mi trắng và túi caramel hoặc nâu đậm luôn tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng, vừa có chút hoài cổ. Đây là kiểu phối đồ không cần cầu kỳ nhưng vẫn dễ tạo thiện cảm vì sự tự nhiên, trẻ trung.

Muốn tăng không khí thu đông, hãy thử kết hợp nâu đất với đỏ rượu vang hoặc đỏ gạch. Một chiếc áo len burgundy, chân váy midi nâu và túi màu nâu chocolate là bản phối đủ nổi bật nhưng không hề phô trương. Sắc đỏ trầm giúp tổng thể có điểm nhấn, trong khi túi tông đất giữ lại sự cân bằng và sang trọng.

Lưu ý nhỏ là nên ưu tiên denim xanh đậm hoặc xanh cổ điển thay vì xanh bạc quá sáng. Màu denim càng trầm, bản phối với túi nâu càng dễ mang vẻ "old money" và tinh tế.

4. Tông đất và xanh lá: Vẻ đẹp dịu dàng, trí thức lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Nếu đã quen với be, nâu và đen, xanh lá sẽ là màu đáng thử trong mùa này. Xanh sage pha xám, xanh rêu, xanh olive hay xanh rừng đều có thể kết hợp đẹp với túi trà sữa, mocha hoặc nâu da bò.

Một chiếc áo khoác xanh olive phối cùng túi màu mocha mang đến cảm giác điềm tĩnh, trưởng thành mà không bị già. Trong khi đó, cardigan xanh sage đi với túi be sáng lại tạo vẻ nhẹ nhàng, nữ tính và có phần thanh thoát hơn. Đây là bản phối rất hợp với những ai thích phong cách tối giản, không chạy theo màu sắc quá nổi nhưng vẫn muốn có dấu ấn riêng.

Túi tông đất không chỉ là một món phụ kiện "an toàn". Khi chọn đúng sắc độ và phối cùng những màu phù hợp, nó có thể trở thành chi tiết nâng tầm cả bộ đồ. Mùa thu đông này, hãy thử bắt đầu với một chiếc túi màu nâu chocolate, caramel hoặc mocha – bởi đó là khoản đầu tư nhỏ nhưng đủ khiến tủ đồ cơ bản trông sang hơn rất nhiều.

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