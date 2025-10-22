Tuần thai thứ 35: Bé yêu lớn như trái dưa lê, lớp mỡ và phổi hoàn thiện.

Mẹ tăng cân, bụng to rõ, có thể đau vùng hông hoặc sưng mắt cá chân.

Uống axit folic, bổ sung omega-3, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng những tuần cuối thai kỳ với tâm trạng phấn khởi nhé!

Bài viết này chia sẻ mọi điều mẹ cần biết về tuần thứ 35 của thai kỳ: Từ sự phát triển của bé, thay đổi của mẹ, đến cách chăm sóc bản thân để hành trình làm mẹ thật suôn sẻ. Cùng khám phá nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 35

Trong tuần thai thứ 35, bé yêu đạt bước tiến quan trọng: lớp mỡ dưới da dày hơn, phổi hoàn thiện để hô hấp, và khả năng sống sót ngoài tử cung gần 99% với chăm sóc đặc biệt. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể đau vùng hông hoặc sưng mắt cá chân do áp lực thai và giữ nước. Đây là giai đoạn mẹ khám thai hàng tuần và chuẩn bị kỹ cho sinh nở. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để sẵn sàng chào bé yêu nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 35 của thai kỳ, em bé dài khoảng 44-45cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dưa lê), nặng 2.2-2.5kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định : Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây đau vùng hông, sưng mắt cá chân, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ : Tử cung lớn hơn, khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng rãi.

- Tăng cân : Mẹ có thể tăng 10.5-12.5 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác : Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Đau vùng hông xảy ra do áp lực thai lên xương chậu, và sưng mắt cá chân do giữ nước. Đau lưng hoặc đi tiểu thường xuyên vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi , dài khoảng 44-45cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dưa lê), nặng 2.2-2.5kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Lớp mỡ dưới da dày hơn, giúp bé tròn trịa và điều hòa thân nhiệt sau sinh. Phổi hoàn thiện với chất surfactant, sẵn sàng cho hô hấp. Bé thường ở ngôi đầu.

- Siêu âm cho thấy bé cử động mạnh nhưng giảm dần (đá, xoay, nấc cụt) do không gian tử cung rất hẹp, với da hồng hào và móng tay dài hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 35

Trong tuần thứ 35 của thai kỳ, triệu chứng mang thai rõ hơn trong tam cá nguyệt thứ ba:

- Tràn sức sống : Mẹ tràn đầy năng lượng, dù có thể mệt khi đứng lâu hoặc nằm ngửa.

- Bụng to rõ : Tử cung lớn khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng.

- Cử động thai : Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn mạnh nhưng giảm dần, do không gian tử cung rất hẹp.

- Đau vùng hông : Áp lực thai lên xương chậu gây đau hoặc khó chịu khi đi lại hoặc ngồi lâu.

- Sưng mắt cá chân : Giữ nước và áp lực thai gây sưng nhẹ ở mắt cá chân, đặc biệt vào cuối ngày.

- T áo bón : Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo : Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám : Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ : Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 35

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục bổ sung axit folic : Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối : Chọn thực phẩm giàu omega-3 (cá hồi, hạt chia), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ lớp mỡ bé. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý : Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê lưng, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập đi bộ chậm : Yoga bầu hoặc đi bộ chậm giúp giảm đau vùng hông và sưng mắt cá chân, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da : Dùng kem dưỡng ẩm tự nhiên (dầu dừa, lô hội) để giữ da mềm mại và giảm khô.

- Mặc quần áo thoải mái : Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giảm căng thẳng và giữ tâm trạng vui vẻ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé tích mỡ hoàn thiện.

- Nếu lo lắng về đau vùng hông hoặc sinh nở, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón, sưng mắt cá chân, và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 35

- Khám thai định kỳ : Mẹ cần khám thai hàng tuần để kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và sức khỏe mẹ.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks : Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé : Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sinh non : Khả năng sống sót của bé ngoài tử cung gần 99% với chăm sóc đặc biệt, nhưng mẹ cần theo dõi dấu hiệu sinh non (co bóp đều, vỡ ối).

- Chuẩn bị sinh nở : Mẹ nên kiểm tra lại túi đồ đi sinh, xác nhận kế hoạch sinh nở, và liên hệ bệnh viện nếu cần.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Đau vùng hông tuần 35 có bình thường không?

Có, đau vùng hông là do áp lực thai lên xương chậu. Tập đi bộ chậm và dùng gối kê lưng giúp giảm đau.

2. Sưng mắt cá chân tuần 35 làm sao cải thiện?

Nâng chân khi ngồi, uống đủ nước, và tránh đứng lâu để giảm sưng do giữ nước.

3. Cử động thai tuần 35 khác tuần 34 thế nào?

Bé cử động mạnh nhưng giảm dần do không gian tử cung rất hẹp, thường rõ khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Khám thai tuần 35 kiểm tra gì?

Bác sĩ kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và có thể siêu âm để đánh giá sự phát triển và vị trí bé.

5. Làm sao hỗ trợ lớp mỡ bé tuần 35?

Bổ sung omega-3 (cá hồi, hạt chia) và protein (thịt nạc, đậu) để hỗ trợ lớp mỡ và cân nặng bé phát triển.

Tóm tắt nhanh những việc mẹ cần làm ở tuần thứ 35