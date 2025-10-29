Tuần thai thứ 37: Bé yêu lớn như trái bưởi lớn, đủ tháng và sẵn sàng chào đời.

Mẹ tăng cân, bụng to rõ, có thể nặng nề bụng dưới hoặc co bóp tử cung đều hơn.

Uống axit folic, bổ sung sắt, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng những ngày cuối thai kỳ với tâm trạng háo hức nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 37

Trong tuần thai thứ 37, bé yêu đạt bước tiến quan trọng: đủ tháng, phổi hoàn thiện, và khả năng sống sót ngoài tử cung gần 100% mà không cần chăm sóc đặc biệt. Nhau thai vẫn cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể nặng nề bụng dưới hoặc co bóp tử cung đều hơn do bé tụt sâu vào khung chậu.

Đây là giai đoạn mẹ khám thai hàng tuần và hoàn tất chuẩn bị sinh nở. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để sẵn sàng chào bé yêu nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Ở tuần thai thứ 37, bé yêu dài khoảng 47-49 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái bưởi lớn), nặng 2.8-3.1 kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây nặng nề bụng dưới, co bóp tử cung đều hơn, hoặc đi tiểu thường xuyên.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng rãi.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 11.5-13.5 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi, có thể nhiều hơn), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Nặng nề bụng dưới xảy ra do bé tụt sâu vào khung chậu, và co bóp tử cung đều hơn (Braxton Hicks) để chuẩn bị sinh nở. Đi tiểu thường xuyên hoặc đau lưng nhẹ vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 47-49 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái bưởi lớn), nặng 2.8-3.1 kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Bé đủ tháng, phổi hoàn thiện, và lớp mỡ dưới da dày hơn, giúp bé tròn trịa và điều hòa thân nhiệt. Bé thường ở ngôi đầu, tụt sâu vào khung chậu.

- Siêu âm cho thấy bé cử động rõ nhưng thưa dần (đá, xoay, nấc cụt) do không gian tử cung rất hẹp, với da hồng hào và móng tay dài hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 37

Trong tuần thứ 37 của thai kỳ, triệu chứng mang thai rõ hơn trong tam cá nguyệt thứ ba:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dù có thể mệt khi đứng lâu hoặc nằm ngửa.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn rõ nhưng thưa dần, do không gian tử cung rất hẹp.

- Nặng nề bụng dưới: Bé tụt sâu vào khung chậu gây cảm giác nặng hoặc áp lực ở bụng dưới.

- Co bóp tử cung đều hơn: Co bóp Braxton Hicks nhẹ, đều hơn, không đau, để luyện tập sinh nở.

- Đi tiểu thường xuyên: Áp lực lên bàng quang khiến mẹ đi tiểu nhiều lần, đặc biệt vào ban đêm.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi, có thể nhiều hơn; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, vỡ ối, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 37

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu sắt (thịt bò, rau spinach), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ bé đủ tháng. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê đầu gối, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập hít thở đều: Yoga bầu hoặc hít thở đều giúp giảm nặng nề bụng dưới và chuẩn bị sinh nở, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da: Dùng kem dưỡng ẩm tự nhiên (dầu dừa, lô hội) để giữ da mềm mại và giảm khô.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giảm căng thẳng và giữ tâm trạng vui vẻ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé đủ tháng.

- Nếu lo lắng về co bóp tử cung hoặc sinh nở, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón, đi tiểu thường xuyên, và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 37

- Khám thai định kỳ: Mẹ cần khám thai hàng tuần để kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và dấu hiệu sinh nở.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, đều hơn, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu/vỡ ối, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Bé đủ tháng: Bé có khả năng sống sót ngoài tử cung gần 100% mà không cần chăm sóc đặc biệt, nhưng mẹ cần theo dõi dấu hiệu sinh sớm.

- Chuẩn bị sinh nở: Mẹ nên kiểm tra lại túi đồ đi sinh, xác nhận phương pháp sinh (thường/sinh mổ), và liên hệ bệnh viện nếu cần.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Nặng nề bụng dưới tuần 37 có bình thường không?

Có, cảm giác nặng nề bụng dưới là do bé tụt sâu vào khung chậu. Tập hít thở đều và dùng gối kê đầu gối giúp giảm khó chịu.

2. Co bóp tử cung đều hơn tuần 37 có đáng lo không?

Co bóp nhẹ, không đau là bình thường để luyện tập sinh nở. Nếu đau hoặc đều hơn 5 phút/lần, hãy đi khám ngay.

3. Cử động thai tuần 37 khác tuần 36 thế nào?

Bé cử động rõ nhưng thưa dần do không gian tử cung rất hẹp, thường rõ khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Khám thai tuần 37 kiểm tra gì?

Bác sĩ kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và có thể siêu âm để đánh giá sự phát triển và vị trí bé.

5. Làm sao hỗ trợ bé đủ tháng tuần 37?

Bổ sung sắt (thịt bò, rau spinach) và protein (thịt nạc, đậu) để hỗ trợ bé khỏe mạnh và sẵn sàng chào đời.

Tóm tắt nhanh những việc mẹ bầu nên làm ở tuần thứ 37