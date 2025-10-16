Tuần thai thứ 34: Mọi giác quan của bé đã hoàn thiện, mẹ thấy rõ áp lực lên sàn chậu
Tuần thai thứ 34 là cột mốc đặc biệt trong tam cá nguyệt thứ ba: bé yêu lớn như trái dưa gang, giác quan như thị giác và thính giác gần hoàn thiện, sẵn sàng cho sinh nở.
- Tuần thai thứ 34: Bé yêu lớn như trái dưa gang, giác quan gần hoàn thiện.
- Mẹ tăng cân, bụng to rõ, có thể cảm thấy áp lực xương chậu hoặc mệt mỏi trở lại.
- Uống axit folic, bổ sung vitamin D, theo dõi cử động bé.
- Mẹ hãy tận hưởng những tuần cuối thai kỳ với tinh thần phấn khởi nhé!
Tổng quan về tuần thai thứ 34
Trong tuần thai thứ 34, bé yêu đạt bước tiến quan trọng: giác quan gần hoàn thiện, phổi sẵn sàng cho hô hấp, và khả năng sống sót ngoài tử cung gần 99% với chăm sóc đặc biệt. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể cảm thấy áp lực xương chậu hoặc mệt mỏi trở lại do tử cung ép lên cơ quan nội tạng.
Đây là giai đoạn mẹ khám thai thường xuyên và hoàn tất chuẩn bị sinh nở. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để tận hưởng giai đoạn này nhé!
Kích thước và cân nặng của em bé
Bước vào tuần thứ 34 của thai kỳ, em bé dài khoảng 44-46 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dưa gang), nặng 2,2-2,7kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).
Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?
Cơ thể mẹ
- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây áp lực xương chậu, mệt mỏi trở lại, hoặc táo bón.
- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng rãi.
- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 10-12 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.
- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Áp lực xương chậu xảy ra do bé di chuyển xuống dưới, và mệt mỏi trở lại do trọng lượng thai và thay đổi tư thế. Đau lưng hoặc sưng chân tay nhẹ vẫn có thể tiếp diễn.
Bé yêu
- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 44-46 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dưa gang), nặng 2,2-2,7 kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).
- Giác quan như thị giác và thính giác gần hoàn thiện, bé phản ứng rõ với âm thanh và ánh sáng. Phổi sẵn sàng cho hô hấp, và lớp mỡ dưới da dày hơn, giúp bé tròn trịa.
- Siêu âm cho thấy bé cử động rõ nhưng hạn chế (đá, xoay, nấc cụt) do không gian tử cung rất hẹp, với da hồng hào và móng tay dài hơn. Thật tuyệt vời!
Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 34
Trong tuần thứ 34 của thai kỳ, triệu chứng mang thai rõ hơn trong tam cá nguyệt thứ ba:
- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dù có thể mệt mỏi trở lại vào cuối ngày.
- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng.
- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn rõ nhưng hạn chế, do không gian tử cung rất hẹp.
- Áp lực xương chậu: Bé di chuyển xuống dưới gây áp lực lên xương chậu, có thể khó chịu khi đi lại.
- Mệt mỏi trở lại: Trọng lượng thai và áp lực tử cung khiến mẹ mệt mỏi hơn, đặc biệt khi đứng lâu.
- Táo bón: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.
- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.
- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.
- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng.
Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.
Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 34
Chăm sóc thể chất
- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.
- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu vitamin D (cá béo, nấm), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ giác quan bé. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).
- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê bụng, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.
- Tập kéo giãn nhẹ: Yoga bầu hoặc kéo giãn nhẹ giúp giảm áp lực xương chậu và mệt mỏi, nhưng tránh vận động quá sức.
- Chăm sóc da: Dùng kem dưỡng ẩm tự nhiên (dầu dừa, lô hội) để giữ da mềm mại và giảm khô.
- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.
Chăm sóc tinh thần
- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giảm mệt mỏi và giữ tâm trạng vui vẻ.
- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé hoàn thiện giác quan.
- Nếu lo lắng về áp lực xương chậu hoặc sinh nở, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.
Duy trì thai kỳ khỏe mạnh
- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.
- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón và hỗ trợ tuần hoàn máu.
- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.
Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 34
- Khám thai định kỳ: Mẹ cần khám thai 2 tuần/lần để kiểm tra tim thai, ngôi thai, và sức khỏe mẹ.
- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, đi khám ngay.
- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.
- Nguy cơ sinh non: Khả năng sống sót của bé ngoài tử cung gần 99% với chăm sóc đặc biệt, nhưng mẹ cần theo dõi dấu hiệu sinh non (co bóp đều, vỡ ối).
- Chuẩn bị sinh nở: Mẹ nên kiểm tra lại túi đồ đi sinh, xác nhận kế hoạch sinh nở, và liên hệ bệnh viện nếu cần.
Câu hỏi mẹ hay thắc mắc
1. Áp lực xương chậu tuần 34 có bình thường không?
Có, áp lực xương chậu là do bé di chuyển xuống dưới. Tập kéo giãn nhẹ và dùng gối kê bụng giúp giảm khó chịu.
2. Mệt mỏi trở lại tuần 34 làm sao cải thiện?
Nghỉ ngơi ngắn ban ngày, tập kéo giãn nhẹ, và ăn thực phẩm giàu vitamin D để tăng năng lượng.
3. Cử động thai tuần 34 khác tuần 33 thế nào?
Bé cử động rõ nhưng hạn chế hơn do không gian tử cung rất hẹp, thường rõ khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.
4. Khám thai tuần 34 kiểm tra gì?
Bác sĩ kiểm tra tim thai, ngôi thai, cân nặng mẹ, và có thể siêu âm để đánh giá sự phát triển và vị trí bé.
5. Làm sao hỗ trợ giác quan bé tuần 34?
Bổ sung vitamin D (cá béo, nấm) và omega-3 (cá hồi, hạt chia) để hỗ trợ thị giác và thính giác bé.
Tóm tắt nhanh những việc mẹ cần làm ở tuần thứ 34
Nhóm việc
Những việc mẹ cần làm cụ thể
1. Khám thai và theo dõi sức khỏe
- Duy trì khám thai mỗi 2 tuần/lần.
- Siêu âm kiểm tra ngôi thai, vị trí nhau, tim thai, nước ối, cân nặng thai nhi.
- Theo dõi huyết áp, phù chân, cân nặng, dấu hiệu tiền sản giật.
- Nếu có nguy cơ sinh non, bác sĩ có thể chỉ định tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi.
2. Theo dõi cử động thai
- Ghi nhận cử động thai đều đặn mỗi ngày, ít nhất 10 lần/12 giờ.
- Nếu bé máy yếu, giảm cử động rõ rệt hoặc không đạp trong vài giờ, đi khám ngay.
3. Dinh dưỡng và bổ sung
- Ăn đầy đủ đạm, canxi, sắt, DHA, chất xơ và vitamin C, D.
- Tăng cường thực phẩm hỗ trợ xương chắc khỏe: tôm, cá hồi, trứng, sữa, rau xanh.
- Chia nhỏ bữa ăn để giảm ợ nóng, đầy bụng.
- Uống 2–2,5 lít nước/ngày, tránh ăn mặn, cay, nhiều đường.
4. Nghỉ ngơi và vận động
- Ngủ nghiêng trái, kê gối dưới bụng và sau lưng để giảm áp lực lên cột sống.
- Đi bộ nhẹ, tập yoga bầu, bài tập thở sâu, xoay hông nhẹ nhàng giúp lưu thông máu, giảm phù nề.
- Tránh làm việc quá sức, không đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu.
5. Chuẩn bị cho ngày sinh
- Rà soát lại giỏ đồ đi sinh, bổ sung đồ còn thiếu. - Chuẩn bị hồ sơ sinh, giấy tờ tùy thân, thẻ BHYT, sổ khám thai.
- Tìm hiểu về dấu hiệu chuyển dạ, cách đếm cơn gò, cách thở khi sinh. - Bàn với gia đình về ngày dự sinh, phương án di chuyển đến bệnh viện.
6. Chăm sóc tinh thần
- Duy trì tinh thần lạc quan, nghỉ ngơi, thư giãn.
- Nghe nhạc nhẹ, thiền, nói chuyện với con, giúp gắn kết và giảm lo lắng. - Chia sẻ cảm xúc với chồng, người thân hoặc bác sĩ.
7. Khi nào cần đi khám ngay
- Ra máu âm đạo, rò rỉ nước ối, đau bụng, cơn gò đều và tăng dần.
- Thai máy yếu hoặc ngừng cử động.
- Phù nhiều, nhức đầu, hoa mắt, đau vùng thượng vị – dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật.