Tuần thai thứ 36: Bé yêu lớn như quả dưa gang, nặng khoảng 2.6–3.0kg.

Bé có thể đã quay đầu xuống khung chậu, phổi và hệ miễn dịch gần hoàn thiện.

Mẹ cảm thấy bụng nặng, đi tiểu nhiều, thỉnh thoảng co gò giả.

Hãy chuẩn bị túi đồ đi sinh và thư giãn, hành trình gặp con sắp đến gần!

Tổng quan về tuần thai thứ 36

Tuần thai thứ 36 đánh dấu mốc quan trọng: chỉ còn 4 tuần nữa là mẹ tròn 40 tuần – thời điểm "đủ tháng". Lúc này, bé yêu đã lớn bằng quả dưa gang, dài khoảng 47–48 cm và nặng 2.6–3 kg.

Phổi và hệ miễn dịch của bé đã gần hoàn thiện, bé có thể tự hít thở nếu chào đời sớm. Đa số bé đã quay đầu xuống khung chậu – tư thế thuận lợi để sinh thường.

Với mẹ, tử cung đã giãn cực đại, bụng tròn rõ, cảm giác nặng nề và khó ngủ tăng lên. Mẹ dễ bị đi tiểu thường xuyên, đau vùng hông hoặc lưng dưới, và phù nhẹ chân tay.

Đây là giai đoạn mẹ cần theo dõi dấu hiệu chuyển dạ sớm, đếm cử động thai, và chuẩn bị hành lý đi sinh thật chu đáo.

Kích thước và cân nặng của em bé

Ở tuần thai thứ 36, bé yêu dài khoảng 47–48cm (từ đầu đến gót chân) – tương đương một quả dưa gang hoặc bó rau xà lách lớn.

Cân nặng trung bình từ 2,6-3kg, tim đập 120–160 lần/phút.

Da bé trở nên mịn và hồng hơn, lớp lông tơ (lanugo) bắt đầu biến mất, lớp sáp vernix bảo vệ da giảm dần.

Bé vẫn tiếp tục tăng cân mỗi ngày, khoảng 25–30 g/ngày, để sẵn sàng điều hòa thân nhiệt và tích mỡ cho sau sinh.

Phổi đã phát triển gần như hoàn thiện, giúp bé có thể tự thở nếu sinh sớm, và hệ thần kinh trung ương cũng đang hoàn thiện nốt.

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

Bụng nặng và sa thấp hơn: Nhiều mẹ cảm nhận bé đã "tụt xuống" khung chậu, khiến việc hít thở dễ hơn nhưng cảm giác nặng ở bụng dưới tăng rõ.

Đi tiểu thường xuyên: Do đầu bé chèn ép vào bàng quang.

Đau vùng hông và lưng: Áp lực thai đè lên dây chằng và xương chậu.

Sưng phù nhẹ: Mắt cá chân, bàn chân sưng cuối ngày do giữ nước.

Khó ngủ, mệt mỏi: Bụng to, co gò giả, hoặc cảm giác hồi hộp khiến mẹ mất ngủ.

Tiết dịch âm đạo tăng: Có thể xuất hiện dịch nhầy trong suốt hoặc hơi lẫn máu hồng – dấu hiệu cổ tử cung đang "mềm" dần để chuẩn bị sinh.

Bé yêu

Bé đã quay đầu xuống (ngôi thuận) trong đa số trường hợp.

Móng tay, móng chân dài hơn, tóc mọc rõ, và bé có thể mút ngón tay hay xoay mình nhẹ.

Cử động của bé ít hơn so với trước do không gian tử cung chật, nhưng mẹ vẫn cảm nhận được bé đạp hoặc xoay nhẹ mỗi ngày.

Bé đang luyện tập hít thở nước ối, mút, nuốt, và ngủ theo chu kỳ – tất cả để chuẩn bị cho thế giới bên ngoài.

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 36

Bụng nặng, đi lại chậm, cảm giác bé "tụt xuống".

Co thắt tử cung nhẹ, không đều – cơn gò Braxton Hicks.

Đau vùng lưng dưới hoặc vùng chậu.

Sưng nhẹ chân, bàn tay.

Ợ nóng, đầy bụng, khó tiêu.

Đi tiểu thường xuyên, nhất là về đêm.

Dịch âm đạo tăng.

Mất ngủ hoặc ngủ chập chờn.

- Khi nào cần đi khám ngay:

Cơn gò đều, đau tăng dần và không giảm khi nghỉ.

Rò rỉ nước ối hoặc ra máu đỏ tươi.

Cử động thai yếu đi rõ rệt.

Sưng phù nhiều kèm đau đầu, nhìn mờ (nguy cơ tiền sản giật).

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 36

Chăm sóc thể chất

Dinh dưỡng cân bằng: Ăn nhiều đạm (cá, thịt nạc, đậu), sắt (gan, rau xanh), canxi (sữa, hạnh nhân), và omega-3 (cá hồi, hạt chia).

Uống đủ nước: 2–2,5 lít/ngày giúp giảm phù, táo bón, và tăng ối.

Chia nhỏ bữa ăn: Tránh ăn nhiều một lúc để giảm ợ nóng.

Tập nhẹ nhàng: Đi bộ chậm, yoga bầu hoặc bài tập thở giúp thư giãn và giảm đau lưng.

Nằm nghiêng trái khi ngủ: Giúp máu lưu thông tốt hơn đến thai nhi.

Mặc đồ thoải mái: Quần áo rộng, chất cotton thoáng khí.

Chăm sóc tinh thần

Giữ tâm lý thoải mái: Nghe nhạc nhẹ, đọc sách, nói chuyện với bé.

Thực hành thở – rặn sinh: Học các kỹ thuật thở giúp mẹ bình tĩnh khi chuyển dạ.

Chia sẻ với người thân: Chuẩn bị cùng chồng, gia đình để hỗ trợ tốt khi "lâm trận".

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 36

Khám thai hàng tuần: Kiểm tra ngôi thai, tim thai, cổ tử cung, nước ối và sức khỏe mẹ.

Xét nghiệm GBS (Strep B): Tầm soát vi khuẩn liên cầu nhóm B – thực hiện từ tuần 35–37.

Theo dõi cử động thai: Mỗi ngày đếm ít nhất 10 cử động trong 12 giờ.

Chuẩn bị túi đồ đi sinh: Quần áo, tã, giấy tờ, thẻ bảo hiểm, hồ sơ khám thai.

Tìm hiểu dấu hiệu chuyển dạ thật – giả: Gò đều, đau lan lưng – bụng dưới, rò nước ối là dấu hiệu thật.

Giữ liên lạc với bác sĩ: Nếu bé chưa quay đầu, bác sĩ có thể tư vấn thủ thuật xoay ngôi thai an toàn.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc ở tuần thai 36

1. Tuần 36 bé đã đủ tháng chưa?

Chưa. Tuần 36 là "cận đủ tháng", bé vẫn cần thêm 1–3 tuần để phát triển phổi và dự trữ năng lượng tối ưu.

2. Bé chưa quay đầu có sao không?

Khoảng 3–4% bé vẫn ngôi mông ở tuần này. Bác sĩ có thể theo dõi thêm hoặc đề nghị xoay ngôi thai.

3. Có nên tập thở và tập rặn trước khi sinh?

Nên. Các bài tập giúp mẹ kiểm soát cơn gò, giảm đau và sinh dễ hơn.

4. Sưng chân nhiều có nguy hiểm không?

Sưng nhẹ là bình thường; nếu kèm đau đầu, hoa mắt, tăng huyết áp – cần khám ngay để loại trừ tiền sản giật.

5. Dấu hiệu chuyển dạ thật là gì?

Cơn gò đều, đau tăng dần, ra dịch hồng hoặc rò nước ối – khác với gò Braxton Hicks (không đều, không đau nhiều).

Tóm tắt nhanh những việc mẹ cần làm ở tuần thứ 36