Tuần thai thứ 25: Bé yêu lớn như trái mít nhỏ, não bộ và lớp mỡ phát triển.

Mẹ tăng cân, bụng to, có thể ngứa da bụng hoặc co bóp tử cung thường xuyên.

Uống axit folic, bổ sung kẽm, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng giai đoạn bé ngày càng lớn mạnh nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 25

Trong tuần thai thứ 25, bé yêu tiến bộ vượt bậc: não bộ phát triển nhanh, lớp mỡ dưới da giúp bé tròn trịa hơn. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể gặp ngứa da bụng hoặc co bóp tử cung thường xuyên do thai lớn.

Đây là giai đoạn mẹ chuẩn bị cho xét nghiệm glucose (nếu chưa làm) và theo dõi sức khỏe bé. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 25 của thai kỳ, em bé dài khoảng 33-34cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái mít nhỏ hay cây súp lơ), nặng 600-700g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây ngứa da bụng, co bóp tử cung thường xuyên, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng nhô rõ, dễ nhận thấy khi đứng hoặc mặc quần áo ôm sát.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 5,5-7,5 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Ngứa da bụng có thể xảy ra do da giãn, và co bóp tử cung (Braxton Hicks) thường xuyên hơn. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 33-34cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái mít nhỏ), nặng 600-700g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Não bộ bé phát triển nhanh, hỗ trợ tư duy và phản xạ sau sinh. Lớp mỡ dưới da hình thành, giúp bé tròn trịa. Phổi tiếp tục phát triển phế nang, và bé nghe rõ tiếng mẹ hoặc âm nhạc.

- Siêu âm cho thấy bé cử động liên tục (đá, xoay, nấc cụt), với lông mày, móng tay, và da hồng hào hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 25

Trong tuần thứ 25 của thai kỳ, triệu chứng mang thai vẫn nhẹ, nhưng có một số thay đổi nổi bật:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dễ dàng tham gia các hoạt động thường ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng nhô rõ, đặc biệt dễ thấy ở mẹ mang thai lần hai.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn liên tục, rõ hơn khi nghỉ ngơi hoặc sau bữa ăn.

- Ngứa da bụng: Da bụng giãn do tử cung lớn, gây ngứa nhẹ, đặc biệt ở vùng bụng dưới.

- Co bóp tử cung thường xuyên (Braxton Hicks): Tử cung co nhẹ, không đau, thường xuyên hơn, như luyện tập cho chuyển dạ.

- Táo bón: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng hoặc dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 25

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu kẽm (hạt bí, tôm), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ não bé. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê chân, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập yoga nhẹ: Yoga bầu hoặc đi bộ nhẹ giúp giảm đau lưng và cải thiện tuần hoàn, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da: Dùng kem dưỡng ẩm không mùi để giảm ngứa da bụng, và tránh gãi mạnh.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giữ tâm trạng vui vẻ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé cử động liên tục.

- Nếu lo lắng về co bóp tử cung hoặc xét nghiệm glucose, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 25

- Xét nghiệm glucose: Nếu chưa làm ở tuần 24, mẹ có thể được yêu cầu xét nghiệm glucose tuần 25-28 để kiểm tra tiểu đường thai kỳ. Hỏi bác sĩ về hướng dẫn ăn uống trước xét nghiệm.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sảy thai rất thấp: Với tim thai ổn định qua siêu âm, nguy cơ sảy thai dưới 1%, giúp mẹ an tâm tận hưởng thai kỳ.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Ngứa da bụng tuần 25 có bình thường không?

Có, ngứa da bụng là do da giãn khi tử cung lớn. Dùng kem dưỡng ẩm không mùi, tránh gãi mạnh, và uống đủ nước.

2. Co bóp tử cung tuần 25 thường xuyên hơn có đáng lo không?

Co bóp Braxton Hicks thường xuyên hơn là bình thường, miễn là không đau hoặc đều đặn. Nghỉ ngơi, uống nước, hoặc thay đổi tư thế giúp giảm. Đi khám nếu đau.

3. Cử động thai tuần 25 khác tuần 24 thế nào?

Bé cử động liên tục hơn, với các lần đá hoặc lăn rõ rệt, thường xuyên hơn khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Xét nghiệm glucose tuần 25 cần chuẩn bị gì?

Xét nghiệm kiểm tra tiểu đường thai kỳ, thường tuần 24-28. Hỏi bác sĩ về nhịn ăn hoặc chế độ ăn trước xét nghiệm.

5. Làm sao hỗ trợ não bộ bé phát triển tuần 25?

Bổ sung kẽm (hạt bí, tôm) và omega-3 (cá hồi, hạt chia) để hỗ trợ não bộ và hệ thần kinh bé.

Tóm tắt nhanh những việc mẹ nên làm ở tuần thứ 25