Tuần thai thứ 27: Phổi bé dần hoàn thiện, thai kỳ bước vào tam cá nguyệt thứ ba

Tuần thai thứ 27: Bé yêu lớn như trái sầu riêng, phổi phát triển mạnh.

Mẹ tăng cân, bụng to, có thể mệt mỏi nhẹ hoặc rạn da.

Uống axit folic, bổ sung canxi, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy chào đón tam cá nguyệt thứ ba với niềm vui nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 27

Trong tuần thai thứ 27, bé yêu tiến bộ vượt bậc: phổi hoàn thiện phế nang, và lớp mỡ dưới da dày hơn. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể gặp mệt mỏi nhẹ hoặc rạn da do tử cung mở rộng.

Đây là giai đoạn mẹ hoàn tất xét nghiệm glucose (nếu chưa làm) và chuẩn bị tinh thần cho tam cá nguyệt thứ ba. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 27 của thai kỳ, em bé dài khoảng 36-37cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái sầu riêng, bắp cải), nặng 800-900g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây mệt mỏi nhẹ, rạn da, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng lộ rõ cả khi mặc quần áo bình thường

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 6.5-8.5 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Rạn da có thể xuất hiện trên bụng, đùi, hoặc ngực do da giãn. Mệt mỏi nhẹ xảy ra do áp lực thai hoặc thiếu ngủ. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 36-37 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái sầu riêng), nặng 800-900g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Phổi bé phát triển phế nang và sản xuất chất surfactant, hỗ trợ hô hấp sau sinh. Phản xạ mút và nuốt hoàn thiện hơn, và lớp mỡ dưới da giúp bé tròn trịa.

- Siêu âm cho thấy bé cử động mạnh hơn (đá, xoay, nấc cụt), với mí mắt mở và da hồng hào hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 27

Trong tuần thứ 27 của thai kỳ, triệu chứng mang thai vẫn nhẹ, nhưng có một số thay đổi nổi bật:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dễ dàng tham gia các hoạt động thường ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng nhô rõ, đặc biệt dễ thấy ở mẹ mang thai lần hai.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn mạnh hơn, thường xuyên hơn khi nghỉ ngơi hoặc sau bữa ăn.

- Mệt mỏi nhẹ: Áp lực thai, thay đổi tư thế, hoặc thiếu ngủ có thể khiến mẹ mệt mỏi nhẹ vào cuối ngày.

- Rạn da: Da bụng, đùi, hoặc ngực có thể xuất hiện vết rạn do tử cung mở rộng và da giãn.

- Táo bón: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng hoặc dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 27

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu canxi (sữa, phô mai), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ phổi bé. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê chân, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập kéo giãn lưng: Yoga bầu hoặc kéo giãn lưng nhẹ giúp giảm đau lưng và cải thiện tuần hoàn, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da: Dùng dầu dưỡng da tự nhiên (dầu dừa, dầu ô liu) để giảm rạn da và giữ da mềm mại.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giảm mệt mỏi và giữ tâm trạng vui vẻ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé cử động mạnh hơn.

- Nếu lo lắng về rạn da hoặc tam cá nguyệt thứ ba, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 27

- Xét nghiệm glucose: Nếu chưa làm ở tuần 24-26, mẹ có thể được yêu cầu xét nghiệm glucose tuần 27-28 để kiểm tra tiểu đường thai kỳ. Hỏi bác sĩ về hướng dẫn ăn uống trước xét nghiệm.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sảy thai rất thấp: Với tim thai ổn định qua siêu âm, nguy cơ sảy thai dưới 1%, giúp mẹ an tâm tận hưởng thai kỳ.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Rạn da tuần 27 có bình thường không?

Có, rạn da là do da giãn khi tử cung lớn. Dùng dầu dưỡng da tự nhiên (dầu dừa, ô liu), uống đủ nước, và tránh gãi mạnh.

2. Mệt mỏi nhẹ tuần 27 làm sao cải thiện?

Nghỉ ngơi ngắn ban ngày, tập kéo giãn lưng, và ăn thực phẩm giàu canxi (sữa, phô mai) để tăng năng lượng.

3. Cử động thai tuần 27 khác tuần 26 thế nào?

Bé cử động mạnh hơn, với các lần đá hoặc lăn rõ rệt, thường xuyên hơn khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Xét nghiệm glucose tuần 27 cần chuẩn bị gì?

Xét nghiệm kiểm tra tiểu đường thai kỳ, thường tuần 24-28. Hỏi bác sĩ về nhịn ăn hoặc chế độ ăn trước xét nghiệm.

5. Làm sao hỗ trợ phổi bé phát triển tuần 27?

Bổ sung canxi (sữa, phô mai) và omega-3 (cá hồi, hạt chia) để hỗ trợ phổi và hệ thần kinh bé.

Tóm tắt nhanh: 5 lưu ý chăm sóc tuần thứ 27