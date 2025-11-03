Tuần thai thứ 38: Bé yêu lớn như trái dưa hấu nhỏ, sẵn sàng gặp mẹ.

Mẹ tăng cân, bụng to rõ, có thể mệt mỏi tăng hoặc áp lực khung chậu mạnh hơn.

Uống axit folic, bổ sung vitamin D, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng những ngày cuối thai kỳ với tinh thần háo hức nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 38

Trong tuần thai thứ 38, bé yêu đạt bước tiến quan trọng: đủ tháng, phổi hoàn thiện, và khả năng sống sót ngoài tử cung gần 100% mà không cần chăm sóc đặc biệt. Nhau thai vẫn cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể mệt mỏi tăng hoặc áp lực khung chậu mạnh hơn do bé tụt sâu vào khung chậu.

Đây là giai đoạn mẹ khám thai hàng tuần và hoàn tất chuẩn bị sinh nở. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để sẵn sàng chào bé yêu nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Ở tuần thai thứ 38, bé yêu dài khoảng 48-50 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dưa hấu nhỏ), nặng 3-3.3 kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây mệt mỏi tăng, áp lực khung chậu mạnh hơn, hoặc đi tiểu thường xuyên.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng rãi.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 12-14 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi, có thể nhiều hơn), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Mệt mỏi tăng do trọng lượng thai và thay đổi tư thế, và áp lực khung chậu mạnh hơn do bé tụt sâu. Co bóp Braxton Hicks hoặc đau lưng nhẹ vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 48-50 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dưa hấu nhỏ), nặng 3-3.3 kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Bé đủ tháng, phổi hoàn thiện, và lớp mỡ dưới da dày hơn, giúp bé tròn trịa và sẵn sàng gặp mẹ. Bé thường ở ngôi đầu, tụt sâu vào khung chậu.

- Siêu âm cho thấy bé cử động rõ nhưng rất hiếm (đá, xoay, nấc cụt) do không gian tử cung rất hẹp, với da hồng hào và móng tay dài hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 38

Trong tuần thứ 38 của thai kỳ, triệu chứng mang thai rõ hơn trong tam cá nguyệt thứ ba:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dù có thể mệt mỏi tăng vào cuối ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn rõ nhưng rất hiếm, do không gian tử cung rất hẹp.

- Mệt mỏi tăng: Trọng lượng thai và áp lực khung chậu khiến mẹ mệt mỏi hơn, đặc biệt khi đứng lâu.

- Áp lực khung chậu mạnh hơn: Bé tụt sâu gây áp lực mạnh, có thể khó chịu khi đi lại hoặc ngồi.

- Đi tiểu thường xuyên: Áp lực lên bàng quang khiến mẹ đi tiểu nhiều lần, đặc biệt vào ban đêm.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi, có thể nhiều hơn; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau để luyện tập sinh nở.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, vỡ ối, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 38

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu vitamin D (cá béo, nấm), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ bé sẵn sàng chào đời. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê hông, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập thư giãn sâu: Yoga bầu hoặc thư giãn sâu giúp giảm áp lực khung chậu và chuẩn bị sinh nở, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da: Dùng kem dưỡng ẩm tự nhiên (dầu dừa, lô hội) để giữ da mềm mại và giảm khô.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giảm căng thẳng và giữ tâm trạng vui vẻ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé sẵn sàng gặp mẹ.

- Nếu lo lắng về mệt mỏi hoặc sinh nở, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón, đi tiểu thường xuyên, và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 38

- Khám thai định kỳ: Mẹ cần khám thai hàng tuần để kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và dấu hiệu sinh nở.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu/vỡ ối, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Bé đủ tháng: Bé có khả năng sống sót ngoài tử cung gần 100% mà không cần chăm sóc đặc biệt, nhưng mẹ cần theo dõi dấu hiệu sinh sớm.

- Chuẩn bị sinh nở: Mẹ nên kiểm tra lại túi đồ đi sinh, xác nhận phương pháp sinh (thường/sinh mổ), và liên hệ bệnh viện nếu cần.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Mệt mỏi tăng tuần 38 có bình thường không?

Có, mệt mỏi tăng là do trọng lượng thai và áp lực khung chậu. Nghỉ ngơi ngắn và thư giãn sâu giúp cải thiện.

2. Áp lực khung chậu mạnh hơn tuần 38 làm sao giảm?

Tập thư giãn sâu, dùng gối kê hông, và tránh ngồi lâu để giảm áp lực khung chậu.

3. Cử động thai tuần 38 khác tuần 37 thế nào?

Bé cử động rõ nhưng rất hiếm do không gian tử cung rất hẹp, thường rõ khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Khám thai tuần 38 kiểm tra gì?

Bác sĩ kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và có thể siêu âm để đánh giá sự phát triển và vị trí bé.

5. Làm sao hỗ trợ bé sẵn sàng gặp mẹ tuần 38?

Bổ sung vitamin D (cá béo, nấm) và protein (thịt nạc, đậu) để hỗ trợ bé khỏe mạnh và sẵn sàng chào đời.

Tóm tắt nhanh những việc mẹ cần làm ở tuần thứ 38