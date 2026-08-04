Từ Chanel đến Miu Miu: 5 mẫu túi xách được xem là khoản đầu tư đáng giá nhất

Xu hướng túi xách có thể thay đổi theo từng mùa, nhưng vẫn có những thiết kế vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng trong làng thời trang.

Chanel 24A dây rút màu đen phối khóa vàng là một trong những mẫu túi được giới mộ điệu yêu thích nhờ sự cân bằng giữa vẻ sang trọng và tinh thần phóng khoáng. Thiết kế dây rút mềm mại, gam màu đen cổ điển cùng chi tiết kim loại ánh vàng giúp chiếc túi phù hợp từ trang phục thường ngày đến những dịp cần sự chỉn chu.

YSL túi da lộn cỡ lớn là lựa chọn lý tưởng cho mùa thu - đông. Chất liệu da lộn mang đến cảm giác ấm áp, sang trọng, trong khi phom túi rộng rãi đáp ứng tốt nhu cầu đi làm hoặc di chuyển cả ngày. Đây là kiểu túi vừa thời trang vừa thực dụng, đặc biệt phù hợp với phong cách tối giản.

Nếu yêu thích vẻ trẻ trung, Miu Miu Tote là gợi ý đáng cân nhắc. Chỉ cần buộc thêm một chiếc khăn lụa ở quai xách, tổng thể chiếc túi sẽ trở nên nổi bật và nữ tính hơn. Thiết kế này cũng rất "ăn ảnh", phù hợp cho những chuyến du lịch hay dạo phố.

Bên cạnh đó, Goyard Saint Louis Tote vẫn luôn nằm trong danh sách những mẫu túi "đầu tư không bao giờ hối hận". Trọng lượng nhẹ, sức chứa lớn và họa tiết monogram đặc trưng giúp chiếc túi trở thành người bạn đồng hành lý tưởng trong cuộc sống hằng ngày.

Cuối cùng, không thể bỏ qua Chanel Classic Flap (CF) – biểu tượng vượt thời gian của làng thời trang. Với thiết kế chần trám, khóa CC kinh điển và phom dáng thanh lịch, đây là chiếc túi gần như không chịu ảnh hưởng của xu hướng, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau, từ công sở đến dự tiệc.

Điểm chung của những thiết kế này là tính ứng dụng cao, độ bền về thẩm mỹ và khả năng "sống" cùng tủ đồ trong nhiều năm. Nếu chỉ có ngân sách để đầu tư vào một chiếc túi hàng hiệu, ưu tiên các mẫu kinh điển luôn là lựa chọn an toàn và đáng giá hơn việc chạy theo những xu hướng nhất thời.